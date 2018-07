Nolito: "Fue un año raro. No cumplí los objetivos que me hubieran gustado"

Nolito ha realizado una entrevista para otro medio en la que declaraba que tiene mucha ilusión y muchas ganas de la nueva temporada en el Sevilla FC, ha hecho un repaso y autocrítica sobre la temporada pasada.

Sobre la pasada temporada ha expresado que fue rara, que él personalmente no cumplió los objetivos que esperaba y que no fue una de sus mejores campañas. A lo que añade que tampoco jugó muchos minutos y aunque las estadísticas no sean malas no cumplió la idea inicial con la que llegó al equipo. Sobre su rendimiento también explicó que “venía de jugarlo todo en el Celta, en la selección española fui titular en la Eurocopa; de repente fiché por el Manchester City, donde jugué, pero llegó diciembre y empecé a quedarme hasta cinco meses prácticamente sin jugar. Creo que no había jugado tan poco en mi carrera. Después llegué tarde, me lesioné, Berizzo rotó mucho y yo necesitaba ritmo. Fue una temporada rara, tres entrenadores, pero son cosas que pasan en el fútbol”. Para concluir explicó que a pesar de sufrir tanto en lo personas como en lo profesional no se queja, es una persona optimista y disfruta mucho de su trabajo, por lo que se siente un privilegiado.

Sobre su personalidad, explica que le gusta ser persona antes que futbolista, ser bueno con los suyos y quiere llevarse bien con todo el mundo. Además de que es una persona que da la cara y reconoce las cosas cuando las hace mal, porque no le gusta esconderse.

Sobre el nuevo entrenador, Pablo Machín, dice que han hablado poco porque llevan poco tiempo pero que lo ve capacitado para llevar lejos al equipo y espera hacer una buena temporada.

Sobre empezar tan pronto a competir explica que cuando estaba en el Benfica “empezamos a competir un 22 de julio, si no recuerdo mal. Pero bueno, al final las vacaciones son un mes y ahora toca trabajar y apretarse los machos para este principio de temporada que viene cargadito. Pero las vacaciones se hacen cortas, cuando estoy ya a gusto en Sanlúcar piensas: «quedan diez días para entrenar» y ya estás amargado, piensas «me cago en la…», pero bueno, no nos podemos quejar, es un mes para relajarse y ahora a trabajar.”

Sobre el partido contra el Bournemouth declara que se encontraba mejor de lo que esperaba, después del poco tiempo entrenando y jugando por la derecha, cuando él prefiere por la izquierda, pero en definitiva cree que fue un buen partido, aunque hay que pulir algunas cosas.

Por último, para concluir la entrevista explica cómo espera que sea la nueva temporada; la cual describe como dura, pero le gustaría que las cosas salieran bien, en lo colectivo y en lo individual. “Hay que afrontarlo con optimismo y ayudar al equipo y crear buen ambiente para que haya más barbacoas (risas), con hamburguesas vegetarianas de esas de remolacha (risas)”.