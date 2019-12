España - Luxemburgo: no esperar más

Tras una fase de clasificación con muchas dudas, y fructificando una transición en la cual muchas figuras han abandonado la nave de la Roja, la selección española está a tres puntos de cerrar la calificación para la próxima Eurocopa y, así, poder pensar ya en la lista definitiva que podría ir a Francia, en caso evidentemente de clasificación. De hecho, son varios jugadores los que o vuelven a la convocatoria después de un tiempo o debutan. Además, si España consigue cuatro puntos en los dos próximos partidos (este ante Luxemburgo y la última jornada ante Ucrania), conseguiría también el primer puesto del grupo, que a pesar de ser simbólica es una obligación para la actual campeona del torneo.

Delante, el conjunto dirigido por Luc Holtz, cuya fase previa ha ido, contrariamente a sus ilusiones, como se esperaba. Pese a que sí que es cierto que se le podía haber exigido quedar delante de Bielorrusia, algo que todavía es posible, todo indica que se quedará entre la penúltima y última posición. Ya eliminada, a los “leones rojos” solo les queda dar la campanada en uno de sus dos partidos, ante las dos selecciones que copan el grupo: ahora España y luego Eslovaquia. A pesar de todo esto, bien es cierto que no ha decepcionado, pues ha ganado a Macedonia y ha logrado sacar un empate ante Bielorrusia, todo esto en casa.

Con novedades para cerrar el grupo

La última selección de jugadores que Vicente del Bosque ha confeccionado ha traído varias novedades interesantes, pese a que algunas sean por bajas y otras, precisamente, sean bajas. A pesar de que su llamada para defender los colores de la Roja en Francia será complicada, su aportación en el combinado nacional va a quedar guardada para Del Bosque.

El caso más llamativo es el de Xabier Etxeita, que se ha sumado a la lista por la baja de otro jugador que iba a ser novedad como Iñigo Martínez. La falta de profundidad en el número de centrales ha traído varios problemas para el seleccionador salmantino, que ha tenido que innovar para completar la parte zaguera. Así, también Nacho ha tenido que acudir en ausencia de Sergio Ramos, imprescindible hoy en día. Al del Athletic y al del Real Madrid se le suman Piqué y Bartra, cuya presencia en las alineaciones del Barcelona está siendo totalmente diferente entre uno y otro. En la defensa en general, Mario Gaspar también es un debutante internacional por la lesión de Carvajal.

Otro tema a tratar está siendo la posición del nueve, ese sitio donde Del Bosque ha tenido tantos quebraderos de cabeza. Paco Alcácer y Álvaro Morata son los delanteros escogidos, pero a pesar de la calidad que ambos atesoran en sus botas, todavía no son atacantes que hayan conseguido anotar una gran cantidad de goles. Si repasamos los números de ambos jugadores combinados en la campaña pasada, nos encontramos con que perforaron la red en 19 ocasiones (contando sólo la Liga), una cifra no despreciable pero no de alto nivel. Además, solo llevan un tanto cada uno en el presente curso, y ya son varias las voces que reclaman la aparición de delanteros como Aritz Aduriz. Diego Costa, que parecía la solución, no se está adaptando al estilo de España, y de hecho Del Bosque no le ha llamado para esta convocatoria, criticando además su actitud en el choque ante el Arsenal con la camiseta del Chelsea.

No obstante, la fase de clasificación está a un partido de ser resuelta. Una etapa marcada por la transición que iba a empezar tras el desastroso Mundial de Brasil, y que empezó con una goleada ante Macedonia, en un choque con muchas caras nuevas, como Alcácer, ya mencionado y goleador en dicha cita, o incluso Munir. Pero llegarían los contratiempos. Justo un año antes de este partido ante Luxemburgo, España caía por 2-1 en Zilina ante Eslovaquia, hecho que incluso hizo que se cuestionase la llamada de algunos jugadores o la dinámica en la cual la campeona de Europa estaba entrando. Esos fuegos se apagarían tras ganar todos los partidos posteriores, sin encajar ningún gol y con 12 dianas a favor, cifras que han hecho aumentar la confianza del equipo, además de la solvente victoria ante Eslovaquia, imprescindible para llegar a Francia. Con algún que otro problema, como los silbidos a Gerard Piqué o las sensaciones que se dejaban en el juego, pero con buenos números.

Ahora, llega el momento de conseguir la clasificación y conseguir que el viaje a Kiev, para jugar contra la selección ucraniana, sea un puro trámite, aunque el primer puesto pueda estar en juego. Todo esto, evidentemente, en caso de que la actual campeona de Europa y la anterior campeona del mundo confirme otra vez su presencia en otra Eurocopa, torneo en el que no falla desde Suecia 1992, ganando a Luxemburgo.

Salir con la cabeza alta

Sin poder presumir de grandes números en la historia de las fases de clasificación, los de Luc Holtz saben que cualquier estímulo positivo ante España, por pequeño que sea, será un paso adelante en su camino principal, que no es otro que el de seguir creciendo y demostrar que su evolución futbolística es constante. Resultados recientes en amistosos y, en ocasiones, fases de clasificación, hacen palpable dicha mejoría.

Pese a no tener carácter oficial, el empate conseguido el año pasado ante Italia, en Verona, y logrando la igualada en los últimos momentos del encuentro fue un subidón de moral, contra un equipo que estaba preparándose para el Mundial. Esto trajo buenos pronósticos para la clasificación para el Europeo que, sin embargo, no se han confirmado del todo.

No se puede decir, de todas formas, que su papel haya sido decepcionante, pero tampoco ha sido el salto de calidad que en el seno luxemburgués se esperaba en cierta medida. El hecho de no marchar última de grupo podría incluso no hacerse realidad, pues sus dos choques ante España y Eslovaquia le damnifican en comparación con Macedonia, que ante una Bielorrusia sin opciones puede sacar algo en positivo con más probabilidad. Eso sí, la posibilidad de dar la sorpresa ante Eslovaquia, que se puede clasificar también si obtiene tres puntos contra Bielorrusia, parece más factible que la de lastimar a una España obligada a ganar. El objetivo, con todo, tiene que ver más con dejar buenas sensaciones.

Con una plantilla de jugadores provenientes de la liga local, son varios de los que juegan en el extranjero los que sacan adelante el equipo. David Turpel, delantero que milita en el Burton Albion, es una de las grandes esperanzas de los aficionados de los “leones rojos”, habiendo marcado seis goles con tan solo 22 años, una cifra muy buena para tratarse de Luxemburgo. Mario Mutsch, el centrocampista del St. Gallen, es uno de los pilares del equipo, con 81 internacionalidades a su espalda, siendo el quinto en la historia con más de ellas en su país.

Convocatorias

España: Casillas, De Gea, Rico, Juanfran Torres, Piqué, Marc Bartra, Jordi Alba, Mario Gaspar, Nacho, Xabier Etxeita, Azpilicueta, Busquets, Isco, Fabregas, Cazorla, Mata, Thiago, San José, Morata, Alcácer, Nolito, Pedro y Silva.

Luxemburgo: Aleixo Delgadoe, Alves Da Mota, Amodio, Bensi, Chanot, Deville, Gerson, Jänisch, Jans, Joachim, Joubert, Luisi, Malget, Martino, Martins Pereira, Moris, Mutsch, Payal, Phillipps, Schnell, Thill, Turpel.

Posibles alineaciones