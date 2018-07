Entrenamiento matinal antes de viajar a Estados Unidos

Se acaban los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para el conjunto culé, que se marcha a realizar la gira por Estados Unidos. En la mañana del martes ha tenido lugar la última sesión de entrenamiento en horario matinal a las 09:30 horas con la presencia de todos los jugadores disponibles. Del primer equipo han entrenado Cillessen, Semedo, Denis Suárez, Alcácer, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Rafinha, Munir y Marlon.

Samper no se ha entrenado con molestias en la rodilla y no viajará a la gira por Estados Unidos. También han sido de la partida los fichajes Clement Lenglet y Arthur Melo. Además, han participado los trece integrantes del Barça B que han viajarán este martes a Estados Unidos (Jokin Ezkieta, Palencia, Cucurella, Mingueza, J. Cuenca, Miranda, Monchu, Collado, Riqui Puig, Abel Ruiz, C. Pérez, Chumi y Ballou). Douglas ya no ha sido de la partida tras cerrar su cesión al Sivasspor y tampoco lo ha hecho Aleñá, que continúa con su recuperación.

Primer amistoso el sábado de madrugada Ha sido la última sesión antes de viajar este martes a las 16:30 a Portland. Los jugadores comerán en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y posteriormente cogerán el avión en el Aeropuerto de El Prat. A partir de ahí cuatro días de entrenamientos para disputar el primer amistoso el día 28 por la noche a las 04:00 hora española en el Rose Bowl Stadium de Pasadena ante el Tottenham Hotspur.

Tras ello dos compromisos amistosos más, el día 31 de madrugada a las 04:00 ante la Roma en el AT & T Stadium de Arlington, Texas. Finalizará la gira con el choque ante el AC Milan en el Levis Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, el 3 de agosto de madrugada a las 02:00. Después de la gira se incorporarán los internacionales que han disputado el Mundial de Rusia de 2018.