Entrevista. Maialen Zelaia: "Ambos equipos pelearemos por la posesión del balón"

La Real Sociedad lleva una trayectoria intachable en liga. Un empate y cuatro victorias, todas ellas consecutivas, han hecho que el equipo esté situado en el primer puesto de la tabla clasificatoria y vea el futuro con optimismo.

Las nuevas ideas de Igor San Miguel han calado entre las jóvenes jugadores realistas y ese juego ágil, de posesión de la pelota combinada con una defensa férrea, ha cimentado la trayectoria que está llevando el equipo en lo que llevamos de temporada. Alargar la racha de victorias será el objetivo de las jugadoras de la Real Sociedad esta próxima jornada, aunque el condicionante de ser un derbi puede añadir algo más que lógica al encuentro.

No son más que tres puntos, un partido más en el que se enfrentan once contra once pero el tener enfrente a un conjunto de la misma provincia, con jugadoras que han sido compañeras y, en algunos casos, son amigas añade mucha sal y pimienta donde el resultado puede llegar a ser toda una incógnita.

Para saber cómo se viven los días antes del partido, las sensaciones que tienen las jugadoras ante un derbi histórico como éste, Vavel.com ha querido hablar con una jugadora txuriurdin con gran experiencia en la élite del fútbol femenino. Se trata de Maialen Zelaia, delantera de la Real Sociedad que ha comenzado con muy buen pie esta temporada.

Pregunta: Por primera vez en mucho tiempo ha podido realizar toda la pretemporada sin sobresaltos y eso se ha visto reflejado en el terreno de juego. Titular en muchos partidos, haciendo goles y aportando al equipo, ¿está a gusto con su rendimiento en este inicio liguero?

Respuesta: Creo que ha sido muy importante hacer toda la pretemporada sin sobresaltos, sin lesiones y con el resto de mis compañeras. A partir de ahí es más fácil coger el ritmo de la competición y, poco a poco llegar a dar tu mejor nivel. Partido a partido he ido cogiendo el ritmo de la competición y, aunque aún tengo que mejorar algunos aspectos como la velocidad, las sensaciones que estoy teniendo son muy buenas.

P. Sensaciones que este fin de semana seguro se multiplican por mil en el derbi ante el Oiartzun KE...

R. Así es. Será un partido muy bonito, el reencuentro con antiguas compañeras, la afición y las ganas de ganar el derbi, pero cunado el árbitro pite el inicio del partido no tendremos más que otro rival enfrente, jugándonos tres puntos y deberemos trabajar para luchar por los tres puntos que nos ayuden a seguir con nuestra racha positiva.

P. Cuéntenos, ¿cómo se viven estos días prederbis? ¿Ha podido conversar con alguna excompañera ahora en el Oiartzun?

R. La verdad es que esta semana no he hablado con ninguna de ellas. Mis compañeras no se si lo han hecho pero así como otras veces estos días no he mantenido contacto con ellas. Teniendo que jugar las unas contra las otras, hay mucha tensión y prefiero no hablar de ello.

P. Será un derbi histórico, la primera vez que se enfrentan dos equipos guipuzcoanos en la élite, ¿qué le dice esto?

R. Creo sinceramente que es un partido muy bonito y muy importante para Gipuzkoa. Tener dos equipos en la élite es una cosa muy difícil y subrayable, sobre todo, porque habla bien del trabajo que se está haciendo en el deporte femenino en general y en el fútbol en particular. En los últimos tiempos se está trabajando mucho y bien la tecnificación de las jugadoras y eso se nota. Hay más fichas de niñas que quieren jugar al fútbol y eso da como resultado que el nivel futbolístico de la provincia sea el que es y que cuente con dos representantes en la máxima categoría.

Un partido que se prevé muy peleado

P. La Real Sociedad primera con 12 puntos, el Oiartzun KE séptima con siete puntos y ambos conjuntos cumpliendo e incluso aumentando las expectativas marcadas a principios de temporada. Desde el punto de vista de su equipo, ¿qué espera de este encuentro?

R. Nuestro principal objetivo será seguir jugando como lo hemos estado haciendo hasta la fecha. Entrar bien al partido desde el minuto uno, hacernos con la posesión del balón y llevar el ritmo del partido para conseguir los tres puntos.

P. No obstante, hay que contar con el rival y con las circunstancias, sin olvidar que es un derbi entre dos conjuntos que residente a tan solo 15 kilómetros de distancia. ¿Que sea un derbi puede añadir más tensión al encuentro?

R. Por supuesto que hay contar con el rival. Los dos equipos estamos en un buen momento de forma y, sobre todo ellas, siendo unas recién ascendidas están mostrando un gran nivel. Tienen grandes jugadoras, principalmente en el centro del campo además de habilidad y capacidad para jugar el balón. Lo han demostrado en estos partidos anteriores donde han peleado hasta el final y han logrado muchos puntos. ¿En cuanto a que es un derbi? No creo que nos afecte a ninguna. En realidad, cuando estemos luchando por ganar será un partido más, tres puntos en juego que, aunque los ganemos o perdamos serán eso, solo tres puntos.

P. El estilo de juego de la Real Sociedad pasa por el dominio y la posesión del balón, del control que ejercen sus centrocampistas para dominar el partido y hacerse con los tres puntos, pero este domingo tendrán enfrente a un equipo que también lo querrá, que se siente cómodo con él y, además, como ha subrayado, con gran poderío en el centro del campo. ¿Prevé mucho centrocampismo por hacerse con el control del partido?

R. Creo que sí, que ambos equipos lucharemos por hacernos con el dominio de la pelota. Los dos somos equipos que quieren jugar el balón y ya en el amistoso que tuvimos en favor del Kilometroak se vio que así era. Si algo hay que destacar del Oiartzun es que tienen un bloque muy fuerte que presiona bien y que mantiene muy juntas las líneas. Además, tienen muy buenas jugadoras en el centro del campo y, seguro que en esa pelea, ofreceremos un buen espectáculo a todas las personas que se acerquen a Zubieta el domingo.

Buena temporada de la Real Sociedad

P. Una victoria ante el Oiartzun KE refrendaría el buen inicio liguero de su equipo y sumaría otros tres puntos a los 12 que ya cuentan. ¿Esperaban verse en lo más alto de la clasificación?

R. La verdad que a estas alturas de la temporada no esperábamos vernos con tantos puntos en la clasificación. Y todo es gracias a la buena pretemporada que hemos hecho. El trabajo está dando sus frutos y solo nos queda seguir por la misma senda.

P. Es cierto que el calendario ha sido más benévolo esta temporada. ¿Es la única razón del cambio en la Real Sociedad?

R. Principalmente así es. Las temporadas pasadas tuvimos inicios muy complicados, ante equipos que al final pelearon por la liga y eso nos condicionó mucho. De aquellas situaciones, como nos ocurrió la temporada pasada, aprendimos a sufrir, a tomarnos las cosas sin tanta presión y eso nos ha venido bien. Además, las nuevas incorporaciones han traído mucha ilusión y competitividad.

P. Hace falta algo más que ilusión para poder competir en primera...

R. Claro, claro. A pesar de la juventud de la mayoría de ellas, acumulan mucha experiencia tanto en primera división como en partidos internacionales y eso se nota en el campo. Además de aportar su enorme calidad también dan mucha confianza en el terreno de juego y eso el equipo lo nota de forma muy positiva.

P. El relevo en el banquillo parece una piedra clave en la mejoría del equipo.

R. Creo que Igor ha llegado con mucha fuerza, ganas e ilusión y ha tenido la virtud de transmitírnoslas a las jugadoras. Hemos sabido asimilar muy bien las ideas que ha traído al equipo y eso se ve reflejado en el campo. No hay más que ver los resultados que hemos logrado.

P. ¿Hasta dónde puede llegar entonces este equipo?

R. La verdad es que la liga no ha hecho más que empezar y aunque nos guste vernos en lo más alto de la clasificación, tenemos que seguir trabajando para mantenernos en ese puesto el mayor tiempo posible. La temporada es larga y seguro que pasaremos momentos difíciles y hay que estar preparadas para cunado lleguen. Trabajaremos para seguir en esa pelea hasta el final.