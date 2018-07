Rufete: "Los jugadores deben sentir el escudo y el club, no puede haber medias tintas"

Francisco Joaquín Pérez 'Rufete' ha sido presentado esta mañana en Olot, donde el primer equipo del Espanyol está realizando un 'stage' de preparación, como nuevo director de fútbol profesional del club catalán. El que fue jugador periquito llegó anoche a Barcelona y esta mañana ha firmado su contrato en las oficinas de Cornellà- El Prat, para posteriormente desplazarse a la localidad de la comarca de la Garrotxa donde ha atendido a los medios y ha sido presentado oficialmente como nuevo director del fútbol profesional perico.

La elección para el puesto se ha demorado bastante, pues Lardín fue destituído en mayo, pero Óscar Perarnau, director general deportivo, ha desvelado que Rufete siempre fue el primero de la lista. De hecho, el propio protagonista del día ha explicado como se le propuso el puesto: "Estoy entrenando en Ibiza y Óscar se pone en contacto conmigo. Me dice que puede haber esa opción. Le dije que la escucharía. A veces las decisiones tardan porque son para medio o largo plazos. Eso queda en el pasado".

El nuevo director de fútbol profesional ha señalado cuales son sus prioridades e intenciones para el Espanyol: "¿Qué identidad de club queremos? Un proyecto de cantera, un proyecto que sea muy fuerte nacional e internacional. Para eso están los mercados. Si debo destacar algo para los próximos tres años o más, es que queremos cuidar lo que tenemos: nuestros jugadores deben de ser los mejores… Hay un mercado y un rendimiento. Debemos ser importantes en el panorama internacional".

Rufete, al ser ex del Espanyol, sabe lo que quiere decir ser perico y por ello quiere que todos los jugadores que lleguen al club catalán sientan y respeten los colores blanquiazules: "Quiero que el jugador se sienta como si estuviera en el mejor club. Que quiera estar y defender este escudo. No puede haber medias tintas. La gente debe sentir el club. Debemos crear una mentalidad ganadora".

Por último, Rufete ha reconocido que ya mantuvo una conversación con Chen Yansheng, presidente del Espanyol, y ha desvelado algunos de los temas que tocaron: "Lo primero que me dijo es que había jugado una final de UEFA. Me preguntó cómo había trabajado en el Valencia, y luego me interrogó sobre mi visión del club. Coincidimos en trabajar día a día. El fútbol no es ni hablar ni planificar, es todo lo que debes hacer hasta llegar ahí".