La máquina gallega de hacer goles frente al "nueve" del Leganés

El Estadio Municipal de Butarque acogerá, este sábado en la jornada 32 de la Liga Santander, el CD Leganés - Celta de Vigo. Este bonito duelo viene con un cierto sabor a venganza por parte del conjunto pepinero, ya que en la primera vuelta el Lega perdió por la mínima. Aquel partido dejó varias sensaciones, en las que destaca la falta de gol. La delantera pepinera no es una de las más goleadoras de la competición, y en partios atascados el cuadro madrileño lo sufre. El equipo gallego sentenció el partido de la primera vuelta por medio de un penalti que Iago Aspas no perdonó.

El Lega-Celta es uno de esos partidos que nadie se quiere perder ya que son dos equipos con un buen juego y con mucho fútbol. Estos dos equipos no pasan por el mismo moemnto, ya que el Celta se encuentra en la novena posición con 43 puntos, y el Leganés está en la décimo cuarta psoción con 36 puntos. Una de las razones por las que exitse esta diferencia de puntos es la delantera. La delantera del Leganés no es muy efectiva. De los 4 delateros que tiene Asier Garitano, únicamente 5 goles han vendio gracias a los delanteros. Es un dato que asusta si lo comparamos con el Celta, donde Iago Aspas triplica este dato. Sin duda alguna el Ceta de Vigo cuenta con varios goleadores en el equipo donde Iago Aspas lidera a estos. En la pasada jornada el delantero español firmó un hat-trick con el que destrozó al Sevilla.

Un bonito duelo donde el conjunto de Asier Garitano jugará para ganar al Celta de Vigo, un equipo con el que no puedes jugar con fuego ya que no suele perdonar sus ocasiones. Amrabat y compañía no podrán perdonar de cara a puerta ya que como hemos visto, el Celta cuenta con grandes goleadores.