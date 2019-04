Sevilla- Málaga: puntuaciones del Málaga, jornada 7 La Liga

El conjunto boquerón sumó una nueva derrota, ya van 6. Pero el equipo mostró una buena imagen, y estuvo a la altura de un Sevilla que en ciertos momentos del partido lo paso mal.

Criterios de puntuación: 0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.



Roberto



7/ El portero mostó una gran imagen como viene demostrando desde que empezó la temporada, la verdad es que aunque es uno de los equipos más goleados, Roberto esta siendo el mejor sin lugar a dudas



Rosales



6/ El Venezolano viene recuperando la forma de temporadas anteriores y eso es bueno para el equipo de Michel. Cometió un penalti más que dudoso sobre Correa, pero observando bien, el lateral pisó discretamente al delantero.



Baysse



6/ El Francés se esta ganando el puesto. Ayer hizo un partido muy correcto y estuvo seguro, aunque en el segundo gol pudo hacer más, buen partido de Baysse.



Miguel Torres



6/ El Madrileño hizo un muy buen partido y estuvo a la altura. El lateral que puede actuar en todas las posiciones de defensa ayer estuvo bien y actuó correctamente. Bien Miguel



Ricca



5/ Los pocos minutos que jugó fueron muy justos. El lateral Uruguayo se volvió a romper y estará varias semanas de baja. Regular Ricca



Juankar



6/ Es un jugador importantísimo para el Málaga y lo demuestra. Fue de lo más destacados y no tuvo ningún error a destacar. Muy bien Juankar.



Recio



5/ El capitán boquerón hizo un partido muy justo. No creó mucho peligro pero sí estuvo en todas las ocasiones defendiendo lo mejor que podía. El Malagueño estuvo bastante regular.



Rolón



5/ Ayer Rolon volvía a sumar minutos en primera división, esta vez como titular. Hizo un partido bueno, pero en algunas jugadas rivales fue duro en las faltas. De todas formas, estuvo a la altura y seguro que sigue jugando y se hace un hueco en el once inicial.



Mula



7/ Ayer el canterano fue uno de los que más peligro creó. Hizo un jugadón que acabó en parada de Soria. La verdad es que sí el jugador se ha hecho un hueco en el once titular, se lo merece porque es uno de los más destacados.



Adrián



5/ La verdad es que Adrián estuvo correcto, pero no creó muchas ocasiones. El jugador lo intentó y la verdad es que no hizo nada mal, pero las cosas no salierón, como a nadie del equipo.



Rolán



7/ El jugador Uruguayo venía de hacer un partidazo ante el Bilbao. Su partido fue bueno, pero no lo suficiente como para que su equipo puntuara. El jugador hacia buenas ocasiones, bien Rolán



Peñaranda



6/ Después de mucho tiempo, Peñaranda estuvo bastante bien, y dejó buenas sensaciones. Para el club malacitano, si el jugador esta a su mejor nivel, puede ser muy importante para el Málaga



Keko



5/ Aprobado justo para Keko que roba muchos balones y crea pero no logra conectar con el área de los equipos rivales. Bastante justo su partido.



Juanpi



5/ Veníamos diciendo que Juanpi en el anterior partido fue de los mejores saliendo desde el banquillo. Pero en el partido de ayer, Juanpi hizo un partido bastante regular y no hizo bastantes ocasiones para el Málaga.