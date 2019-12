El centro del campo; la clave del éxito en el Bernabéu

Con el clásico a la vuelta de la esquina, Luis Enrique empieza a ver luces en un camino que, hasta hace poco más de dos semanas, era oscuro. Muy oscuro, en realidad. El técnico asturiano perdía a Rakitic, que se sumaba a la baja ya conocida de Messi, en una acción espontánea contra el BATE Borisov en el Camp Nou. La probatura del 4-4-2, con un centro del campo formado por Busquets, Mascherano, Sergi Roberto y el propio Rakitic se esfumaba en cuestión de segundos. Ahora, parece que el entrenador ha llegado al final del túnel, ha visto la cegadora luz del sol y está a un paso de conseguir salir de ese largo y tedioso camino. El argentino y el croata, ya recuperados de sus respectivas lesiones, han vuelto a la dinámica del grupo y se intuye que tendrán minutos en el Bernabéu.

Ahora bien, con la incursión de estos dos hombres en el once titular, se abren otras hipótesis en la cabeza del técnico: ¿jugar con o sin el mejor jugador del mundo? ¿dar entrada a Rakitic o aprovechar el estado de gracia de Sergi Roberto? ¿colocar a Busquets de pivote organizador o de mediocentro creativo? ¿Mascherano ejerciendo como líder en la retaguardia o como pivote destructor? Luis Enrique tiene que solucionar un nuevo rompecabezas, un nuevo puzzle que tiene un denominador común: el centro del campo.

El Real Madrid no es ninguna tontería; el Bernabéu, menos

Hemos tenido que esperar 12 jornadas para ver el primer clásico de la temporada. Estos son los partidos donde el corazón tiene más empuje que tu cabeza. Donde la calidad se queda en una esquina y, de repente, aparecen las fuerzas de donde no las hay. Donde la adrenalina y la emoción se juntan y forman un estado abstracto para convertir a la persona en algo más que una persona. Todo eso lo sabe Luis Enrique, por que él vivió bastantes Real Madrid - Barcelona, tanto con la camiseta azulgrana como con la blanca. Quizá, es por eso que el asturiano opte por los mejores jugadores para saltar al Bernabéu.

El año pasado, el once de las grandes rindió de manera excepcional (véase en Champions o en Liga), pero este año aun no han podido coincidir los 10 (exceptuamos a Bravo y Ter Stegen). O quizá apueste por el estado de forma de los jugadores; esto supondría dejar en el banquillo a jugadores contrastados para dar entrada a jóvenes que están aprovechando la ausencia de las grandes figuras, como Sergi Roberto. En cualquier caso, es el Bernabéu, es el Madrid y aquí no hay segundas oportunidades.

El Barcelona llega primero, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo.

Mascherano: ¿central con Piqué o pivote de contención?

En ese puzle de Luis Enrique, una de las primeras piezas que hay que encajar es la posición de Mascherano. El argentino es fijo; eso no lo duda nadie, ni el propio Luis Enrique.

Con el Jefecito en estado de gracia, el Barcelona gana en músculo, en salida de balón y en un aspecto vital de cara al partido: inteligencia defensiva. Uno de los rasgos que, precisamente, hacen que el ex del Liverpool destaque tanto en los partidos es su lectura del juego: siempre llega a las coberturas, se anticipa en la mayoría de ocasiones a sus rivales y sabe plasmar en el campo todo lo que está pasando por su cabeza.

Por eso Luis Enrique lo quiere; sabe que con él, el Barcelona gana mucho, muchísimo, pero pierde también un factor clave: la altura. Ese es el único hándicap que el técnico azulgrana tendrá que solventar, pues el Real Madrid es un equipo que posee jugadores corpulentos y que van bien a balón parado (veáse Sergio Ramos, Varane, Pepe, Cristiano, Danilo, Casemiro…)

Si Luis Enrique decide apostar por Mascherano en el eje de la zaga, que sería lo más lógico y sensato, el Barcelona ganaría salida de balón, además de un complemento perfecto para Gerard Piqué. Asimismo, dejaría el lugar de mediocentro/pivote destructor a Sergio Busquets, aunque más que destruir, Sergio se encargaría, como siempre, de asumir el rol de llevar la batuta del equipo, tal y como ha venido haciendo en estos meses.

En el caso de que Mascherano suba al centro del campo, la posición de central quedaría ocupada por el central belga Thomas Vermaelen. Junto con Piqué, el ex del Arsenal también aportaría salida de balón y contundencia, además de poderío aéreo para repelar jugadas aisladas o balones peligrosos colgados al área, pero no tendría esa inteligencia que, de alguna manera, se puede prever decisiva en los metros finales. De esta manera, Busquets pasaría a ser organizador del juego, adelantando también su posición.

Sergio Busquets: ¿beneficio o castigo?

Si Sergio Busquets abandona su posición natural, pueden ocurrir dos cosas: la primera, que rinda perfectamente, puesto que es un jugador necesario en el equipo azulgrana. Además, ya ha tenido minutos como organizador del juego, en posiciones más avanzadas, y no ha sufrido en ningún momento. Y la otra, menos previsible, que haga aguas en su planteamiento.

Pero hay un problema, un problema que puede resultar, también, decisivo: con Busquets, y según un gráfico proporcionado por la propia web del FC Barcelona, el equipo acostumbra a estar entre 60-70 minutos en campo rival. Esta información revela lo importante que es Sergio para el equipo, puesto que no solo es un simple pasador o un recuperador de balones, sino que con su empuje, obliga a sus compañeros a subir las filas, a presionar más arriba: esto se traduce como una presión asfixiante que, en la mayoría de casos, da sus frutos.

De Sergi Roberto a Rakitic: la calidad de Reus contra el pulmón croata

Aprovechar el sensacional estado de forma de Sergi Roberto debería ser lo más coherente para este partido. Además, las bajas del equipo hicieron que el de Reus cogiera el timón con las dos manos y se reivindicara. Su trabajo ha estado al alcance de muy pocos, y ha sido un jugador que ha dado un salto brutal a nivel técnico y cualitativo. Pero ahora llega Rakitic, no al 100% en principio, y todo el mundo se pregunta a quien de los dos poner, puesto que Iniesta es insustituible y no parece que Dani Alves vaya a dejar su sitio en el flanco derecho. Esta pieza de Luis Enrique es difícil de encajar, demasiado.

Siempre se ha dicho que un jugador crece cuando más confianza le das. El caso de Sergi Roberto es una prueba de ello: desde que revolucionó San Mamés con un sensacional partido, el canterano no ha bajado el nivel; es más, lo ha aumentado. Sus últimas actuaciones son una oda al futbol, especialmente al futbol de toque.

Se ha ganado a pulso, con trabajo, sacrificio e ilusión, estar en el Bernabéu, pero las dudas de muchos empiezan a aparecer cuando se habla del Real Madrid, del máximo rival, del Santiago Bernabéu. ¿Estará dispuesto Sergi Roberto a asumir el rol y jugar en el estadio blanco ofreciendo el rival que ha demostrado hace unos meses? La confianza la tiene, y la balanza juega de su parte.

Con Rakitic no recuperado al 100%, se intuye que sería Sergi Roberto el que partiese del once inicial. Eso no quita que, posteriormente, el croata no tenga minutos: los tendrá, seguro, pero con cautela. Hay que aprovechar los buenos momentos, y el propio Ivan sabe que lo mejor es que juegue el de Reus; más que nada por que se lo ha ganado en el campo. Luis Enrique no dejará a Rakitic sin clásico, es evidente, pero todo hace pensar que empezará con él en el banquillo.

Sergi Roberto será titular por delante de Rakitic, recuperado recientemente.

El enigma Messi: ¿con o sin el mejor jugador del mundo?

Luis Enrique tiene casi acabado el puzle, pero le falta una pieza. Una pieza capaz de modificar todo lo que está hecho hasta ahora. Una pieza capaz de condicionar a las demás piezas. Una pieza que es definitiva. Una pieza llamada Leo Messi que, cada día que pasa, tiene más posibilidades de encajar en el once. Pero vayamos por parte, ¿jugará Messi en el Bernabéu? El eterno debate hasta el sábado está garantizado.

Si juega Messi, no habrán dudas, no habrán ni plan B ni plan C. No habrá que destrozarse la cabeza, pensando en quien será el central o quien el mediocentro. Messi condiciona todo, hasta al propio equipo. Si Messi juega de titular, el Barcelona recuperará el 433 que tan buenos resultados le dio la temporada pasada. Si Messi juega de titular, el Tridente volverá a los terrenos de juego después de dos meses en lo que la pareja Neymar-Suárez han rendido a un nivel inhumano.

Si Messi juega de titular, Mascherano sería central, Busquets pivote y Sergi Roberto/Rakitic interior. ¿Dónde está el problema? Que no es seguro que Messi juegue de titular el partido.

La recuperación va por buen camino, ya que Messi se ha podido entrenar con el grupo en dos ocasiones. Ha tocado balón, ha esprintado, ha jugado partidillos con sus compañeros y, hasta el propio entrenador del Barça B, Gerard López, lo ve bien: “Lo veo bien, la verdad. Ha hecho los entrenamientos junto con nosotros y le veo feliz, contento”. Es un enigma que, seguramente, no resolveremos hasta el día del clásico. Pero, ¿Qué gana el Barça con Messi?

Gana mucho, muchísimo. Gana al mejor jugador del mundo, a un jugador que parece haber renacido después de dos años en lo que bajó a la tierra para enseñar a los mortales a jugar a futbol. Gana a un jugador capaz de decidir partidos como este con una jugada. Gana al máximo goleador de los clásicos, al máximo goleador de La Liga, al máximo goleador de la historia del club y al máximo asistente de la historia del fútbol. Gana al futbolista total, capaz de intimidar al adversario solamente viéndolo calentar en la banda. Gana desborde, gol, técnica, pase: gana todo.

Sin Messi, hay otras figuras como Luis Suárez o Neymar; pero con Messi, el Barcelona gana al mejor jugador del mundo.

Su presencia no es segura, al menos a estas horas. El argentino corre, entrena, se prepara para la cita con la máxima prudencia e ilusión del mundo. Quiere volver al Bernabéu, campo donde el año pasado se fue sin marcar. Pero él quiere más, quiere su 5º trofeo como mejor jugador del planeta (lo tiene ya asegurado) demostrando quien es él y por que está aquí. Con Messi en el campo, gana el Barcelona, pero también el aficionado.