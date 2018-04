Mandzukiç batió récords

Google Plus

El Real Madrid recibió ayer el gol más tempranero en el Santiago Bernabéu en la historia de la Copa de Europa y es que nunca antes un equipo se había adelantado tan rápido, la Juve encontró un punto débil en la defensa blanca que aprovechar, con Mandzukiç tirado a la banda izquierda, cualquier centro al segundo palo hacía temblar al equipo blanco, y es que al entrar desde la banda, Carvajal que no llega al 1´75 poco podía hacer frente al 1´90 del croata, así llegaron los dos primeros goles del equipo italiano, y es que con ese doblete, Mandzukiç se convirtió en el primer jugador visitante que logra un doblete en el primer tiempo en el Santiago Bernabéu en la historia de la UEFA Champions League.

Le ha costado tres partidos a Allegri encontrar una faceta con la que hacer daño al Real Madrid pero el entrenador italiano puso contra las cuerdas al actual campeón, y a todo esto sin su principal estrella, Dybala, la verdad es que Higuaín en vez de querer erigirse como héroe fue Mandzukiç quién dio un paso adelante y les dio opciones a los juventinos, sin embargo tras el descanso y con los cambios Zidane logró que su equipo recuperara el control del juego pero el error de Keylor en el gol de Matuidi trajeron de vuelta todas las dudas de los primeros minutos.

Buffon celebra uno de los goles de ayer | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

La verdad es que no les servirá de mucho pero los jugadores de la Juventus tienen que estar muy orgullosos de la actuación realizada ayer en el Santiago Bernabéu, han logrado cosas que nunca ningún otro equipo en la historia de la Champions había hecho, y aunque al final cayeran eliminados no se han dado por vencidos jamás, ni siquiera tras el gol de Ronaldo y la posterior expulsión de Buffon, en ese minuto y medio que prolongó el árbitro desde el saque de centro, los jugadores se lanzaron al área de Keylor Navas como si fueran leones hambrientos en busca de su presa. Con un 0-3 de la ida, muchos habrían salido “a verlas venir” en el Bernabéu y a pensar en la liga y la Copa de Italia, pero no fue así, por eso es tan bonita esta competición.