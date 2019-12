Carriço ya tiene su 'Pareja'

Cuando todo marchaba sobre ruedas, cuando los partidos de liga y UEL se contaban, la mayoría, por victorias; llegó la lesión el ya conocido como 'Comandante' haciendo recordar al primero en recibir ese nombre en Nervión, a Ivica Dragutinovic. Ese término, 'Comandante', se refiere a quien , junto a Carriço viene liderando la defensa sevilista durante toda la temporada, a Nico Pareja.

Corrían los primeros minutos de juego de la primera parte del Zenit-Sevilla. Se jugaban mucho ambos equipos, el pase a semifinales de UEFA Europa League, para ser más exactos. La tensión estaba en el aire y, al intentar hacerse con el balón, Nico apoyó mal la pierna, como se apreció en las imágenes de televisión. Parecía que no podía ser una lesión grave, pues la entereza demostrada por Pareja fue de elogiar.

Momento en que se llevan a Nico Pareja en camilla (Imagen Sevillafc.es)

Tras el partido, se confirmaba la peor noticia. Nico Pareja se había roto el ligamento de la rodilla, lo que le separaría de los terrenos de juego de seis a siete meses. Los mensajes de apoyo recibidos en los medios, de parte de futbolistas,técnicos, de aficionados sevillistas, argentinos y de sus amigos por las redes sociales; se repetían a cada instante. El suramericano sabe que, aproximadamente, hasta finales de 2015 o incluso principios de 2016 no podrá jugar de nuevo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo más doloroso para el jugador es que la lesión llega en un momento crucial de la temporada. Con el tramo liguero en plena fase de decisión y a dos partidos de una nueva final europea, llega su lesión.

El momento de Kolo

Tras todo esto, y sabiendo que, como dice el dicho, "no hay mal que por bien no venga", el bien tiene color francés. El hueco que deja libre el central no será tarea de Monchi, puesto que esa misma tarea la cumplió en verano con la incorporación de Kolo. El central galo, que no está jugando los minutos que le gustaría, ve en esta lesión una oportunidad de demostrar que sus irregulares actuaciones quedaron el pasado y que, como Pareja hizo, puede formar una gran pareja de centrales con Carriço.

No obstante, si esto no sucede, Emery no se verá obligado a hacer uso de sus servicios. Es decir, si Kolo no rinde al nivel del grupo, el técnico sevillista tiene más alternativas, entre las que está un tópico, "tirar de la cantera". Aunque tampoco está siendo la mejor temporada de la cantera, Paco Candela y Martínez, los centrales titulares, están cosechando una buena temporada y, seguro, estarían dispuestos a sumar minutos con el primer equipo.

La opción Fernando Navarro puede ser una de las bazas de Unai

Si bien Emery no ve que éstas sean soluciones razonables, puede contar con Fernando Navarro. El lateral izquierdo y capitán del Sevilla, aunque admite que no es su posición, hace caer en la cuenta a Emery que sus servicios de defensa central siguen disponibles. Veteranía en estado puro, aunque dicho estado puede llevar ya a la pérdida de características fundamentales como velocidad o reflejos en cortes defensivos y marcajes. La decisión está en manos del míster.