Fede Cartabia: "El partido del Wanda no es el último tren"

Fede Cartabia y Fede Valverde visitaron en el día de hoy la XIX edición del DéporCampus Mauro Silva. Allí, el argentino compareció ante la prensa. Su vuelta ya está muy cerca, y es que tras semanas alejado de los terrenos, reconocía que espera "con muchas ganas volver a jugar". Dejaba claro que las lesiones esta campaña no le han "acompañado".

El deportivista confirmaba sentirse al 100%, listo para jugar contra el Atlético de Madrid si Clarence Seedorf lo estima oportuno.

Para ese partido el conjunto rojiblanco cuenta con una larga lista de bajas, lo que a priori podría ser una gran ventaja para el Deportivo. Sobre ello, Cartabia reconocía que: "Las bajas nos ayudan un poco, pero no hay que olvidar que es el Atlético de Madrid, donde el suplente es igual o mejor. Tenemos que ir a hacer un partido perfecto y puntuar, lo necesitamos como el agua".

Pocos partidos tienen por delante los gallegos para evitar descender a la Segunda División. Pese a ello, afirmaba que "no es el último tren". Añadía a sus declaraciones que "hasta que los números lo digan, vamos a seguir peleando. Después de esta jornada ya veremos lo que pasa, pero yo confío en mis compañeros y en que vamos a sacar un buen resultado".

"Es una situación difícil en la que nos metimos nosotros, la culpa mayoritaria es de los jugadores", reflexionaba el jugador argentino. Quiso apuntar a mayores que pelearán hasta al final, pero que deben pensar "partido a partido". Y es que "a principio de temporada y con este equipo no pensamos que íbamos a estar donde estamos", sentenciaba.

Comparaba el caso de este equipo con cualquiera argentino en esta misma zona de la tabla: "En el fútbol argentino están todos locos. No me gustaría nada estar en esta situación. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos con los aficionados del Deportivo. En Argentina no podríamos ni salir a la calle".

"Desde su llegada creo que hemos mejorado, pero la verdad es que los resultados no nos han acompañado por circunstancias", decía sobre los números cosechados por el holandés desde su llegada.

Creer en ellos mismos es lo que el míster deportivista les deja claro a sus jugadores: "Nos transmite que creamos en nosotros y no miremos a los demás. Que tengamos humildad y vayamos a por todas, porque a estar alturas no tenemos nada que perder".

Cartabia solo tuvo buenas palabras para Seedorf, reconociendo que "aporta mucho a nivel personal y futbolísticamente".