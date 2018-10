Guía VAVEL 2018-2019 Rayo Vallecano: una plantilla hecha para poder competir en Primera División

El mercado de verano del Rayo Vallecano está con continúo moviendo desde que empezó el 1 de julio, por lo que hace a entradas al equipo, pero a la vez salidas de Vallecas. Y los franjirrojos se están moviendo de una forma muy estratégica en el mercado. Cobeño tiene unas reglas marcadas y espera que el resultado sea tan bueno como el del año pasado.

Bien, el Rayo Vallecano quiere formar una plantilla bien sólida y preparada para competir en la vuelta a la máxima categoría del fútbol español. Michel estará otro año más al frente de los banquillos que prometen dar muchas tardes de alegría a la afición, pero a la cabeza del club tenemos a Martín Presa y a Cobeño como directivo deportivo. Pero eso sin olvidar a los colaboradores internos en los diferentes aspectos que deben regularse en un club de Primera División.

Hay que decir que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español, el Rayo Vallecano quiere demostrar que han vuelto para quedarse, pero a nivel de plantilla no lo van a tener fácil. Tras finalizar la temporada pasada, varios jugadores salieron del club al ser conscientes de que no iban a ser renovados. Otros se han ido a otros equipos, ya que no existía una renovación futura a Vallecas.

Jugadores celebrando el gol del ascenso. Fotografía: La Liga

Se sabe que antes que se producía esas salidas, se concretó la contratación de Alberto dónde dejaba de pertenecer al Getafe para ser jugador rayista total, así que el guardameta continuará en el club. Después de él, no hubo nada más hasta el 13 de julio para oficializar el primer fichaje de la nueva etapa del Rayo en Primera, era Kakuta. Tras él han llegado varios refuerzos y los que quedan por aterrizar a falta de pocas semanas para que empiece la Liga.

Empezamos hablar por el extremo Kakuta, vuelve a su casa después de tres años ya que estuvo la temporada 2014-2015 que llegó cedido desde el Chelsea. Lo podemos definir un jugador con mucha velocidad y desborde por la banda cada vez que él cogía el balón. Su llegada a Vallecas ha llenado de ilusión ya que había ninguna cara nueva en el equipo, cogerá el relevo de Aguirre y Bebé, ya que de momento no se espera la llegada del portugués.

Durante su estancia en Vallecas jugó 35 partidos, dónde anotó cinco goles e hizo siete asistencias. Esperemos que se vuelva a repetir estas estadísticas tras volver al conjunto franjirrojo, después de ofrecer un alto rendimiento en el Amiens como cedido.

Kakuta en un entrenamiento. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

El segundo en llegar ha sido Velázquez, el central vuelve al Rayo Vallecano después de estar la temporada pasada cedido por el Atlético de Madrid. El central tenía ganas de volver a Vallecas, estar bajo las órdenes de Michel, así que llegó este verano dónde según Simeone no lo veía al 100% preparado para el club colchonero y llegó el acuerdo entre los dos equipos, y volverá a vestir de franjirojo.

La temporada pasada empezó siendo titular en la zaga de la defensa junto a Dorado, dejando como segundo plano a Amaya y a Abdoulaye Ba. Pero eso sí, jugó 26 partidos dónde anotó dos goles y dio dos asistencias. El propio jugador espera que su vuelta, pueda ganarse ser titular.

Velázquez durante un partido.Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Después ha llegado en Vallecas otro centrocampista, José Ángel Pozo que se encontraba con ganas de debutar en Primera División y lo va a conseguir. Ha dejado Almería para empezar una nueva etapa con el Rayo Vallecano con mucha ilusión.

Ha jugado más de 100 partido en Segunda División, pero el jugador tratará de olvidar un año un poco agobiante y estar a la altura de las órdenes de Michel.

Pozo conduciendo el balón durante un partido esta temporada. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Otro ex jugador rayista vuelve a Vallecas tras su marcha hace dos años, estamos hablando del lateral derecho Roberto Román Triguero ‘Tito’. Estuvo siete temporadas con el Rayo Vallecano, llegando a ser capitán y llega esa temporada en la máxima categoría con el club franjirrojo procedente del Leganés. Hay que decir que Cobeño vio con buenos ojos el regreso de un jugador que conoce a la perfección la categoría y la afición.

Tiene mucha experiencia en Granda y en el Leganés, dónde ambos equipos ha jugado un total de 32 partidos y ha llegado libre en Vallecas con mucha ilusión de volver a triunfar en su casa.

Y el último en llegar fue Luís Advíncula, llega cedido del Tigres mexicano. Lo podemos definir como el futbolista más potente del mundo, por encima de Gareth Bale. Para él jugará con la franja le resultará muy parecida ya que se asemeja bastante a la vestimenta de Perú, la que ha jugado durante el Mundial de Rusia.

Con el equipo mexicano ha jugado solamente 14 partidos, pero llega a Vallecas para poder demostrar su velocidad que ayudará mucho al equipo. Pero, además, tendrá competencia para jugar de lateral derecho con otro fichaje, ‘Tito’.

Si ahora hablamos un poco de cada posición y de cómo está de cubierta para esta temporada, sabremos si al equipo franjirrojo le falta algún fichaje más.

Empezando por la portería está claro que seguirá bajo palos Alberto García, después de su cesión en el Getafe y de hacer una gran temporada pasada en Segunda División jugando 41 partidos. Dicho esto, hay que decir que el portero catalán necesita un suplente tras la no renovación de Mario y la marcha de Lucho no parece encontrarse en la cantera, al menos por el momento. Como podéis ver falta un portero, así que es un verano complicado, pero también en las categorías inferiores donde Dani Merino ha pasado a formar parte del Rayo B y se ha fichado a Mendi. Además, está haciendo la pretemporada con el primer equipo el portero del Juvenil B de la temporada pasada Miguel Ángel Morro, así que la dirección deportiva tendrá que buscar un guardameta para Primera División.

En la línea de la defensa está un poco débil, pero hay dos centrales corpulentos y con cualidades para defender, Dorado y Abdoylaye Ba, pero se necesitan dos centrales más con similares características tras la marcha de Amaya. Después está Kike que está haciendo la pretemporada con el primer equipo, que sería un buen refuerzo, pero este verano se ha hecho oficial la vuelta de Velázquez a Vallecas. Lo que hace a los laterales, cuando se empezó el mercado de verano el lateral derecho estaba vacío tras la marcha de Galán y Baiano, pero ha llegado dos refuerzos ‘Tito’ y Luís Advíncula. Pero además hay el canterano Mario Hernández que está haciendo la pretemporada con el primer equipo.

Álex Moreno en un entrenamiento. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

En cambio, la posición de lateral izquierdo de momento no se ha tenido que hacer ningún fichaje. Esta Álex Moreno y Akieme, dos jugadores que ya saben que es jugar con la franja. Pero hay posibilidades de que el lateral izquierdo catalán abandone el Rayo Vallecano, pero además está Noblejas que ha regresado al Rayo tras su cesión en el Córdoba, pero apenas ha jugado aún en la pretemporada. Con los tres jugadores de momento hay bastante confianza con esta posición y velocidad y habilidad no van a faltar.

En el centro campo, los franjirrojos hace pocos días tuvimos una noticia inesperada, la marcha de Fran Beltrán al Celta y, además, se marchó antes un conocido en el medio del campo Trashorras. Después, Unai López tuvo que volver a su equipo, el Athletic Club, por lo tanto, con la marcha de estos dos se necesita alguien por la banda izquierda. En cambio, por la derecha hay Trejo que sabe combinar y hacer maravillas con el balón. Y tras la marcha de Cerro hará a Santi Comesaña que tenga más oportunidades para jugar.

Y después la delantera a pesar de la marcha del pichichi de la temporada pasada, Raúl de Tomás hay buenos refuerzos para debutar en Primera División. Está Embarba que en los años ha mejorado su registro goleador y se podrá ver con ganas de demostrar todo en Primera. Después está la vuelta de Kakuta que apuntar ser el atacante por banda izquierda y dará muchas alegrías con su desborde y poderío físico, dónde suplirá la baja de Aguirre. Además, no nos podemos olvidar del joven jugador Joni Montiel que ha vuelto al Rayo Vallecano tras estar cedido al Toledo.

Javi Guerra golpeando el balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Pero el problema en la delantera, es que solamente hay como delantero centro Javi Guerra a pesar que los dos últimos años en Segunda no ha conseguido dar su mejor nivel. Manucho también ha sido uno de los jugadores que ha tenido que marcharse, así que la dirección deportiva tendrá que encargarse de buscar a un jugador que ayude a marcar goles. Otras de las bajas en esta zona han sido Armenteros y Chori.

En resumen, se puede ver que el equipo de Vallecas necesita reforzarse lo antes posible que comience a rodar el balón en Primera, así que estos últimos días hay muchos rumores de la posibilidad de algunos fichajes para los franjirrojos. También se probará a muchos canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo y se les puede ver que trabajan cada día para conseguir su gran sueño.

Así que, con un portero con ficha del primer equipo, resolver el caso de Álex Moreno y depende de cómo fichar a un lateral izquierdo, el centro del campo se tiene que reforzar un poco y la delantera un poco más, por lo tanto, la dirección deportiva tendrá que trabajar las 24 horas del día para conseguir que quedé un gran equipo para debutar en Primera División.

Pero siendo el máximo dirigente de la dirección deportiva Cobeño, siempre apuesta por la cantera que están saliendo grandes perlas, y siempre él actuado correctamente dónde siempre llegan ex rayistas y confía con la cantera. Esperemos ver a un Rayo Vallecano bien formado para estar preparado para debutar en Primera tras dos años en Segunda División.