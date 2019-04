Bongonda: "El Celta es un equipo que todo el mundo debe respetar"

Theo Bongonda hace valoración en el diario La Voz de Galicia de su año vivido en Vigo, cuando en el mercado de enero 2014 abandonaba el Zulte Waregem para fichar por el Celta de Vigo. Tras un año, adaptado totalmente al ritmo de la Liga BBVA, afirma que "aprendo cada día un poco más con el equipo. Creo que soy mejor que antes, aprendo tácticamente y técnicamente. En los partidos que juego aprendo mucho". Parte de culpa de su progresión futbolística la tiene Eduardo Berizzo, quien no ha dudado de situar al belga en el once titular con la ausencia de Nolito: " Creo que puede ser el entrenador que me ayude a tener una gran carrera como futbolista. Tengo muy buena relación con él y me dice que los partidos que he jugado lo he hecho muy bien".

No se arrepiente de aterrizar en el conjunto celeste a pesar de su juventud y de la falta de minutos la temporada pasada: " Yo vine porque sabía que el Celta jugaba bien al fútbol, además son gente humilde y buenas personas y eso es lo que me gusta". Admite que por delante tiene una gran competencia con los extremos Nolito y Orellana pero que "para nosotros, los jóvenes, es muy bueno tener al lado estos jugadores porque aprendemos de ellos". Esta temporada ha contando con varias oportunidades en el once, pero Bongonda sigue buscando cómo mejorar cada día: "Soy joven y tengo tiempo, pero yo lo que tengo que hacer es trabajar para, si el míster me da la oportunidad, demostrar que puedo jugar".

A falta de 9 partidos para la conclusión de la liga y con un Celta que roza la clasificación europea, Theo valora muy positivamente la temporada conjunta del equipo: " Nosotros hemos demostrado en todo los partidos que el Celta es un equipo al que todo el mundo debe respetar". Toca visitar a un Valencia en horas bajas y con un Gary Neville cada vez más cuestionado, aunque "no debemos mirar eso, sino que tenemos que centrarnos en nosotros. Tenemos que ganar ese partido y para eso debemos centrarnos en nuestro fútbol". Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas para el seleccionador belga Marc Wilmots, a pesar de que el seleccionador sub-21 haya declarado que Bongonda no tenía nivel para la selección: "Es algo bueno para mí, porque tengo 20 años y si me selección me llama es porque me lo merezco. Me pondría muy contento".