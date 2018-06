Resumen de la temporada 2017/2018: Sevilla FC, se esperan muchas caras nuevas

Google Plus

Con la marcha de Monchi a la Roma el verano pasado, el ya ex director deportivo Óscar Arias no pudo mantener el nivel de su maestro y trajo al club hispalense una serie de fichajes que no han estado al nivel que se les exigía para estar en un equipo de Champions.

Las altas de la temporada pasada fueron: Éver Banega del Inter de Milán, Guido Pizarro del Tigres, Guilherme Arana del Corinthians, Johannes Geis del Schalke 04, Jesús Navas y Nolito del Manchester City, Carole del Galatasaray, Miguel Layún del Oporto, Luis Muriel de la Sampdoria, Roque Mesa del Swansea City, Corchia del Lille, Sandro Ramírez del Everton y Simon Kjaer del Fenerbahçe.

Bajas, limpieza en cada posición

En cuanto a liberar espacio en el equipo, numerosos futbolistas deberían de salir en este mercado invernal.

El primero de ellos sería el portero Sergio Rico. Tras su bajada de nivel tremenda a mitad de temporada que le costó la titularidad en favor de David Soria, su etapa como sevillista debería de haber concluido. El otro guardameta, Soria, debería de quedarse ya que ha dado buenas sensaciones en el final de la competición.

En la defensa dos nombres claros deberían de abandonar la entidad: Nico Pareja y Daniel Carriço. Ambos centrales, con una cantidad de años creciendo a la vez que su capacidad de lesionarse, ya no están al nivel. Los zagueros han cumplido con creces su etapa sevillista, siendo los más antiguos estando en el equipo de la actual plantilla. Mercado y Kjaer siguen dando el nivel aunque tienen que mejorar bastante. Por último, hablar de Lenglet es sinónimo de titularidad indiscutible.

En cuanto a los laterales, tanto izquierdos como derechos, no se vería ninguna salida, exceptuando la de Carole, que debería de haber salido en invierno. Escudero y Jesús Navas serían los titulares, pero con la posible disposición del once de Pablo Machín con carrileros, Layún y Arana harían un buen papel. Corchia sería la única posible baja si llegase otro lateral de más nivel, aunque parece que el Sevilla no ejercerá la opción de compra por Layún.

En el centro del campo habría una limpieza brutal. Steven N'Zonzi y Guido Pizarro harían crecer las arcas del club y la del argentino es ya una baja confirmada. Johannes Geis debería de quedarse, pero apenas ha tenido oportunidades. Éver Banega y Roque Mesa serían de los pocos que se salvarían en esta planificación. El último medio del que se debe de hablar es de Paulo Henrique Ganso. El brasileño no ha tenido oportunidad para destacar y es de los jugadores con más calidad de la plantilla.

En las bandas, Joaquín Correa sería una de las bajas junto con Nolito. Ambos jugadores no han dado la talla ni el nivel en todos los momentos de la temporada. Pablo Sarabia debería de quedarse y ya ha tenido unas palabras de su ilusión de no moverse de Sevilla.

La zona más delicada y que más se debe de tener en cuenta es la delantera. El equipo comenzó con dos delanteros únicamente y a mediados de temporada se añadió Sandro. El fichaje más caro de la historia del Sevilla, Luis Muriel, no ha cumplido con las expectativas y debería de salir. Ben Yedder por su parte ha cuajado una temporada bastante buena teniendo en cuenta que Muriel le apartó de la titularidad. Sandro por su parte, vino cedido del Everton y puso mucha actitud para quedarse, pero no ha anotado ni un solo gol.

Bajas: Sergio Rico, Nico Pareja, Daniel Carriço, Carole, N'Zonzi, Pizarro, Geis, Correa, Nolito, Muriel y Sandro.

Altas totalmente necesarias

Bajo los palos el hombre referencia sería Fernando Pacheco, actual guardameta del Deportivo Alavés, que ha tenido a lo largo de los últimos años muy buenas actuaciones. El portero tiene un valor de 9 millones de euros.

En la línea defensiva, el nombre de Djené ha sido el más oído para acompañar a Lenglet en el centro de la zaga o para sustituirlo en el caso de que el Barcelona decida abonar su cláusula de rescisión. El central de Togo está asegurado con una cláusula de 40 millones de euros en el Getafe. Cristian Lema es el otro defensa que tantea el club sevillista. El defensa argentino de Belgrano tiene un valor de 4 millones y medio de euros.

En el lateral derecho, dos viejas caras en el Sevilla. Aleix Vidal y Dani Alves suenan para reforzar la banda. El catalán no cuenta en el Barcelona y podría ser parte de un posible acuerdo con Lenglet. Alves por su parte, tiene menos posibilidades de llegar. Su edad y una lesión que lo apartaría hasta enero son las causas.

En el centro del campo, el Sevilla ejecutaría la opción de compra por Roque Mesa para quedarse con el bigotudo. Un hombre que haría muy bien el papel de mediocentro defensivo sería Dendoncker del Anderlecht, que también puede jugar como central. De la mano de Pablo Machín, un mediapunta clave sería Portu. El jugador del Girona ha hecho una campaña tremenda. Por último en tres cuartos de cancha el Sevilla baraja la posibilidad de repescar a Krychowiak, ya que el polaco ha ido dando tumbos en la Ligue 1 y en la Premier sin conseguir tirunfar.

En la posición de extremo varios nombres, Cristian Pavón y Younes. El jugador de Boca Juniors es la estrella de su equipo y tiene un valor de 20 millones de euros aproximadamente, mientras que el alemán vendría gratis porque no ha querido renovar con el Ajax.

Finalmente en la punta del ataque podría venir el holandés Ban Dost, que se ha salido estos dos últimos años en el Sporting de Portugal y ha marcado 71 goles. Otro nombre es el de Fran Sol, el ex delantero del Villarreal que actualmente juega en el Willem II de la Eredivise y que ya ha manifestado que quiere retornar a España.

Altas: Pacheco, Djené, Cristian Lema, Aleix Vidal, Dendoncker, Portu, Krychowiak, Pavón, Younes, Ban Dost y Fran Sol.

Posible plantilla del Sevilla en la temporada 2018 / 2019:

Porteros: Fernando Pacheco y David Soria.

Defensas: Lenglet, Kjaer, Mercado, Djené, Lema, Aleix Vidal, Jesús Navas, Escudero y Arana.

Centrocampistas: Roque Mesa, Éver Banega, Ganso, Dendoncker, Mudo Vázquez, Portu y Krychowiak.

Delanteros: Pablo Sarabia, Ben Yedder, Pavón, Younes, Ban Dost y Fran Sol.