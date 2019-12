Real Sociedad- Valencia C.F: Puntuaciones Valencia C.F, jornada 15 de la liga

Ni caso a Prandelli, ese parece ser el mensaje de los jugadores. Pese al tirón de orejas en sala de prensa del italiano a sus jugadores, estos parecen seguir con la misma indiferencia en el terreno de juego. Contra la Real Sociedad, el Valencia no disparó a puerta más que en el gol de Bakkali, además nunca dió la sensación de que pudiera remontar un partido que ,en el minuto 20, ya perdía por 2 a 0.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Cesare Prandelli

5| Se equivocó en la alineación. La titularidad de Fede Cartabia fue un lastre durante los 36 minutos que el argentino jugó, sin embargo el italiano reaccionó rápido al dar entrada a Santi Mina. Poco más se le puede pedir al técnico, se deja la voz desde la banda, arenga a los jugadores y les intenta motivar en sala de prensa. Él no es el culpable de esta situación.

Diego Alves

7| Poco pudo hacer en los tres goles. Quizás debiera haberse colocado mejor en el primero, pero desde luego el remate de William José era más que colocado. Una vez más, el brasileño paró un penalti, pero ,desgraciadamente, una vez más, no sirvió de nada que lo hiciera, pues el equipo volvió a perder. No obstante, Alves agranda su leyenda desde los 11 metros.

Cancelo

4| Pasivo. Como extremo era de los pocos jugadores que se salvaba. Ahora que ha vuelto al lateral, es uno más, sin garra ni mordiente, con indiferencia a lo largo del partido. Una expulsión tonta dejó a su equipo con 10, además no se le vió ni en ataque ni en defensa.

Abdennour

5| Se salva. El tunecino es de los pocos al que ves dejarlo todo en el campo. A sus facultades como central, se le suma que poco a poco, está intentando aprender a sacar la pelota jugada. Ayer cumplió en defensa. Ninguno de los goles es error suyo, además con la pareja que tenía al lado, poco más se le podía pedir.

Santos

3| Partido para olvidar. Un penalti en la esquina del área cuando no había peligro, incapaz de sacar la pelota jugada, incapaz de cortar un balón aereo. El central que vino para suplir a Otamendi ha hecho que lo echemos incluso más de menos. Santos había cuajado pobres actuaciones con el equipo hasta el momento, pero nunca había estado en el punto de mira. Desde ayer, el brasileño acaparará todos los focos, y no de forma positiva precisamente.

Montoya

6| Incisivo. Jugaba a pierna cambiada y le tocó bailar con la más fea -Carlos Vela-, no obstante apenas se notó. El ex barcelonista no cuajó un mal partido, tampoco fue brillante, pero no fue malo. Aportó más en ataque de lo que aportó Rodrigo en 90 minutos, y ayudó más en defensa de lo que ayudó Aderllan Santos en 90 minutos.

Suárez

5| Se salva porque lleva 3 jornadas jugando "infiltrado". Evidentemente sus actuaciones están siendo más que pobres, sin embargo no se le puede culpar de que el Valencia tenga una plantilla corta. Cuando no ha estado lesionado, su rendimiento no ha sido malo, pero desde que juega "tocado" es de los peores del equipo. Pese a ello, no merece ser objeto de crítica, no hasta que esté recuperado y pueda mostrar, de nuevo, su nivel real.

Parejo

4| Un partido típico de Parejo. Marcó él un gol, y dió la asistencia a Bakkali, sin embargo es él el que marca a William José en los dos corners que terminan en gol del delantero. Pese a que no debiera ser él quien marcara al delantero rival ,eso es problema táctico, su defensa a William José fue inexistente. En el segundo gol algo hizo, pero en el primero se queda clavado, acompaña con la mirada al delantero rival que remata a placer. Defensivamente, quizás fue ayer el peor partido del capitán valencianista.

Medrán

4| No se le vió. El madrileño es un jugador que necesita a dos jugadores robustos detrás para poder brillar, y sin embargo tuvo que ser ayer él uno de los que "barriera" el terreno de juego. Está jugando en una posición en la que se desenvuelve peor y eso lo paga él y el equipo, pero una vez más, los jugadores no tienen la culpa de que el Valencia tenga una plantilla tan corta.

Fede

3| Esperpéntico. Su actuación fue un desastre. Voluntad no le falta al argentino, desde luego, sin embargo ha quedado más que claro que no tiene el nivel del Valencia Club de Fútbol. A ello sumemosle que, han pasado 3 entrenadores por el club que no han confiado en Fede, y ahora que Prandelli lo ha hecho, al jugador no se le ocurrió otra cosa que, cuando fue sustituido, ignorar las "disculpas" del técnico italiano, y cabrearse de forma egoista.

Munir

4| A ningún delantero del Valencia se le vió en todo el partido, y Munir no fue la excepción. No llegaron balones en todo el encuentro, y cuando llegaban estos no estaban finos.

Rodrigo

4| Misma situación que Munir, apenas llegaron balones, y los pocos que llegaron no fueron peligrosos. Ya fuera por la imprecisión de los centrocampistas, ya fuera por la impresición de los delanteros, el Valencia ayer en ataque no existió.

Santi Mina

5| El tirón de orejas le ha servido. Salió en el 36, y al minuto forzó un penalti. Apenas llegaron balones, pero tuvo una actitud mucho más participativa y sacrificada que sus dos homólogos -Rodrigo y Munir-. Por el bien del equipo, conviene que el gallego vuelva a mostrar el nivel del final de la temporada pasada.

Bakkali

7| Atómico. Así son las actuaciones del belga, y así fue la de ayer. Cada vez que sale aporta una velocidad extra al equipo. Ayer marcó un gol y cuando estuvo en el terreno de juego el equipo vió un ápice de luz en ataque. Ante esta situación, cualquier valencianista se hace la misma pregunta una y otra vez: ¿Por qué no juega más?

Carlos Soler

5|La noticia positiva de ayer. El debut del canterano prometedor que, nada más salir, cerca estuvo de rematar un centro a una jugada que él mismo había iniciado. Sin duda alguna, la intensidad que tanto exige Prandelli, la mostró el poco tiempo que estuvo en el campo.