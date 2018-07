Machín ante el Újpest: ''Tengo el once pensado''

Google Plus

Pablo Machín dio su primera rueda de prensa previo a un partido oficial de la temporada 2018-2019 con el Sevilla. El técnico aseguró que su rival en la segunda ronda previa de la Europa League, el Újpest, ha llegado hasta ahí con méritos propios tras hacer una gran eliminatoria previa y aclara que sus jugadores irán a por todas desde el minuto uno para ganar el encuentro e intentar ir a Hungría con la mayor diferencia posible en el marcador.

''El Újpest es un equipo físico, con altura y con velocidad en las bandas''

El míster sevillista cree que el Újpest tiene buenas armas para darle dolores de cabeza al Sevilla, por eso es prudente cuando le preguntan si el equipo hispalense es el favorito de la eliminatoria: ''Todos los equipos se merecen respeto. Hicieron una buena eliminatoria y fue muy exigente. Les calificaría como un equipo físico, con altura y con velocidad en las bandas. Tienen un nueve rematador (Soma Novothny) que domina el juego de espaldas e intentarán defender cerca de su portería para salir a la contra''.

''Conociendo todo esto tenemos que ser dominadores del partido y que las virtudes que tienen ellos no salgan a relucir. Si ellos están ahí hoy en día es por méritos y capacidad. Nos lo tomamos con un rival de mucho nivel porque si no, les estaríamos dando ventaja. La única forma de salir es ir al 100% y con respeto'', aseguró el entrenador sevillista.

Sobre las posibles bajas de algunos jugadores, Machín aseguró que Amadou no podrá debutar en Nervión ''porque tiene unas molestias, se ha hecho pruebas y el doctor nos dará el diagnóstico para decidir''. Sobre Navas confirmó que sí está en la lista: ''Mañana hacemos el último entrenamiento y daremos la lista de jugadores, Navas ya sabéis que era más por precaución que por molestias, era seguir la planificación para que no hubiera recaída''. También confirmó la participación de algunos jugadores que han participado en el Mundial: ''Los mundialistas llevan dos entrenamientos con nosotros. Son muy profesionales, nunca se dejan ir y han tenido su trabajo durante sus vacaciones. No estarán en sus mejores condiciones pero sí es posible que entre alguno para que nos ayude''.

Aun así, el míster declaró que tiene ya pensado el once que va a sacar teniendo en cuenta los canteranos y los mundialistas: ''Mi labor es tenerlo pensado y repensado. Lo tengo claro basándonos en las circunstancias, las alturas del campeonato y la plantilla que tenemos. La gente de la cantera nos está ayudando mucho y nos va a tener que seguir ayudando. Ojalá se ganen el derecho de seguir haciéndolo no sólo en los entrenamientos sino en el campo, que es donde todos tienen que estar''.

Para finalizar, Pablo Machín aseguró tener ganas de debutar en Nervión ante su nueva afición: ''Tengo muchas ganas de sentir a todo el público cantando el himno. Para los visitantes es muy llamativo porque es un himno que llega, pero para el banquillo local será mucho más. Sé que es el primer partido y necesitamos hacer un buen partido y ojalá encarrilar la eliminatoria. La afición ha demostrado muchas veces que es fiel y sabe cuando el equipo le necesita. Mañana será así y empezaremos un nuevo proyecto que está un poco verde. Les necesitamos para ir en volandas y pienso que serán ese jugador número 12''.