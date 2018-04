Miguel Álvarez: "Estamos en un sueño muy bonito"

Google Plus

El Villarreal B recibía en casa a uno de los rivales más decisivos. A falta de seis jornadas para que concluya la temporada, los amarillos no han dejado escapar los tres puntos ante el conjunto catalán. Los tantos de Dalmau y Dani Raba aseguraban la victoria por 2 a 1 frente a un Olot que se ha ido acercando al marcador y no le han puesto las cosas fáciles a los castellonenses hasta el último minuto: “Durante la primera parte hemos jugado muy bien y en el inicio de la segunda hemos tenido ocasiones para meter más goles y no sufrir, pero al final el acierto es importante en el fútbol. Son tres puntos muy importantes para nosotros y nos vamos muy contentos”, aseguraba el técnico.

"Estar segundos tantas jornadas es muy difícil"

Con la victoria en el Mini Estadi, los de Miguel Álvarez mantienen el segundo puesto en la clasificación cada vez más cerca de alcanzar el liderato. “Cuesta mucho ganar en esta categoría. Es un equipo muy joven, con muchos jugadores que no habían debutado en la categoría y estar segundos tantas jornadas es muy difícil, es una presión añadida. Estamos contentos, de momento estamos jugamos muy bien al fútbol y no hemos perdido el segundo puesto. Ahora quedan cinco jornadas y si no vamos ganando, los demás van ganando, así que a ver si somos capaces de mantenernos en lo que queda de temporada”, defendía el entrenador amarillo.

Pese a las bajas que lleva arrastrando el Mini Submarino durante toda la temporada, el técnico ha podido contar con la vuelta de Juan Ibiza, que se perdió el último encuentro ante el Elche por sanción, y Dani Raba: “Dani es un jugador muy importante para nosotros, no solo por el juego, sino por la implicación y por el compromiso. He encontrado un grupo sensacional, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal y aquí el colectivo prima a nivel individual.

"Los chicos quieren meterse en la final"

Pensando ya en la semifinal de la Premier League International Cup de la próxima semana ante el Arsenal, los de Miguel Álvarez llegaran centrados para alcanzar la final: “Los chicos quieren meterse en la final. Es un grupo en el que todos quieren jugar y nosotros vamos a tener confianza en los que han jugado menos porque son los que nos han llevado a la semifinal y los que nos llevarán a la final. Nos vamos tranquilos con la victoria, nos vamos a centrar en el Arsenal sin tener que estar pensando en el Sabadell”.

“Que no me despierten, estamos en un sueño muy bonito. El disfrutar en el fútbol es muy difícil y ahora lo estoy disfrutando mucho, así que lo vamos a intentar mantener”, confiesa el técnico amarillo.