Javier Flaño, el héroe de Sabadell, no seguirá en Osasuna

El martes Osasuna hizo oficial las nueve despedidas que tendrá este verano, cuatro de ellos volverán a sus equipos y los otros cinco por finalización contractual. Javier Flaño es uno de los últimos, que tras defender la camiseta rojilla en 180 partidos oficiales no volverá a hacerlo. No es una despedida cualquiera, se trata de un jugador de casa que siempre ha demostrado sentir el escudo y lo ha hecho con nota alta. Él mismo aseguró, en una entrevista que concedió a SER Deportivos Navarra: "He ido al Sadar desde los ocho años, tengo mucho sentimiento por este equipo y para mí Osasuna va a ser el club de mi vida".

Javier Flaño se formó en Tajonar junto a su hermano Miguel. Logró debutar con el primer equipo en 2005, en un partido en El Sadar frente al Villarreal, en el que Osasuna ganó 2-1. En los cuatro años anteriores había jugado con el filial en Segunda División B. Ahí disputó un total de 99 partidos, en los que se ganó subir al primer equipo. Flaño ha podido vivir uno de los mejores momentos de la historia rojilla, la clasificación en la UEFA. En 2005, en su primer año en el primer equipo, Osasuna cayó derrotado en la primera eliminatoria. Pero en 2007 volvió a la competición y llegó hasta la semifinal, donde quedó eliminado contra el Sevilla.

Después dejó Pamplona para competir con otros equipos: Numancia, Elche y Mirandés. Cinco años después volvió a Osasuna para jugar con el equipo de su ciudad y corazón. Javier Flaño siempre ha demostrado defender la camiseta y escudo rojillo con garra y orgullo. El de Noáin ha sido el representante del osasunismo.

El héroe de Sabadell

7 de junio de 2015, día importante en la historia rojilla. Osasuna solo necesitaba un empate en Sabadell para lograr la permanencia en Segunda. El equipo de Enrique Martín sufrió y mucho, lo intentaban de todas maneras pero el gol no entraba. Además el Sabadell matemáticamente ya había descendido y los locales se adelantaron por 2-0. En Albacete el Racing se adelantó, resultado que llevaba a Osasuna al descenso. Los rojillos no podían permitirse descender, ya que muchos eran los rumores que decían que en ese caso Osasuna desaparecería. El conjunto navarro se volcó arriba y tanta insistencia tuvo recompensa: David García anotó en el 78 y hacía soñar a la afición. Los minutos pasaban y quedaba muy poco para que el partido terminase, los rojillos ya se imaginaban lo peor. Pero fue entonces, en el minuto 91, cuando un cabezazo de Javier Flaño enloqueció a todos los rojillos. El navarro corrió por la banda, se llevó las manos a la cara y se tumbó en el suelo. Los compañeros, los que jugaban y el banquillo también, corrieron hacia él y se tiraron encima. La afición saltó al terreno de juego, momento muy emotivo. Cuando terminó el partido Flaño se tiró sobre el césped y emocionado se le saltaron las lágrimas, era consciente de lo que había hecho.

Celebracion del gol, Javi Flaño en el césped. Foto: Osasuna

En la temporada 2014/15 disputo un total de 36 partidos y consiguió anotar el gol más importante de la temporada en Sabadell. La temporada siguiente también fue muy importante en la plantilla y disputó 36 encuentros. Ese año Osasuna entró en playoffs y consiguió el ascenso. De un año a otro pasó del posible agónico descenso al merecido ascenso a Primera. Y en el peleado y logrado ascenso Javier fue muy importante.

Celebración del gol de Javi Flaño, de la permanencia. Foto: La Liga

Dura lesión

Javier Flaño sufrió una dura lesión en agosto de 2016 en el enfrentamiento contra la Real Sociedad. Tras pasar por la Clínica Universidad de Navarra se confirmó la mala noticia: sufría una rotura total del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, por lo que decía adiós por ocho meses. Osasuna esta vez tuvo un gesto muy bonito con el canterano, ya que le renovó hasta el 30 de junio de 2018. Gesto que la afición aplaudió. En la temporada 2016/17 Flaño solo pudo disputar cuatro partidos, sufrió la lesión en la segunda jornada. Después de ocho meses de baja, el rojillo volvió al césped para disputar los últimos quince minutos del encuentro frente al Deportivo.

Poca presencia esta temporada

Esta temporada Javier Flaño no ha contado con la confianza de Diego Martínez y permanecido toda temporada en el banquillo. Solamente ha jugado seis partidos sumando 398 minutos. El canterano ha sumado 117 pases buenos y 20 recuperaciones. La ausencia de minutos cabreó a la afición que pedía a gritos confianza para el de Noáin. Además ya se sabía la finalización contractual en junio y la falta de minutos adelantaba su despedida. Una situación muy parecida ha vivido su hermano Miguel, que tampoco ha contado con minutos hasta las últimas jornadas. Aun así Miguel ha sido renovado por un año más. A la afición no le gustó nada las formas del club, por un jugador que tanto ha dado por Osasuna. La temporada acababa y los rojillos vieron que el técnico no le daba ni una oportunidad para despedirse de su afición en su Sadar.

Esta temporada no ha sido fácil para él que aseguraba estar contento por volver a haberse sentido futbolista después de disputar dos encuentros. No llegó a ser titular hasta este abril, 19 meses después de la grave lesión. Javier Flaño confiaba en demostrar en el último tramo, ya que siempre ha sido consciente de que en junio terminaba el contrato y él quería seguir. Aun así sin minutos en el césped es muy difícil demostrar y lo daba todo en los entrenamientos en busca de oportunidades. El canterano afirmó que se le ha hecho muy larga esta temporada y que el tramo sin competir fue muy duro. En esta situación valoró la importancia de jugar en El Sadar y admitió que es un privilegio y que ahora lo valora más. Su hermano estaba en una situación muy parecida, y Javi aseguró que tenían la suerte de apoyarse uno en el otro.

El cuerpo técnico no ha tenido buen gesto con Javier Flaño para que el canterano se despidiera como se merecía. Al defensa le hubiese gustado un partido vistiendo la camiseta rojilla en El Sadar para decir adiós al finalizar el encuentro. Pero eso no ha podido ser posible, por lo que el club le hará un homenaje la temporada que viene en casa. Además, Javi ofrecerá una rueda de prensa agradeciendo todos los momentos que ha vivido, a más de uno se le escapará alguna lágrima. Javi Flaño, el héroe de Sabadell, revivió a Osasuna y siempre se le recordará. Como decía Enrique Martín: muchos te vieron nacer, pero nadie te verá morir. Gracias, Flaño.