Previa FC Barcelona - Tottenham: a arrancar con buen pie

Vuelve la International Champions Cup, el torneo veraniego que reúne a los mejores equipos del panorama europeo. En esta edición, el Fútbol Club Barcelona tratará de revalidar el título conseguido la pasada campaña, tras cosechar tres victorias en tres partidos en tierras norteamericanas. El segundo clasificado fue el Manchester City de Pep Guardiola. Otro equipo inglés será la primera prueba de fuego para los de Valverde en esta edición, pues el próximo sábado a las 05:05 de la madrugada se enfrentarán al Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino.

El encuentro será disputado en el mítico estadio Rose Bowl Arena, en Pasadena (Los Ángeles), que tiene una capacidad para 92.600 espectadores. El coliseo, uno de los más importantes de los Estados Unidos, fue inaugurado en el año 1922 y ha albergado eventos tan importantes como la Super Bowl (en cinco ocasiones), el Mundial de Fútbol de los Estados Unidos de 1994 o la Copa de Oro de la CONCACAF.

Primera prueba de fuego

El Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde de la temporada 2018-2019 se estrena esta temporada en la International Champions Cup frente a un rival complicado como es el Tottenham inglés. Será el primer partido de pretemporada, del cual no se podrán sacar conclusiones pero será una buena oportunidad para ver a jugadores no tan habituales (no estarán los internacionales) y a los nuevos fichajes.

Lenglet, Malcom y Arthur Melo, fichajes de este curso, dispondrán de minutos en el encuentro de esta madrugada para demostrar que su incorporación ha valido la pena y que disponen de las condiciones para jugar en un club con tanta exigencia como el Barça. Además, otros jugadores con los que se especula con una posible salida como Paco Alcacer o André Gomes también querrán demostrar que pueden tener un sitio en el equipo.

Pese a que no se podrán sacar conclusiones, ya que es un único partido, Valverde seguro que tiene ganas de arrancar ya esta competición veraniega e ir sacando cosas de cara a preparar el inicio de la Liga Santander frente al Alavés.

Inmejorable inicio

Por su parte, el Tottenham de Mauricio Pochettino ya ha arrancado este mini-torneo y lo ha hecho de la mejor forma. El conjunto inglés se midió en su primera jornada a la Roma , sellando en la primera mitad una goleada en un partido que acabo 1-4 favorable a los londinenses. Con un juego vertical y de centros al área, lograron cuatro tantos obra de Fernando Llorente y Lucas Moura por partida doble ambos. El gol romano lo firmó Schick, pero no fue suficiente ni para poner en aprietos a un gran Tottenham.

El conjunto inglés todavía no ha realizado ningún fichaje este año, por lo que la plantilla es prácticamente la misma que la temporada pasada. Sin embargo, se espera que llegue un gran jugador con el objetivo de mejorar la plantilla y hacerla más competitiva aún si cabe. Esta madrugada veremos si pueden mostrar el mismo nivel que alcanzaron frente a la Roma frente a un FC Barcelona que no estará al 100% físicamente ya que disputan su primer encuentro. Al igual que el equipo español, Pochettino todavía no podrá contar con los internacionales que disputaron el Mundial.

Convocatorias y posibles onces

Para la gira estadounidense, Ernesto Valverde se ha llevado a los siguientes jugadores: Cillessen, Nelson Semedo, Denis Suárez, Paco Alcácer, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Arthur, Lenglet, Rafinha, Munir, Marlon, Samper (no viajó finalmente por lesión), Jokin Ezkieta, Palencia, Cucurella, Mingueza, Cuenca, Miranda, Monchu, Collado, Riqui Puig, Abel Ruiz, Carles Pérez, Chumi y Ballou.

Por su parte, Mauricio Pochettino completó su lista con los siguientes jugadores: Amos, Aurier, Austin, Carter-Vickers, Ben Davies, Eriksen, Eyoma, Foyth, Gazzaniga, Georgiou, Erik Lamela, Fernando Llorente, Marsh, Lucas Moura, Nkoudou, Oakley-Boothe, Davinson Sánchez, Mousa Sissoko, Skip, Heung-Min Son, Sterling, Vorm, Walker-Peters, Wanyama y Whiteman.