Ratón: "Primero el Reus y lo que venga luego, ya veremos"

Se acerca el encuentro ante el Reus, pero la derrota en Getafe sigue doliendo dentro del vestuario zaragocista: "No era el resultado que queríamos". Sin embargo, tanto técnico como futbolistas aprecian lo bueno del partido: "El equipo respondió bien". Pese a la derrota, el equipo continúa avanzando en las ideas de Agné: "Tenemos que estar contentos porque la línea es buena".

El colegiado del encuentro, De la Fuente Ramos, fue muy juzgado por la afición y conjunto maño. Ratón prefiere mantenerse al margen: "No vamos a entrar a juzgar a los árbitros". Muy racional, lo explica el guardameta gallego: "No va cambiar nada que nosotros hablemos o no". La situación no ha cambiado para Álvaro desde que es titular: "Yo me encuentro a gusto y cómodo. La ilusión es la misma".

El Reus, próximo rival del conjunto de Agné, se encuentra quinto en la clasificación, siendo uno de los principales equipos revelación de la Liga. Pero esto no intimida a los maños: "Nosotros iremos a ganar, como venimos haciendo siempre". Así mismo, alega por no tener tan presente siempre la clasificación e ir juzgando y valorando poco a poco: partido a partido. "Primero el Reus y lo que venga luego, ya veremos", afirmaba.

La derrota en Getafe supuso un buen mazazo para las aspiraciones del Real Zaragoza y la buen racha de Agné. No obstante, las ideas del aragonés están cuajando poco a poco en la plantilla zaragocista: "No tenemos un sistema que sea fijo, el equipo se encuentra a gusto". Con multitud de situaciones dispares a lo largo de un encuentro, los pupilos de Raúl salen beneficiados mediante este esquema variable. La derrota en Getafe queda para la mejora, Ratón la valora positivamente: "El 80% de las veces que juegues así no vas a perder".

Dicha derrota, señalada por gran parte de la afición con el nombre propio de Bagnack, ha calado en el vestuario que se ha volcado con el camerunés: "Estamos todos con él. Afectados estábamos todos". Ratón aprecia el buen partido de su compañero, salvando el penalti, y empatiza con el joven central: "Los errores los cometemos todos. Estamos apoyando y arropándole".