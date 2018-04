¡Qué bueno que volviste, paraguayo!

Google Plus

Así es de impredecible es el mundo del fútbol, lo mismo un jugador está en su mejor estado de forma y se lesiona de gravedad, que se recupera para el tramo final liguero e ilusiona a su afición como de un fichaje galáctico se tratara. Exactamente, este es el caso de Tonny Sanabria. El punta paraguayo sufrió una importante lesión de rodilla en el mes enero y que llevaba arrastrando desde septiembre del año pasado. Tanto el entorno del club como los servicios médicos esperaban que se perdería la temporada, pero su recuperación ha sido vertiginosa y se apunta a las últimas siete jornadas para ayudar al Betis en la clasificación europea.

Tonny es el jugador con mejor promedio de goles y minutos jugados

La incógnita está en el actual estado de forma y la confianza que dispone el exjugador de la Roma. No obstante, el internacional guaraní se ha ganado el margen de la duda por numerosas razones de peso. En primer lugar, Tonny es el jugador con mejor promedio de goles y minutos jugados de LaLiga, anotando un gol cada 92 minutos. Un complicado registro que espera mantener, aunque por falta de ganas no será: "Las ganas que tengo son enormes, de poder estar en el campo y ayudar a mis compañeros. A pesar de que lo están haciendo todo muy bien y están saliendo las cosas uno quiere aportar su granito de arena. Llevo dos semanas completando los entrenamientos sin una molestia en la rodilla", así de ilusionado se mostraba Tonny con el único fin de seguir triunfando en el club bético.

Sanabria en su último gol con el Betis. Foto: Real Betis

Su regreso cada vez más cerca

Una cifra soberbia que coge más valor al saber que uno de cada tres disparos los materializa en gol. Sin lugar a dudas, esta temporada era la explosión del delantero de 21 años y comenzaba a demostrar la valía, tras el importante desembolso que hizo el club en el verano de 2016. Es cierto que este promedio es tan espectacular, puesto que Sanabria no juega desde noviembre del año pasado, precisamente ante el Girona y una vuelta después puede reaparecer. Otras razones por las que el futbolista merece un voto de confianza en su vuelta es que llegó a ser el segundo máximo goleador joven de Europa, detrás del astro brasileño del Manchester City, Gabriel Jesús.

La delantera será el bendito dilema para Quique Setién

Además, cuando el paraguayo estaba disponible se convirtió en el cuarto máximo realizador de LaLiga. No hace falta destacar que ha sido su mejor arranque a la hora de ver portería, donde anotó la friolera de siete tantos en diez partidos. Unos números que no pasaron desapercibidos para nadie, ni siquiera para la Roma que puede repescarlo. Para la tranquilidad de los béticos, el Betis tiene la opción de anular esta operación a cambio de adquirir a Sanabria al 100% (actualmente tiene el 50% del pase). Por otro lado, la delantera será el bendito dilema para Quique Setién, puesto que contará con cuatro puntas de nivel y su esquema tan solo suele alinear a uno.

El héroe del Bernabéu. Foto: LaLiga

Sergio León (máximo goleador del equipo), la irrupción de Loren (ya lleva cinco goles) y Rubén Castro (máximo goleador en la historia del Real Betis), completan la nómina de atacantes del conjunto verdiblanco. Con lo cual, Tonny no solo tendrá complicado ganarse un puesto en el once inicial, sino entrar en las convocatorias. Una competencia feroz entre cuatro goleadores que bien podrían ser titulares en muchos equipos de Primera División. En definitiva, no se sabe como rendirá Sanabria en estas últimas jornadas y si siquiera será importante, pero lo que queda claro es que se ha ganado a pulso confiar en sus cualidades y que es un "fichaje" de altura para ayudar al Real Betis a cumplir su sueño de pasear su nombre por el viejo continente.