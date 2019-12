Edu García: "Estamos en disposición de todo"

En primer lugar, el interior zurdo ha querido felicitar el año nuevo a los periodistas presentes en la sala. A continuación, el zaragozano ha comenzado con la habitual ronda de preguntas: "Edu García está bien", aclaraba el canterano. Tras caer lesionado frente al Reus y tener que pasar por quirófano (perdiendo un testículo), Edu afronta la semana preparándose para el encuentro frente al Girona. "Al final me he pegado doce días tirado en una cama sin hacer nada". Es por ello que García ha estado entrenando de manera individual, para llegar cuanto antes a un estado físico óptimo para jugar.

La victoria frente al Rayo y Oviedo han permitido que los de Agné se fueran en un buen momento mental a las vacaciones, comenta García. Que ve beneficioso el parón para el equipo. A su vez, las lesiones han dado un respiro, permitiendo contar al técnico maño con toda la plantilla en la actualidad, a excepción de Wilk. "El hecho de estar todos los compañeros … será mejor para nosotros". Ya que ello implica una mayor competitividad dentro del vestuario, aclara.

"Yo estoy encantado con los que somos". Edu García ve responsable a la plantilla actual, del pasado y futuro del equipo. Sin embargo, acepta que la dirección deportiva crea conveniente hacer algún traspaso. "Yo no quiero salir de aquí, no me gustaría que saliera ningún compañero". Uno de los jugadores, en la rampa de salida para abandonar la disciplina zaragocista es Juan Muñoz. "Tengo a Juanito sentado al lado en el vestuario", lamenta García, que tiene una buena relación con el andaluz.

Tras el parón invernal, el primer conjunto a batir es el Girona en La Romareda. "Es un gran equipo. Está donde está, no por casualidad". Sumado a la dificultad de la segunda división española, Edu García anuncia un nuevo hándicap a tener en cuenta a partir de ahora: "Todo el mundo hasta ahora ha ido haciendo sus cositas. Ahora ya no hay marcha atrás". La carrera por el ascenso a primera es ahora a contrarreloj. Y perder o ganar puede significar descolgarse o subirse al tren a primera división. "Estamos en disposición de todo. Si nos relajamos, no tendremos nada que hacer".

Durante la primera vuelta, el Zaragoza rompió en el último partido de esta, la mala racha de fuera de casa, venciendo en Vallecas. "Si queremos estar arriba, vamos a tener que ganar más veces fuera de casa". El margen de error por lo tanto para los de Agné, se estrecha y dificulta. ¿Un deseo para 2017? "En lo colectivo, el deseo que todos los zaragocistas pedimos cuando nos tomamos las uvas, creo que todos lo sabemos".

Por último, dada la delicadez de su lesión, Edu ha querido agradecer tanto al delegado del Reus como al otro jugador implicado en su lesión, el haberse puesto en contacto con él para conocer su estado.