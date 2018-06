El RC Celta seguirá confiando en Rubén Blanco

Google Plus

El Celta ha iniciado las renovaciones pendientes anunciando el acuerdo con el guardameta mosense, Rubén Blanco, al que le quedaban todavía dos temporadas de contrato y que continuará siendo celeste hasta junio de 2023.

De cara a los nuevos objetivos para la próxima temporada, todo parecía apuntar a que el club olívico reforzaría sus filas con un guardameta de experiencia, sin embargo, desde la dirección han querido mantener su filosofía de confiar en la cantera. A las órdenes del Turco Mohamed, Rubén volverá a competir frente a Sergio e Iván Villar por estar en el once inicial.

Esta última temporada, ha disputado un total de 22 encuentros logrando, por fin, la continuidad que le impedieron las multiples lesiones sufridas en los cursos anteriores. El canterano, que debutó en Primera división con apenas 17 años, ha jugado 61 encuentros oficiales como céltico, entre Liga, Copa y Europa League. Además, ha sido internacional en las diferentes categorías inferiores de la Selección española.

En una entrevista difundida por el canal oficial del club, el portero mosense explica que el Celta es y ha sido su única prioridad. "Mi plan A, B y C era seguir aquí. Estoy muy contento y agradecido al club y a la afición por la confianza y por el cariño y el respeto que he recibido todos estos años y el que me van a brindar por los que acabo de renovar. Obviamente, como canterano, estoy muy contento", afirma.

En un repaso de su trayectoria en el Celta, desde su prometedor debut en el Nuevo Zorrilla en mayo de 2013 cuando los gallegos se lo estaban jugando todo, Rubén a reconicido una evolución tanto a nivel personal como futbolístico. "Fundamentalmente soy mejor persona. Esto es muy importante en un futbolista. Sigo siendo el mismo, pero he aprendido muchas cosas a nivel personal y creo que también he crecido a nivel futbolístico", apunta.

En cuanto a los objetivos para el próximo curso, el cancerbero mosense se muestra ambicioso y asegurá que pueden aspirar a conseguir cosas ilusionantes para la aficción. "Llevamos ocho temporadas en Primera División. Somos un equipo más que consolidado en la categoría, un equipo muy bueno al que puede unirse algún jugador más. Es complicado marcarse un objetivo porque ni siquiera ha empezado la pretemporada, pero yo creo que tenemos que aspirar a lo máximo", subraya Rubén.