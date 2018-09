Yuri tarda poco en estrenarse como goleador

Posiblemente, la adquisición que más clamor ha despertado en Bilbao sea la de Yuri Berchiche. El lateral izquierdo llegaba este mercado veraniego con tintes de estrella, y no solo por su precio. A los 24 millones de euros que se desembolsó el conjunto rojiblanco le acompañaban los servicios de un jugador que había sido una pieza importante en todo un Paris Saint Germain. Disputando un total de 22 partidos de Ligue 1 la pasada temporada, el vasco dejó París para poner rumbo a casa. Ya había dejado buenas sensaciones en su etapa en la Real Sociedad y lo cierto es que no está defraudando en sus primeros compases con la elástica rojiblanca.

Yuri Berchiche le ha ganado la partida a Mikel Balenziaga y Ganea

Titular, parece, indiscutible para Eduardo Berizzo, la competencia no es sencilla. En ese perfil izquierdo le ha ganado la partida a un Mikel Balenziaga que ha dado mucho al conjunto de San Mamés durante los últimos años. Sin embargo, la llegada de Yuri no solo le ha relegado al banquillo, sino que parece no tener ni siquiera un hueco en los planes del técnico argentino. El otro en discordia es Ganea, el rumano que también se ha incorporado en este mercado de fichajes pero que parece ser una opción más remota para el nuevo entrenador. Aunque las sensaciones en pretemporada han sido buenas, Berizzo parece tener con él otros planes.

Esta titularidad le está permitiendo a Berchiche mostrar todo aquello de lo que es capaz. Sus irrupciones por la banda izquierda ya son acompañadas desde la grada y, desde la segunda jornada liguera, ha pasado a formar parte del club de goleadores rojiblancos. Y es que, poco ha tardado el lateral izquierdo en estrenar su cuenta goleadora. Aprovechando un buen pase atrás de Iñaki Williams, el ex de la Real Sociedad y Paris Saint Germain remató a las redes de la portería de un Huesca que finalmente puso las tablas en el luminoso. Desbordado por la alegría, Berchiche encaró el fondo de San Mamés para acercarse a un público que estalló de júbilo.

Yuri y Muniain celebran el segundo gol del Athletic | Fotografía: LaLiga

Queda por ver hasta donde es capaz de elevar esa cifra de goles el bueno de Yuri Berchiche, pues teniendo en cuenta sus temporadas anteriores la incertidumbre se apodera de los datos. Si bien el pasado año anotó dos goles y repartió tres asistencias con el conjunto parisino, en su última temporada en la Real Sociedad dejó tres goles y cuatro asistencias. Hay que retroceder hasta el curso 13/14 para encontrar el otro apartado goleador del de Zarautz. En esa ocasión militaba en el Eibar, con el que consiguió tres tantos y cinco asistencias en el año del ascenso. Anteriormente había conseguido cuatro goles, su cifra más alta, con el conjunto eibarrés, por lo que podría decirse que el listó no está demasiado alto como para ser igualado.