Previa Olympique de Marsella vs Atlético de Madrid: a la conquista de Lyon

El 16 de mayo de 2018 quedará grabado en las retinas de todos y cada uno de los aficionados colchoneros y marselleses independientemente del resultado que se registre sobre el verde. Después de una temporada muy complicada para Olympique de Marsella y Atlético de Madrid, disfrutar de la final de la UEFA Europa League es todo un regalo, pues ninguno de los dos tenía fijado este objetivo en la planificación de la campaña.

Con mucho que ganar y bastante menos que perder, ambos tienen por delante noventa minutos de auténtica batalla en la que las espadas estarán por todo lo alto. Alzarse con el trofeo de la segunda competición europea por excelencia permitiría, además del reconocimiento de todo el planeta futbolístico, disputar la Supercopa de Europa en agosto frente a Real Madrid y Liverpool. Algo, que no quieren dejar escapar bajo ningún concepto. Partido disputado, igualado, guerrillero y plagado de emoción por tanto, el que las dos escuadras van a brindar en el Stade des Lumières de Lyon.

Palmarés completamente contrario

Debido a los diferentes formatos que ha tenido la presente competición, hay obligación de diferenciar. La Copa de la UEFA se juega a partido único desde el año 1997. Más tarde, en 2009 pasó a llamarse lo que ahora conocemos como Europa League, manteniendo la misma estructura. Por tanto, desde aquella primera implantación, los dos equipos que han llegado a la final de este 2018 han tenido a lo largo de dicho trascurso, un palmarés bastante diferente. Uno ya conoce lo que es ganar, y el otro, por contrapartida, ha salido derrotado de las finales en las que ha participado.

Empezando por el lado victorioso, el Atlético de Madrid ya se ha hecho con el trofeo de Europa League en dos ocasiones al ganar en 2010 al Fulham y en 2012 al Athletic Club. Siendo así, uno de los equipos que más veces ha levantado la copa en cuestión. Mientras, en el otro lado, el Olympique de Marsella no fue capaz de derrotar al Parma en 1999 y tampoco al Valencia en 2004, quedando de esta manera, una espina bastante grande clavada en el corazón de todos los marselleses que, de una vez por todas, quieren reconciliarse con esta competición y saber lo que se siente ganándola.

Camino similar hacia Lyon

De ninguna de las maneras nadie puede decir que atléticos y olímpicos han tenido una maratón fácil de superar para llegar al último kilómetro ubicado en la fantástica ciudad de Lyon. Los españoles se han visto obligados a superar a Copenhague, Lokomotiv, Sporting de Portugal y Arsenal, sufriendo de lo lindo en las últimas dos eliminatorias para conseguir el billete a la final. Del mismo modo, los galos también han tenido que dar lo mejor de sí y sacar fuerzas de donde casi no hubo para derrotar a Sporting de Braga, Athletic Club, Red Bull Leipzig y Red Bull Salzburg. Ocho equipos en total que han tenido que decir adiós a la competición con motivo de la increíble puesta en escena que los rivales desplegaron sobre el rectángulo de juego para llegar a la región de Auvernia-Ródano-Alpes y poder gozar de noventa minutos más de puro espectáculo.

Más de un héroe

Afortunadamente, el mundo del fútbol está de enhorabuena. Tanto Atlético de Madrid como Olympique de Marsella gozan de estrellas suficientes en sus plantillas como para relucir en el cielo de Lyon y querer convertirse en protagonistas de la final. Por parte del conjunto español, Jan Oblak, Antoine Griezmann y Diego Costa son los hombres más destacados. Mientras que en el cuadro francés, Steve Mandanda, Dimitri Payet y Florian Thauvin se desarrollan como las armas más letales. Todos ellos han realizado una temporada de auténtico elogio y, como colofón, también ansían en que su nombre suene a final del encuentro como motivo de lograr ser el mejor jugador de partido si su equipo levanta el tan ansiado trofeo.

Entrenadores frente a los micrófonos

Rudi García en primer lugar, fue el encargado de dirigirse a todos sus aficionados y transmitirles calma. Pero sobre todo, confianza. "Llegar hasta la final no es un logro, ya que no nos da la clasificación directa para la Champions, ni tampoco el trofeo. Así que con todo respeto hacia nuestros futuros adversarios, no llegamos a la final como favoritos, pero iremos igualmente con la ilusión de ganar. Ese es el objetivo de nuestro trabajo. Aunque ganar sin jugar bien, a largo plazo no es posible. Si haces jugar bien a tu equipo, tienes más posibilidades de ganar. No puedes pedir a tu equipo defender permanentemente y adaptarse constantemente al adversario. Psicológicamente desgasta. Sin embargo, al priorizar convicciones de juego más positivas, les ofreces la posibilidad de disfrutar", explicó en rueda de prensa.

Mientras, Diego Pablo Simeone, fiel a sus principios, no quiso entrar en demasiadas valoraciones personales, más aún sabiendo que verá el partido desde la grada al ser expulsado en el Emirates Stadium, y comentó lo orgulloso que está del Atlético de Madrid. "El equipo compitió muy bien todas las eliminatorias. Hemos llegado a la final y ahora solo cuentan los hechos. Todas las finales son importantes. Estoy muy contento, entusiasmado y orgulloso de dirigir a estos futbolistas con los que estamos haciendo un trabajo enorme. Hemos mantenido el respeto en estos seis años gracias al esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico", comentó.

Bjorn Kuipers, de quien nadie quiere hablar

Si después de los noventa minutos, en caso de que no haya prórroga, el árbitro holandés no es uno de los protagonistas, será una gran noticia. El colegiado tulipán ha sido el elegido por la UEFA para arbitrar la final de la Europa League, lo cual no ha sentado demasiado bien en la afición colchonera, ya que guardan un recuerdo bastante malo de su persona tras las rigurosas decisiones que tomó en la final de la Champions League de 2014 en Lisboa. Por ello, ni él, ni ninguno de sus cuatro asistentes, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra, Danny Makkelie y Paulus van Boekel, desean que hablen de ellos. Ojalá sea así.

Posibles XI

En una final todo puede ocurrir. Rudi García y el Cholo no decidirán hasta el último momento quiénes serán sus soldados que partirán de inicio en el césped del Stade des Lumières para hacerse con la UEFA Europa League, aunque después de toda la temporada, el desarrollo de las eliminatorias, las preferencias, la forma física en la que llegan los jugadores, y la manera óptima de superar al rival, se puede entrever algún que otro detalle a tener en cuenta respecto a las alineaciones.

A partir de las 20:45, la lucha de gladiadores entre Olympique de Marsella y Atlético de Madrid podrá disfrutarse a través de BeIn Sports, Sport1 de Movistar Astra, y VAVEL.com, donde se ofrecerá la mejor retransmisión minuto a minuto de todo lo que ocurra dentro y fuera del estadio francés. Una cobertura que además ofrece toda la información previa el encuentro y que es clave para entender por qué los dos equipos han logrado alcanzar la final de la segunda máxima competición europea.