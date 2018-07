Lío en el sorteo de la Copa del Rey que deja un Osasuna - Reus

Google Plus

Este lunes la Real Federación Española de Fútbol sorteaba los emparejamientos de la primera y segunda ronda de la Copa del Rey a las doce del mediodía en las instalaciones de la Federación. En la primera ronda participan los equipos de Segunda División B y los equipos de Tercera, que quedaron líderes en sus grupos. La primera ronda se disputará el día 5 de septiembre y será a partido único. La segunda se jugará el día 12 de septiembre entre los ganadores de la primera ronda por una parte, y por otra los equipos de Segunda División.

¡El sorteo se repite!

Tras realizarse el sorteo a las doce de la mañana, la RFEF detectó un error en el protocolo reglamentario que afectaba a los equipos de Segunda División B y Tercera División. Por esto se vio obligada a repetir el sorteo de la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. En concreto el error se encontraba en los equipos que salieron exentos (cinco equipos que se sortean al azar y que pasan directamente, sin disputar el partido de la primera eliminatoria, a la segunda) en el sorteo. Se trata de El Unionistas de Salamanca y el Teruel, que fueron dos de los agraciados, pero no se ajustaban a la reglamentación. Por esto el sorteo de la primera eliminatoria se repitió a las 19:00 horas de la tarde del lunes.

El sorteo para los equipos navarros

En el primer sorteo de la primera eliminatoria, que luego se tendría que repetir, los emparejamientos de los equipos navarros fueron los siguientes: SCD Durango - CD Tudelano y Barakaldo CF - UD Mutilvera. Estos dos equipos navarros fueron perjudicados y entraron de nuevo en el sorteo de la tarde. En este nuevo sorteo el CD Tudelano salió elegido como uno de los cinco equipos exentos. Por esto, no tendrá que disputar la primera eliminatoria y pasa directamente a jugar la segunda el 12 de septiembre. Se enfrentará fuera de casa al ganador del partido Yeclano Deportivo - UD Melilla a partido único. Por otra parte, la UD Mutilvera se enfrentará fuera de casa al Barakaldo CF como ya había salido en un primer momento.

Osasuna se la juega en casa

A diferencia de Tudelano y Mutilvera, Osasuna no se vio implicado en el error de la RFEF y no tuvo que entrar de nuevo en el sorteo. Los rojillos al jugar en Segunda División no tienen que disputar la primera eliminatoria, sino que lo harán directamente en la segunda. Osasuna empezarán su andadura en la Copa del Rey frente al CF Reus Deportiu y lo harán en casa, en el estadio de El Sadar, gracias a que el nombre de Osasuna salió el primero. El 12 de septiembre El Sadar acogerá este partido y el que resulte ganador pasará a la siguiente ronda.

Los 10 emparejamientos restantes entre los equipos de Segunda División han quedado de la siguiente manera:

UD Las Palmas - CF Rayo Majadahonda

Elche CF - Granada CF

Málaga CF - UD Almería

RCD Mallorca - Real Oviedo

AD Alcorcón - Extremadura UD

CD Numancia - Real Sporting de Gijón

Albacete Balompié - CD Lugo

CD Tenerife - Cádiz CF

Córdoba CF - Gimnàstic de Tarragona

Real Zaragoza - RC Deportivo de La Coruña