Vuelta al trabajo pensando en el Real Valladolid

La temporada ya no se detiene para el conjunto de Ernesto Valverde, que ya piensa en su próximo compromiso liguero. El triunfo en la Supercopa de España y ante el Deportivo Alavés han dejado un buen inicio de temporada, sin embargo, las sensaciones del juego han arrojado luces y sombras. La pasada jornada los de Valverde tuvieron muchos problemas para desentrañar el cerrojo del conjunto vasco, que al final tuvo que abrirse ante la calidad de Leo Messi.

Ahora, es turno de medirse al Real Valladolid, el último equipo que logró el ascenso la pasada temporada a la Liga Santander. Los vallisoletanos lograron arrancar un punto en su re-debut en la categoría frente al Girona FC. El conjunto pucelano, aún en formación hasta el cierre de mercado, medirá la primera salida del FC Barcelona de la temporada. El encuentro tendrá lugar este sábado a las 22:15 en el Estadio José Zorilla.

Juan Miranda y Riqui Puig, con el primer equipo Los de Valverde han realizado este martes en horario matinal el primero de los entrenamientos que tendrán lugar a lo largo de la mañana. El míster extremeño ha podido contar con todos los jugadores disponibles del primer equipo. Denis Suárez y Carles Aleñá lo han hecho aún sin el alta médica. Además, han completado la sesión los futbolistas del filial Juan Miranda y Riqui Puig.

Será el último encuentro antes del cierre de mercado, por lo que si no cambia nada en estos días, Ernesto Valverde deberá realizar de nuevo seis descartes. Dos de ellos si no reciben el ata médica serán Denis y Aleñá, aunque el gallego podría estar disponible para el encuentro del sábado. El equipo catalán seguirá con la preparación durante toda la semana hasta el sábado, día en el que viajará en horario matinal hasta la capital castellano-leonesa. Los de Valverde no se fían del equipo blanquivioleta ni del José Zorilla, lugar donde el Barça cayó derrotado en su última visita en 2013.