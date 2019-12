El Barcelona busca ponerse a cien

Números, estadísticas. Es la otra cara del fútbol, otra parte de este bonito deporte. Registros, marcadores, goles, asistencias, todo son números a batir, récords por pulverizar. El Barça es un equipo que lo hace, que disfruta haciéndolo y que si se empieza a buscar en las hemerotecas del fútbol, siempre tiene algo por batir en cada uno de sus enfrentamientos.

Este fin de semana en San Mamés tiene otro a tiro. En el otro clásico, los Athletic-Barça, los culés tienen la posibilidad de llevarse la victoria cien ante el equipo de Bilbao. Una cifra redonda, y que supondría casi uno 50% de los triunfos cuando vascos y catalanes se enfrentan entre ellos. El de este fin de semana va a ser el partido 202, y el Barça no dejará escapar la oportunidad de redondear su cifra del marcador personal ante el Athletic Club.

Balance de color azulgrana

66 victorias del Athletic, 99 culés y 36 empates. Este es el luminoso que registra en la actualidad el balance de partidos entre estos dos equipos. 33 victorias más para los culés y eso que los inicios contra el equipo vasco no fueron fáciles. El Athletic se convirtió en uno de los verdugos constantes del equipo azulgrana, que en los primeros 40 partidos tan sólo se pudo llevar el triunfo en 14 ocasiones.

El Barça perdió 20 de sus 23 primeros desplazamientos a San Mamés

No sólo eso, los marcadores en ciertas ocasiones fueron de escándalo. El más abultado, y marcador con más diferencia de la historia entre estos dos equipos, fue registrado en la temporada 30-31, donde el Bilbao se llevó el encuentro por 12 goles a uno. Un auténtico festival de goles que dejaron noqueado a todo un Barça. No sólo es la derrota más abultada entre estos dos equipos, sino que es la peor derrota de la historia del Barça y la mayor derrota de la historia de la Liga. Una humillación en toda regla, y uno de esos datos de los que no querrían oír nunca los culés.

99 victorias culés, a una de las 100

Pero a partir de ahí, y ya entrando en los años 50, las tornas empezaron a cambiar. El balance totalmente positivo en los primeros 50 partidos entre estos dos equipos para los de Bilbao, con 29 encuentros ganados por tan sólo 20 de los azulgrana, empezó a darse la vuelta. Llegaron los Kubala, Segarra, Cruyff, Maradona, el Dream Team, Rivaldo, el Barça de Ronaldinho, el de Guardiola, y el actual, el de Luis Enrique y han dejado un balance positivo de 33 triunfos más que su clásico rival, el Athletic Club.

Un 12-1, una humillación

Recordando noches mágicas de fútbol entre estos dos históricos del fútbol, la que más impacta es la del 8 de febrero de 1931. Para entrar en situación, la Liga sólo tenía 10 equipos. Aquella temporada, la 30-31, los vascos se coronaron campeones de Liga, con el Racing de Santander subcampeón. El Barça no pasó del cuarto puesto y el Real Madrid, del sexto. Los de Bilbao estaban en un punto álgido de su fútbol y los culés tuvieron bastante mala suerte aquella noche.

Foto: juegodecabeza.com

Por aquel entonces los cambios no estaban permitidos. Empezaban once y terminaban esos once. El problema con el que se encontró el equipo azulgrana esa noche es que se le lesionaron dos jugadores, Martí y Roig, con lo que tuvo que jugar bastantes minutos con sólo nueve jugadores en el campo. Un hecho que no justifica tal debacle y de la que se recuerda un nombre en especial: Agustín Sauto Arana, más conocido como Bata. Esa noche anotó nada más y nada menos que siete goles. Más de la mitad y pudieron ser ocho si no le llegan a anular otro que anotó.

Bata destrozó al Barça con 7 goles

Al descanso, los leones ganaban por 6-1. Eran horas bajas del equipo culé, que de los 23 primeros encuentros que se disputaron en San Mamés, cayó derrotado en 20. Sin duda, la bestia negra azulgrana en los inicios del club.

La noche de Hristo

11 de marzo de 1991. El Barça dio un recital de fútbol en "La Catedral". Un 0-6 que pasará a la historia por el resultado y por el espectáculo que ofreció Hristo Stoichkov. Cuatro goles anotó el búlgaro, jugador que con su garra, fuerza y ganas cambió al Barça, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del Dream Team, y de los éxitos que en esta era se pudieron cosechar. Se puede llegar a decir que fue una de las primeras exhibiciones que dieron a conocer al equipo dirigido por Johan Cruyff. San Mamés era un fortín, y el Barça lo hizo caer en pedazos, con un fútbol que empezaba a maravillar a todo el mundo.

Foto: blaugranas.com

Cierto es que el equipo de Bilbao, en ese momento entrenados por Clemente, estaba en horas bajas, luchando por salvar la categoría. Si a eso le añades el nombre de Hristo Stoichkov como referente de ataque pasa lo que pasa. El Barça ya ganaba 0-2 a los cinco minutos, con doblete del búlgaro. El '8' azulgrana anotaría el tercero todavía en la primera mitad, con una bella acción que en la actualidad sólo se ve en Messi. Balón recogido en la banda, recorte hacia dentro a una velocidad que deja sentado al defensa, recorre varios metros antes de cargar la pierna y disparar un chute raso al palo corto del portero que nada puede hacer ante tal maravilla.

El cuarto lo anotaba de penalti, pero el búlgaro mostraba al mundo que era de otra clase. Había venido para triunfar, para dar ese salto de calidad que le faltó a las dos primeras temporadas de Cruyff al frente del equipo, y cómo no, permitió al conjunto azulgrana alzarse con el título de Liga esa temporada, en la que dieron un auténtico recital de fútbol en San Mamés.

Las finales de Copa recientes

Qué sería de una final de Copa si no fuese un Athletic Club - Barça. En los últimos años se ha repetido este partido hasta en tres ocasiones. Las finales de 2009, 2011 y 2015 fueron un clásico del fútbol español. Las tres se saldaron con victorias azulgranas, y las de 2009 y 2015 permitieron al Barça acabar la temporada con el triplete bajo el brazo. Esto son los tres precedentes más recientes, pero ocho han sido las finales del torneo del KO que han enfrentado a Barça y Athletic, con un balance positivo para los culés, con seis triunfos, por dos vascos.

No sólo en finales, los dos clubes se han enfrentado hasta en 39 ocasiones en el torneo copero y son también los dos equipos con mayor palmarés en esta competición. 28 Copas del Rey lucen en las vitrinas culés, la última la cosechada en el Calderón la pasada temporada, donde el Barça se cargó en cuartos de final a los leones, y 23 son las que tiene el equipo de Bilbao.

El último gran recuerdo que se tiene cuando se habla de finales de Copa entre estos dos equipos es el gol de Messi. Aquel que dio la vuelta al mundo tres veces y nadie se cansó de verlo. El que puso en pie a las dos aficiones, una de alegría, otra con las manos en la cabeza tras ver tal barbaridad. No es otro gol que el de la final del 2015 disputada en el Camp Nou. Aquella noche será recordada como la del gol de Messi. La del golazo, obra de arte, octava maravilla, demasiados sobrenombres tiene. Un gol solo al alcance de él, de un fuera de serie, del mejor de la historia. Todo culé debería tener la piel de gallina solo de imaginarlo en sus mentes, pasen y vean.

Un gol situado entre las mejoras obras de arte que el fútbol nos ha regalado. En una final de Copa y que además significaba el primer gol del partido, el que allanaba el camino. Una auténtica animalada que estará presente para siempre, desde todos los ángulos posibles, todas las narraciones que te puedas imaginar, desde la española, la argentina, inglesa, pasando por los países asiáticos, todas con el mismo denominador común: sorpresa, gritos y el conocimiento de que los que habían presenciado ese gol, eran las personas más afortunadas del mundo. Siempre podrán decir que vieron en directo el gol de Messi al Athletic.

Al final, todo esto son recuerdos, alegrías, llantos, victorias, derrotas, jugadores, entrenadores, que en 201 partidos han ido pasando y dejando huella en lo que es un clásico del fútbol como los Barça-Athletic Club. Este fin de semana puede aparecer una nueva marca, la de las cien victorias azulgranas. Veremos que nos depara el encuentro.