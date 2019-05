No hubo milagro

El Real Oviedo no logró imponerse al Real Valladolid en su visita al José Zorrilla de la ciudad pucelana. Por tercer encuentro consecutivo, los hombres de Juan Antonio Anquela se vieron por detrás en el marcador y, a pesar de intentarlo hasta el final, no lograron hacerse con la victoria.

Otra vez a remolque

El conjunto asturiano se vio muy pronto por debajo en el marcador. En una jugada sin aparente peligro, el portero Juan Carlos falla al intentar atrapar el balón y concede un córner a favor del equipo vallisoletano. En el saque de esquina, Deivid remató con el pie tras adelantarse a Mossa y lograr una posición ventajosa e introdujo el esférico en la meta defendida por Juan Carlos.

A pesar de necesitar anotar para remontar el encuentro, el conjunto dirigido por Anquela no encontró la manera de penetrar la defensa pucelana y Saúl Berjón, quien no tuvo un buen día, se desesperaba poco a poco. Los últimos futbolistas que destacaron por parte de los azules fueron Mariga y Folch, pero no era suficiente. La mejor ocasión para los carbayones vino en un córner botado por Aarón Ñíguez y que remató Ramón Folch, pero su cabezazo se marchó alto y sin peligro para la portería defendida por Jordi Masip.

Deivid celebra su gol ante el Real Oviedo | Foto: La Liga 1|2|3

No sonó la campana

Aunque el Real Oviedo salió en la segunda parte como en los anteriores encuentros, con la única intención de remontar, en esta ocasión el juego no acompañó a la intensidad ofrecida. Los jugadores dirigidos por Juan Antonio Anquela lo intentaban de todas las maneras posibles, pero no gozaban de mucha verticalidad, lo que les perjudicaba notablemente y no favorecía a la creación de ocasiones de peligro, con el único aliciente de forzar saques de esquina a favor con cierta facilidad, aunque ante la ausencia de Carlos Hernández para rematar, los córners no encontraban destinatario.

Cuando mejor se encontraba el Real Oviedo en el terreno de juego, el Real Valladolid cuenta con una falta lateral que bota el ex oviedista Míchel y remata a portería Mata con mucha claridad dentro del área. El delantero gozó de una gran ocasión para su remate ya que la defensa no estuvo atenta y el guardameta Juan Carlos no salió a por un balón que a priori parecía sencillo de atrapar.

Tras el gol vallisoletano, el conjunto asturiano se echó aún más arriba, aunque con el escaso acierto mostrado hasta el momento. El técnico jienense, Juan Antonio Anquela, se negaba a rendirse, retirando a dos jugadores de corte defensivo para meter a atacantes con el fin de intentar marcar al menos un gol que diera esperanzas a los azules de remontar. El primer sustituido fue Guille Cotugno, quien jugó de central ante la baja de Carlos Hernández, y dio entrada al esloveno Matej Pućko; minutos más tarde, Anquela retiraría a otro central (en este caso Juan Forlín) y haría debutar a su primer canterano esta temporada, Steven. El delantero del Real Oviedo Vetusta pudo disfrutar de estos minutos gracias a la baja de Toché y a la necesidad de incorporar a un segundo delantero en la ofensiva carbayona.

Los cambios surtieron efecto, aunque la reacción llegó algo tarde, y en una primera gran ocasión conducida por Aarón Ñíguez, Yaw Yeboah se encontró con el poste y posteriormente Linares remató a puerta pero su disparo fue despejado por el guardameta del Valladolid. En la siguiente jugada, originada de nuevo en las botas de Aarón Ñíguez, el recién ingresado Steven asiste de primeras a Miguel Linares para que éste bata en el uno contra uno a Masip, subiendo así el primer gol en el casillero a falta de apenas dos minutos para que se cumplieran los 90.

Linares lleva el balón al círculo central tras marcar el dos a uno | Foto: La Liga 1|2|3

El Real Oviedo se echó aún más arriba, buscando desesperadamente repetir la hazaña de la anterior jornada marcando un gol en el descuento, pero fue esta situación la que condenó a los azules y propició el tercer y definitivo gol del Real Valladolid. En esta ocasión, Míchel, a quien la hinchada ovetense no recuerda con demasiada alegría tras su pobre paso por el club azul, emboca el balón a la meta defendida por Juan Carlos tras haber sido asistido por Gianniotas en posible fuera de juego.

Los integrantes del conjunto asturiano piensan ya en su próximo encuentro ante el Numancia en el Carlos Tartiere de Oviedo el sábado 25 de noviembre a las 18:00 horas.