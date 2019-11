Entrevista. Jozabed Sánchez: "La plantilla tiene muchísimo hambre de hacer cosas grandes"

Metro ochenta de estatura, calidad a raudales y natural de Mairena del Alcor. Jozabed Sánchez se ha convertido en un auténtico comodín para Paco Jémez. Empezó como guardaespaldas de Trashorras en la posición de centrocampista defensivo, posteriormente pasó a ser mediocentro con mentalidad ofensiva y finalmente acabó en el enganche. Su gran inicio de temporada no hace más que confirmar que quiere ser importante en Vallecas.

El Sevilla Atlético fue el primer club profesional que disfrutó con su fútbol. Posteriormente, jugó en la Ponferradina y, en su paso por el Jaén, el sevillano dejó una huella imborrable gracias al gran nivel ofrecido. En este último, jugando en la categoría de plata, despuntó y propició el interés de tres equipos de Primera División. Finalmente, el Rayo Vallecano fue el elegido y firmó por tres campañas. A sus 24 años de edad, Jozabed Sánchez se postula como un serio candidato a ser uno de los jugadores con mayor futuro del Rayo Vallecano, gracias a su técnica y a su sacrificio. Conozcámosle mejor.

Pregunta: Pese a contar con 10 puntos de 27 posibles, Paco Jémez ha trasmitido sensaciones muy positivas respecto al trabajo del equipo. ¿Cómo está viendo este inicio liguero?

Respuesta: Pese a no tener los puntos que quisiéramos el inicio es bastante bueno. La Liga es muy competitiva y tenemos que ir de menos a más. La plantilla trabaja muy duro y hay muy buen ambiente.

P: ¿Es este el mejor Rayo Vallecano de toda la historia?

R: Lo que decanta este dato son los números. La primera temporada de Paco Jémez fue magnífica, quedó en octava posición y no hay que quitarle el mérito a esa gran plantilla.

P: ¿Se conforma con la permanencia o se puede mirar más arriba?

R: A día de hoy nuestro objetivo no es la permanencia, ni tampoco lo es mirar hacia puestos mayores. Tenemos que ir ganando todos los partidos posibles. Cuando el final de Liga se acerque ya concretaremos el objetivo. La plantilla tiene muchísima hambre de hacer cosas grandes.

P: ¿Qué equipos tuvo que rechazar para venir a este club?

R: Tuve ofertas del Almería y del Espanyol.

P: ¿Por qué finalmente se decantó por el Rayo Vallecano?

"A día de hoy soy muy feliz en el Rayo Vallecano"

R: La propuesta futbolística de Paco Jémez me convenció. Me veo muy reflejado con el estilo de juego que hacemos. Soy un jugador al que le gusta mucho intentar jugar al primer toque.

P: ¿Es feliz?

R: Sí, bastante feliz. El año pasado fue un poco complicado porque no pude debutar hasta la séptima jornada de Liga. Sin embargo, cada vez me encuentro mejor. Tengo más confianza y aprendo más conceptos del míster y de los compañeros.

P: ¿Le gustaría renovar contrato?

R: Es algo que aún queda lejos. Me gusta centrarme en el presente.

P: ¿Qué falta para ver su mejor versión o ya la hemos visto?

R: No la hemos visto. Soy un futbolista joven que tengo que aprender mucho. Ojalá que con el transcurso de los partidos vaya mejorando y me suelte cada vez más.

P: La afición ve en usted el sustituto perfecto a Roberto Trashorras. ¿Se siente presionado?

R: No me siento presionado. Todos los aficionados hablan de esas cosas. No me fijo en eso. Lo importante es entrenar bien y ganarme un puesto de titular.

P: ¿Vería con buenos ojos el regreso de Alberto Bueno?

R: Alberto nos dio muchas cosas positivas durante los años que estuvo aquí. Siempre es bueno que un jugador de tanta calidad venga al Rayo, pero el que decide es él.

"Aún no hemos visto la mejor versión de Jozabed"

P: ¿Se imagina a un Rayo Vallecano sin Paco Jémez?

R: A día de hoy es complicado. Lleva cuatro años bastantes buenos. Ha implantado su propio estilo de juego tanto en el primer equipo como en la propia cantera.

P: ¿Le ve como técnico de la selección española?

R: Se ha hablado bastante. Claro que puede ir, pero esto todavía queda algo lejano.

P: Hablando de la selección española, Raúl Martín Presa comentó que el Rayo cuenta con jugadores que tienen calidad para ser internacionales. ¿Comparte la opinión del presidente?

R: Sí. Sin ir más lejos el año pasado Alberto hizo una gran campaña como para poder ir convocado a algún partido. Actualmente tenemos a jugadores con mucha calidad. Ya veremos si el día de mañana alguno puede ir con España.

P: ¿Hasta qué punto es importante la afición dentro de este equipo?

R: La unión que hay aquí entre equipo y afición la encuentras en muy pocas entidades deportivas. Somos uno sólo. Nos sentimos muy identificados con ellos. Cuando se anima hay pocos campos con este gran ambiente.

Repaso a sus inicios y cuestiones personales

P: ¿Cuándo empezó a jugar al fútbol y qué recuerdos tiene de sus inicios?

R: Empecé en la Escuela Deportiva de mi pueblo, tendría cinco o seis años, y fue una etapa en la que, como todos los niños, tenía mucha ilusión y quería estar todo el día jugando al fútbol, si no era en la Escuela Deportiva era en el colegio o en la calle con los amigos. Posteriormente, con ocho años, pasé a los escalafones inferiores del Sevilla.

P: ¿Quién era su ídolo futbolístico o referente cuando era pequeño?

R: De pequeño a mí me gustaba mucho Zidane, y más tarde cuando irrumpió el estilo de juego del FC Barcelona mis referentes fueron Xavi e Iniesta.

P: ¿Qué recuerdos tiene de su etapa en la cantera del Sevilla?

R: Los recuerdos son muy buenos. Estuve 13-14 años y fueron experiencias muy bonitas, ganando muchas competiciones y yendo a muchos torneos, y me lo pasaba muy bien. Cuando era niño, llegaba Semana Santa y me iba a un torneo, en Navidades a otro, y tengo además muchas amistades que hice durante ese tiempo, ya que el fútbol también te da amigos.

P: En Jaén fue donde despuntó. Hace unos meses, Manolo Herrero confesó que usted era el mejor futbolista al que había entrenado. ¿Qué recuerdos guarda de él y de ese club?

R: No sabía que había dicho eso Manolo. Yo, siempre que tengo la oportunidad de decirlo, se lo agradezco a él, en cualquier entrevista o en cuanto tengo la oportunidad, ya que con la confianza que me dio me hizo ser mejor futbolista. Gracias a eso puedo estar hoy aquí, y además le sigo bastante. Sé que está ahora en el Hércules y ojalá consiga sus objetivos.

"Debutar en Primera era cumplir un sueño"

P: ¿Se nota mucho la diferencia de nivel entre Primera y Segunda División?

R: Sí, yo personalmente sí que lo note, en el sentido de que en Segunda te dejan jugar más en campo contrario. Por otro lado, en Primera los equipos están mucho más ordenados, y según pasas el medio campo los equipos practican una presión mucho más intensa, estando bien plantados y con las líneas muy juntas, no habiendo espacio ni para dar un pase entre líneas. Luego, sin duda, está la calidad, ya que en esta Liga están los mejores jugadores del mundo.

P: ¿Cómo fue su debut en Primera División, además ante un gran equipo como el Barcelona?

R: Fue un día bonito, muy especial. Era como cumplir el sueño de toda mi vida, y por fin lo pude lograr. Recuerdo que estaba nervioso antes de saltar al campo, pero una vez estaba dentro del césped olvidé los nervios e intenté disfrutar al máximo de esos minutos.

P: Teniendo en cuenta los goles que ha marcado desde que llegó a Vallecas, ¿con cuál de todos se queda?

R: Por valor, quizá elegiría el de Getafe, porque fue mi primer gol y supuso el empate momentáneo y posteriormente la victoria. Los otros dos, tanto el de Mestalla en Copa como el del Camp Nou la semana pasada, fueron en estadios importantes, pero la importancia de cada gol es el valor que tiene y el que más valor tuvo fue el de Getafe. Indudablemente, no todos los días tienes la oportunidad de meter gol en el Camp Nou o en Mestalla.

P: ¿Le gustaría jugar, al menos una vez, en algún estadio que no haya podido conocer? ¿Anfield, Old Trafford, Allianz Arena…?

R: Sí, a mí me gustaría jugar algún partido en el campo del Borussia de Dortmund, en el Westfalenstadion (actualmente conocido como el Signal Iduna Park por motivos de patrocinio). Desde la televisión el espectador ve que se crea un gran ambiente, por lo que creo que jugar allí sería muy emocionante, me sentiría un privilegiado.

P: Precisamente hablando de estadios, ¿qué se siente al tener un estadio con su nombre en Mairena?

R: Sí, al campo de al lado del polideportivo le pusieron mi nombre el año pasado, y me sentí muy orgulloso ya que allí empecé a dar mis primeras patadas, y sobre todo por poder llevar el nombre de mi pueblo. También me sentí muy agradecido tanto al club que juega en ese campo, al presidente, a toda la directiva y en general a todos.

P: ¿Qué mensaje le mandaría a la afición de cara al futuro?

R: Simplemente quería decirles que sigan apoyándonos como lo hacen, que nosotros valoramos mucho todo lo que hacen por el Rayo, y sentimos que tenemos detrás de nosotros a una de las mejores aficiones de Primera División.

Preguntas Twitter @Rayo_VAVEL

R: Lo que más me costó fue adquirir la presión tan intensa que hacemos tras perder el balón, ya que en otros clubes en los que he estado estaba acostumbrado a esperar más al rival y aquí según pierdes el balón tienes que dar ese paso adelante y presionar muy intensamente para recuperarlo.

R: Pues no lo sé, me gusta ir día a día y me gustaría tener ese papel protagonista no dentro de dos años, sino ahora. Dentro de dos años no sé qué pasará, pero quiero ser protagonista desde ya.