La pizarra de Valverde: se terminaron las pruebas

El Barça está a punto para comenzar la temporada. Tras el triunfo en la Supercopa de España, el torneo regular dará comienzo en apenas unos días con el debut en el Camp Nou ante el Deportivo Alavés. Con tres competiciones por delante, la plantilla ha quedado muy bien compensada, y buena prueba de ello ha sido el Trofeo Joan Gamper, donde jugaron 22 jugadores y se vieron varios recursos que han dejado patente las variantes del equipo blaugrana.

El técnico cacereño, Ernesto Valverde, dispuso sobre el terreno de juego de un once muy titular. La defensa tenía un cambio respecto a lo que se espera en el debut de este sábado. El jugador del filial, Juan Miranda, ocupaba la posición de Jordi Alba. Tampoco partía de inicio Sergio Busquets. Ivan Rakitić fue el encargado de ser el hombre ancla en el mediocentro defensivo. En los costados, Philippe Coutinho y Arturo Vidal. La tripleta atacante estaba formada por Leo Messi, Malcom y Munir, con el hispano-marroquí partiendo de ariete.

El desparpajo de Malcom El ritmo del equipo culé no fue demasiado alto y el juego del conjunto catalán aún debe pulirse, pero la primera mitad dejó muy buenas sensaciones de cara al inicio liguero. Los nuevos que habían contado con menos minutos en la Supercopa, fueron participes del primer gol. Pronto deben adaptarse y actitud no les falta. Y entre ellos surgió Leo Messi. El argentino recibió un pase entre líneas de Arturo Vidal, y el capitán azulgrana habilitó en banda a Malcom, que tras encarar cruzaba un zurdazo para poner el primero. El segundo llegaría por medio del '10'. Asistencia de Sergi Roberto y definición mágica del argentino.

Leo Messi y Philippe Coutinho durante el partido | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

La circulación era algo lenta por momentos, pero se empezaban a ver cosas positivas. La segunda mitad ofrecía muchos cambios en el once. Los únicos que no dejaban el césped eran Juan Miranda, Munir y Malcom, siendo tres teóricos no titulares. Por primera vez se podía observar a Arthur como pivote defensivo, y de nuevo, hubo minutos para Riqui Puig. La perla de la cantera blaugrana volvió a deleitar al Camp Nou con su desparpajo con el balón en los pies. El de Matadepera tuvo algunos destellos que coreó el feudo azulgrana.

Thomas Vermaelen, 'comodín' en el lateral izquierdo Pasada la media hora de partido, hubo tres sustituciones más. Luis Suárez, Ousmane Dembélé y Sergio Busquets tenían sus minutos. Aquí se pudo observar una opción táctica a tener en cuenta. Sergio Busquets se situaba como central diestro con Clément Lenglet en el flanco izquierdo. El lateral zurdo, para Thomas Vermaelen, siendo un recurso que puede usar Ernesto Valverde en determinados momentos. Además, Luis Suárez actuaba con Paco Alcácer en la punta del ataque.

Entonces, el triunfo lo cerró Rafinha. El brasileño recibió una pared perfecta de Luis Suárez para definir por encima del meta argentino. Además de todo lo visto sobre el terreno de juego, no participaron Jordi Alba y Denis Suárez, que estarán en la plantilla. Tampoco lo hizo Carles Aleñá, que sigue convaleciente tras una larga lesión. Sergi Samper es el cuarto en discordia, pero su continuidad es más complicada.

Se terminaron las pruebas. Ahora, el Deportivo Alavés comenzará a medir el nivel de prestaciones que puede llegar a desarrollar el equipo.

Equipo inicial

Equipo en la segunda parte

Equipo tras el minuto 65