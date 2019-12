FC Barcelona - Las Palmas: el Camp Nou como aspirina

Partido con mucho en juego en el Camp Nou, que enfrenta al FC Barcelona contra la UD Las Palmas, un recién ascendido crecido tras una gran victoria y a un equipo azulgrana herido y con gran presión sobre su espalda, que le hará jugar e ir a por todas ante su afición.

La Liga BBVA ya ha comenzado en todo su explendor y los errores ya pueden empezar a costar caros. Lo saben ambos equipos y sueñan con que en el estadio azulgrana se de, o bien un nuevo paso hacia el convencimiento de que el equipo canario puede seguir en la máxima competición liguera española, o bien que el equipo local ha sabido reaccionar y dar su mejor cara tras un partido nefasto en Vigo. Con todo ello y mucho más, dos equipos se han citado ya para dar, al menos, espectáculo en Barcelona. Hagan juego.

El Barcelona necesita despejar las dudas

Al equipo blaugrana le toca recibir en su feudo a la UD Las Palmas tras una semana complicada para los intereses de los culé. La caída del miércoles contra el Celta de Vigo de Berizzo rompió los planes a más de uno y empezó a hacer sonar murmullos de desaprobación con la defensa del equipo y la capacidad reactiva del míster asturiano, ambos casos señalados como principales errores en el partido de Balaídos. Si el míster no estuvo acertado con los cambios para el partido y no supo dar un 'punch' diferente al equipo cuando se puso complicado, la defensa no estuvo mejor, con errores claros en nombres clave como Piqué o Bartra y un nivel demasiado bajo en hombres como Dani Alves. Tras ese tropezón en el estadio gallego, el equipo necesita sacarse esa desconfianza de encima y querrá hacerlo en casa, ante un recién ascendido que viene fuerte desde las Islas Canarias, en las que supo ganar al Sevilla en su propio feudo y que querrá seguir fuerte en territorio catalán.

Un reto ilusionante a las 15:00, hora canaria

Y es que el equipo canario no cesa en su empeño de demostrar su calidad y luchar por que la suerte les acompañe también con los resultados. Su objetivo actual pasa por llevarse algún punto en Barcelona en la cita que les espera este sábado a las 16:00 de la tarde. Los de Paco Herrera no se arrugan y quieren llevarse un premio del Camp Nou, campo en el que el FC Barcelona jugará con gran presión. Al acecho querrán estar los de la UD, que tras la victoria ante los sevillanos han cogido la suficiente confianza para olvidar los resultados adversos y que les hace soñar con algo más que defender, como ha podido asegurar el míster en la rueda de prensa previa. Juego en bloque, toque y capacidad para formar contras explosivas con velocidad seran las armas de la UD Las Palmas, en un partido en el que precisamente ese detalle les puede servir para poder sacar petroleo de las bandas defensivas culés.

Luis Enrique: "el equipo tiene que mejorar a nivel defensivo"

'Lucho', sobre la sequía en el gol: "no tengo ninguna duda, por el perfil de jugadores que tengo, creo que es un dato pasajero y temporal"

El mister culé, Luis Enríque, entiende que este partido es importante por la derrota fuera y tiene en mente que no se falle en casa, algo que preocuparía más al aficionado y que reduciría los márgenes de confianza para la presente temporada. "La derrota en Vigo sirve como estímulo para retomar los buenos resultados y el fútbol", afirma el gijonés, que destaca no obstante que "creamos diecisiete ocasiones de gol, el problema es que el rival nos generó muchas ocasiones" e insiste: "fue un gran Celta que necesitaba de un Barça mejor". Palabras claras sobre una derrota dura que no le hace mirar excesivamente atras, pues ante Las Palmas de Herrera y cía deberá estar toda su fuerza y advierte que lo conseguido no ha sido fácil: "parece ser que siempre es factible ganar títulos y nada más lejos que la realidad" y afirma "nos ganó el Celta 4-1 y el Athletic de Bilbao 4-0".

Paco Herrera: "cuando toque atacar, lo haremos"

Herrera: "no renunciamos a un buen resultado"

Sin complejos y sin miedo a atacar. Así llegarán Paco Herrera y la UD Las Palmas para intentar jugarle a ganar a un FC Barcelona que reconoce que a pesar de su estado actual, presentará muchas dificultades. "Es uno de los mejores del mundo", afirma Herrera, que no duda será "más difícil por ser un rival herido", tras el partido perdido ante el Celta la pasada jornada. No se le va de la cabeza cómo jugarle a los locales, e intentará llevar por bandera su estilo, dejando claro que no pretende discutir posesión al Barça, pero sí ser fiel a su manera de jugar: "lo más importante es el bloque, ser nosotros mismos, sólidos, compactos y jugar en torno al balón, sin marcajes individuales", y destaca que quiere "tenerla un poco más de tiempo que otros equipos y saber jugarla hacia arriba, no quedarnos bloqueados, y hacerles correr para tener alguna posibilidad".

Así llegan, así se encontrarán

El FC Barcelona no quiere que sigan los murmullos y las dudas y tratará, con su mejor equipo disponible, dar la cara en casa ante un rival de engañoso nivel, por ser un recién ascendido. Con Jordi Alba, que parece ya recuperado de las molestias que lo alejaron del equipo en Balaídos, el Barcelona intentará alinear a un equipo ganador ante su afición, con la casi segura inclusión del rotado, Rakitic, y la participación del tridente atacante, Suárez, Messi y Neymar, en pos de recuperar sus sensaciones y su suerte cara al gol.

Convocatoria FC Barcelona: Sin confirmar.

La UD Las Palmas no quiere dejar escapar al Barça vivo en este momento complicado de los culés. Con la novedad en la convocatoria de Nauzet Alemán y Garrido, los canarios efrentarán un partido con el mejor equipo posible, con la única ausencia notable de Vicente Gómez, baja en el partido ante los culés, que no viaja con el equipo.

Convocatoria UD Las Palmas: Lizoain, Varas, Simón, Alcaraz, David García, Aythami, Pedro Bigas, Garrido, Dani Castellano, Wakaso, Hernán, Roque Mesa, Culio, Valerón, Nauzet Alemán, Willian José, Araujo, Viera y El Zhar.

Posibles onces iniciales