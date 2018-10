Guía VAVEL RC Celta de Vigo 2018-2019: el debut en LaLiga la tarde del sábado 18 de agosto

Como ya saben todos los amantes de La Liga, la temporada dará comienzo el tercer fin de semana de agosto y pondrá el broche final el último de mayo. Debido a la asimetría que este año caracteriza el calendario, el club celeste empezará y terminará el campeonato jugando en casa.

El debut de los de Mohamed en esta competición será delante de los suyos ante uno de los que, de primeras, podría considerarse un rival directo. El Espanyol de Rubi viajará a tierras gallegas el próximo sábado 18 de agosto. El balón volverá a rodar en el viejo Balaidos a las 18:30 de la tarde. Será un encuentro especial, todos los inicios lo son, pero además, en las filas del equipo catalán se encuentra el ahora ex-celeste Borja Iglesias, que se desvinculó definitivamente este verano del club olívico dejando entre la aficción un notable malestar.

Como se ha dicho, la principal novedad para esta temporada se encuentra en la anomalía del calendario. Así, imitando el método de la Premier League, los partidos no se corresponderán entre la primera y la segunda vuelta. Esto quiere decir que el Espanyol será el primer rival del Celta en la primera vuelta, pero no será el primero en la segunda.

No habrá que esperar mucho para presenciar uno de los partidos que más fuerza dan a los jugadores celestes. En la tercera jornada uno de los grandes de la liga visitará Balaidos. El Atletico de Madrid del Cholo Simeone pondrá rumbo a Vigo para disputarse de los primeros puntos del campeonato.

En la jornada número 12, de nuevo en Balaídos, el Celta recibirá al otro equipo de la capital, el Real Madrid. Por otra parte, el tercer gran partido de la primera vuelta será lejos del feudo celeste, en el Camp Nou contra el Barcelona en la jornada 17.

Al ser un calendario asimétrico, el primero de la historia de la liga. El Celta se volverá a enfrentarse en la jornada 28 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En la número 32 volverá a la capital de España para visitar al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Con la liga casi finiquitada llegará a Balaidos el FC Barcelona, será en la jornada 36, el primer fin de semana de mayo. La visita a San Mamés, una cita siempre interesante para el celtismo, será más tarde que pronto, en la jornada 37.

Por primera vez en cinco años, O Noso Derbi no se va a celebrar, debido al descenso del Deportivo a Segunda División. Sin embargo, la rivalidad entre Deportivo y Celta continúa más viva que nunca. Y si no que le pregunten al nuevo entrenador celeste, quien es conocido como El Turco Mohamed. Hace apenas unas semanas, le explicaron al técnico que los turcos son los aficionados del Deportivo, el eterno rival de su nuevo equipo, por lo que ha pedido que no se le vuelva a llamar así. "Nunca más me tienen que decir Turco. De ahora en adelante, siempre me tienen que decir Toni", comentó en una entrevista.

Foto: RC Celta

El broche a la temporada será ante un recién ascendido, el Rayo Vallecano del que se espera que de mucha guerra este curso, en su vuelta a la máxima categoría.

Otro dato importante de la presente edición de la LaLiga Santander es que habrá cuatro jornadas intersemanales los días 20 septiembre, 20 de diciembre, 28 de febrero y 18 de abril, en los que el celta se enfrentará al Real Valladolid, al FC Barcelona, de nuevo al Real Valladolid y al Girona. Además, el fútbol parará por Navidad hasta el 6-7 de enero, fin de semana en el que Balaídos recibirá al Athletic. Esta temporada habrá también cuatro parones por partidos de selecciones nacionales. El primero de ellos será del 29 de agosto al 6 de septiembre. El segundo parón se producirá del 3 al 11 de octubre, el tercero será del 7 al 15 de noviembre y el cuarto del 20 al 28 de marzo.