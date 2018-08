El Real Valladolid limita el número de abonos

Google Plus

La fiebre blanquivioleta no deja de crecer. El, en principio, inesperado e improbable ascenso, que finalmente terminó por consolidarse, ha despertado a una ciudad dormida y pendiente de una noticia gloriosa en el deporte rey. La campaña de abonados, que se puso en marcha el pasado 9 de julio, ha resultado ser un rotundo éxito, hecho que ha obligado a la directiva vallisoletana a intervenir drásticamente.

Hace unas semanas, el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, declaró su intención de alcanzar la, por entonces, lejana cifra de 20.000 abonados, montante que supondría un récord histórico para el club y que, sin duda, revitalizaría las arcas de un equipo que, hasta el momento, no ha invertido un solo euro en fichajes. Con el paso del tiempo, se anunciaba el progresivo aumento de abonados, repartidos entre fieles seguidores que renovaban, y nuevos aficionados que se subían a un barco que, durante 38 jornadas, navegará por la codiciada Primera División.

Compaginando la campaña de abonados con partidos amistosos, expediciones a tierras marbellíes y, aparentemente, prolongadas e incesantes negociaciones con otros clubes para efectuar fichajes que no terminan por llegar, el club anunciaba la pasada semana, vía Twitter, la cifra de 17.000 abonados, de los cuales poco más de 7.000 corresponden a altas. De eso han pasado ya cuatro días, y hoy, jueves 2 de agosto, el Real Valladolid ha comunicado de manera oficial la limitación del número de abonos a 20.000, en vistas del dinámico ritmo de renovaciones e incorporaciones.

Ante esta situación, todo parece indicar que el club creará una lista de espera, herramienta empleada por no demasiados equipos en La Liga, en la que estarán incluidos todos aquellos aficionados que no han llegado a tiempo. Será a partir del 16 de agosto cuando aquellos usuarios pertenecientes a esa lista puedan ocupar plazas vacantes de abonados que no hayan renovado; por otro lado, y en relación con las renovaciones, todos aquellos que deseen renovar su carnet tendrán de plazo hasta el viernes, 10 de agosto.