Mi recuerdo del derbi gallego: El derbi de Fernando Vázquez

Como a cualquier deportivista, hablar del Dépor - Celta genera en la memoria un aluvión de recuerdos, tanto buenos como malos, pero yo no puedo evitar quedarme con aquel partido que acogió Riazor el 15 marzo de 2013. Yo lo viví en Valladolid, como todos los derbis que he vivido hasta la fecha, cosas de vivir fuera de Galicia supongo.

Las sensaciones eran las peores que se recuerdan en años. El Deportivo había destituido a Oltra y veía cómo Paciência literalmente huía de A Coruña tras encajar un sonrojante 0-3 frente al Granada. En esta complicadísima situación llegó al banquillo Fernando Vázquez, que se sentó para medirse consecutivamente a rivales de la entidad del Sevilla o Real Madrid y con el Barcelona, con un empate con el Rayo Vallecano por el camino.

Con estos antecedentes mi ya de por sí alma pesimista estaba con el crédito por debajo de cero. Venía un Celta que en aquel momento se jugaba "los cuartos" en la misma liga que el Dépor, ambos en descenso (de hecho, llegaron al último choque de la temporada sabiendo que uno de los dos bajaría a Segunda División). La inercia de los celestes era algo mejor frente a la de un Dépor que no conseguía ganar y estaba a nueve puntos de la salvación, y así comenzó el encuentro.

Los jugadores de ambos equipos saludan al público asistente antes del inicio | Imagen: (VAVEL)

Yo lo ví en un bar, con un buen amigo que puso optimismo por mí y por él, "me voy con José a ver ganar al Deportivo", decía. Y vaya si lo vió. A pesar del pesimismo con el pitido inicial me puse muy tenso. Ayudó y mucho Riki (y sobretodo Valerón con un pase imposible de esos que él hace fáciles) a bajar un poco la tensión marcando un gran gol cuando solo pasaban 7 minutos de encuentro, imaginaos la gente de Valladolid, viendo a un energúmeno gritando como un loco los goles del Deportivo, y solo era el principio. Es inevitable también recordar la expulsión de Iago Aspas antes de la media hora de juego, he de admitir que ver a la estrella del equipo rival perder la cabeza de impotencia fue clave para respirar hondo los minutos posteriores. Y es que fue constante el tira y afloja del Deportivo y el Celta en aquel encuentro por el drama, fue un encuentro difícil de vivir y que se antojaba complicado de disfrutar hasta que llegó la obra de arte de Sílvio.

Luce en mi memoria con alfombra roja y brillantes por todas partes aquel balón que despeja la defensa del Celta para que el portugués la alojase por la escuadra con un chutazo imparable. Para mí el mejor gol que he visto en un Depor - Celta junto a aquel que marcó Lassad en Segunda División, que también fue espectacular. Gracias a Sílvio me dejé ir, el optimismo se instaló para quedarse viendo que el Depor vencía y convencía al Celta, por mucho que estos jugasen con diez futbolistas. Aquel día marcó un punto de inflexión y el comienzo de la leyenda del "Pódese" de Fernando Vázquez, y pese que al final "Non se pudo", quedan para el recuerdo aquellas victorias en Zaragoza, Mallorca o Levante, aquel "Resurgimiento del Deportivo" que comenzó aquella noche en Riazor.

Me he ido un poco del partido, pero es que con el 2-0 bajó mucho la preocupación. Aún así hubo tiempo para un tercer gol, y si me hubiesen dejado elegir mil veces al goleador, mil veces habría elegido a Diogo Salomão, que volvía de nuevo al Deportivo aquel mes de enero y sentenciaba el derbi después de un sprint maratoniano y tras regatear a Javi Varas. El 3-0 supuso un éxtasis necesario y merecido para un equipo y afición que llevaba semana tras semana llevándose palos.Sí, es cierto. Hubo tiempo para el gol celtiña. Y es que cuando el partido ya tocaba a su fin, el coreano Park Chu-Young maquillaba el resultado y hacía el 3-1. Daba igual, Riazor era una fiesta y nadie podía ahogarla.

Parte de esa fiesta llegó a la capital del Pisuerga, orgulloso disfruté de aquella noche como ninguna en mucho tiempo, ¡Qué oportuno aquel partido, un viernes por la tarde!