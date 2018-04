Unzué: "Necesitábamos este resultado"

Google Plus

El Celta ha reaparecido cuando más lo necesitaba. Las últimas jornadas habían hecho que el celtismo cuestionara el rendimiento del equipo y la continuación de Unzué para la próxima temporada. Ante el sevilla los celestes se reencontraban con la victoria. Aunque esta no sirve para subir puestos en la clasificación, el técnico navarro la considera como un logro importante: "Necesitábamos este resultado que no nos sirve para ascender puestos en la tabla, pero si para acercarnos a la séptima plaza. Además, ganar de esta forma tan contundente es bueno para la autoestima del grupo"

El conjunto andaluz venía de jugar los cuartos de final de la Champions League y el técnico celeste reconoció que se dio el partido "previsto", en el que el ritmo que intentaron imponer desde el inicio fue "importante" para que los jugadores sevillistas acusaran el desgaste. "Intentamos jugar en su campo con la pelota pero también sin ella. La presión alta ha hecho que no tuviesen tanto control pero hicimos un partido agresivo. Con el paso de los minutos. Se ha ido notando el cansancio del rival y los hemos aprovechado", indicó contento con la actuación de sus jugadores.

Habló de Iago Aspas quien hoy ha revalidado, con un hat-trick, sus buenas actuaciones con la selección de cara a la posibilidad de viajar a Rusia este verano: "No soy el seleccionador, el que lo tiene que llevar es Lopetegui. Lo importante es que siga con esta actitud, más allá de los goles, porque nos dá muchas cosas con la pelota y sin la pelota. Sus números están ahí", declaró.

Lo que más destacó en el encuentro de hoy fue quizás la conexión Iago-Brais. El canterano ha hecho un buen partido y su entrenador es consciente de ello: "Brais es el ejemplo perfecto para todos los jugadores que quieran subir al primer equipo, por su actitud y entrega", reconocía en rueda de prensa.

También tuvo tiempo para destacar el trabajo de su guardameta, Sergio. Tras haber recuperado la titularidad hoy ha tenido un par de paradas decisivas y ha sido importante en el resultado. Por su parte, no se ha olvidado de Emre Mor que ha pedido disculpas a través de sus redes sociales por haber llegado tarde a varios entrenamientos, lo que motivó que fuese castigado por el cuerpo técnico: "Me gusta que asuma su responsabilidad. El va a aprender de estas experiencias. Espero que no lo vuelva a repetir. Estoy seguro que nos dará algunas alegrías", admitió.