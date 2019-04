Florin Andone, contra su pasado 'groguet'

Es un hecho que la cantera del Villarreal es una de las mejores de España. Seguramente, también de toda Europa. Desde que el club consiguiera el histórico ascenso a Primera División en 1998, Fernando Roig ha destinado gran parte del patrimonio a las categorías inferiores, con la idea de cuidar año tras año una cantera por la que han pasado futbolistas como Bruno Soriano, Mario Gaspar, Santi Cazorla, Gerard Moreno o Marco Ruben. La gran competitividad actúa de filtro, deparando un gran futuro a un puñado de ellos, que consiguen jugar con el primer equipo y asentarse (Manu Trigueros o Rodrigo), mientras otros deben abandonar el barco y buscarse las habichuelas en otro club. Uno de ellos es Florin Andone.

El delantero rumano, actualmente de 24 años, vive un gran momento en el Deportivo de La Coruña. Pese a la mala racha en la que se encuentra su equipo (17º en la clasificación), Andone es el máximo goleador del cuadro gallego, y uno de los mejores futbolistas de la plantilla dirigida por Pepe Mel. Sus óptimas cifras (10 goles y 3 asistencias) confirman la calidad que posee el internacional con Rumanía, así como el esfuerzo y dedicación que despliega en el terreno de juego. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de jugadores que pasan por la cantera del Villarreal, Florin criticó duramente su funcionamiento y puso en duda su categoría.

Para atender a las duras declaraciones del rumano, es necesario analizar primero su estancia por la disciplina amarilla. Florin Andone nació en 1993 en Botosani (Rumanía), y con 12 años emigró a España con su familia. Daría sus primeros pasos como futbolista en su nuevo hogar: la provincia de Castellón. Tras su paso por el Vinaròs CF, el delantero ingresó en las categorías inferiores del equipo de la capital, el CD Castellón. Con el club albinegro lograría debutar en Segunda División B y rendir a un buen nivel, pero en 2011 pondría un nuevo rumbo. El eterno rival de la entidad castellonense, el Villarreal, se había interesado en el joven talento rumano. Andone pasó a formar parte de la plantilla del Villarreal C, de Tercera División, durante la temporada 2011-2012. Su partipación fue escasa, lo que no mejoró en la campaña siguiente, en la cual consiguió ser convocado en una ocasión con el primer filial amarillo en Segunda B, pero apenas disputó minutos.

Andone debutó en Primera con el Córdoba, en la campaña 14-15 | Foto: VAVEL

El Villarreal habló con el futbolista y decidió cederlo al Atlético Baleares de cara a la temporada 2013-2014, equipo con el que rinde a un gran nivel y marca 12 goles en 34 encuentros. Sin embargo, tras volver al equipo amarillo en verano, el club le comunica que no cuenta con él y rescinde contrato con la entidad castellonense. Su destino fue el Córdoba B, que le supondría un trampolín a la élite solo una campaña después. Hoy día, y desde una posición mucho más privilegiada, Andone guarda rencor al Villarreal y así ha quedado demostrado después de las últimas declaraciones que dio en una entrevista al diario El País.

Con motivo del siempre célebre enfrentamiento entre Celta y Deportivo, El País decidió realizar una entrevista a Florin Andone a mediados del pasado mes de marzo, en la cual se le preguntaba por su actual etapa en el Deportivo, su perspectiva acerca de Rumanía y España y sobre su pasado en el Villarreal. A la pregunta del entrevistador, Juan L. Cudeiro, ''Estuvo dos temporadas en la cantera del Villarreal, dicen que es una de las mejores academias del país. ¿Qué recuerdo tiene?'', el delantero rumano respondió la siguiente: ''Es una escuela muy buena, exigente, pero al mismo tiempo es casi imposible llegar al primer equipo. Lo hicieron Bruno, Mario o Trigueros, pero ¿en los últimos años? Tienen un talento increíble y nadie llega. Es una mentira. Cogen a los mejores chavales y luego se tapan unos a otros. Yo no era de los mejores, pero había gente buenísima. ¿Y donde están? A Gerard Moreno, un jugador espectacular, lo echaron; Pablo Íñiguez se fue al Rayo; Cámara está en el Girona; Borja Iglesias, que sigue goleando en el Celta B, mete treinta y pico con el juvenil y sube al Villarreal C y no juega ¿Cómo se explica eso? Es un mamoneo. Tuve malas experiencias con gente que cierra puertas. Llegan jugadores de Sudamérica que con 17 años lo juegan todo…''

Es una incógnita como recibirá la afición del Estadio de la Cerámica a Florin Andone. Pese a su escasa participación con el Villarreal, siempre se ha valorado el esfuerzo que pone el rumano en el campo, así como su irreprochable compromiso. Manu Trigueros, que ahora comparte el doble pivote con Bruno, y se ha criado en la cantera amarilla, no dudó en contestar al ariete del Deportivo, alegando que no comprendía las palabras del ex canterano: ''Me sorprendió un poco lo que dijo. He estado en tres canteras y en el Barça es muy difícil llegar, pero en Murcia también era complicado incluso entrenar con el primer equipo". Trigueros ha reivindicado que los jugadores que han llegado al primer equipo amarillo están ahí por méritos propios: "He trabajado muchísimo para estar donde estoy, me he merecido las oportunidades que he tenido y hay muchos canteranos en el primer equipo, así que no entendí esas palabras de Florin''.