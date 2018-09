Previa España - Croacia: segundo examen para el método Luis Enrique

Diez años después La Roja vuelve a tierras ilicitanas, y lo hace para enfrentarse a la actual subcampeona del mundo en su segundo partido en la UEFA Nations League.

La diosa Fortuna ha querido que el primer enfrentamiento en suelo hispánico de este torneo sea en el Martínez Valero, un estadio talismán para los españoles. En total, la Selección Española ha disputado un total de 11 enfrentamientos, consiguiendo la victoria en todos y cada uno de ellos.

Ha pasado una década ya desde el último gol de La Roja en el estadio franjiverde, un impresionante tanto de David Villa que dio la victoria ante Italia. Ahora, las gradas del Martínez Valero volverán a vibrar, una vez más, al ritmo del combinado español.

A revalidar lo hecho en Wembley

Los pupilos de Luis Enrique llegan con la moral bien alta tras haber vencido al conjunto inglés en la primera jornada del torneo.

Continuando con la evolución propuesta por el seleccionador en su presentación, el combinado español ha ganado en verticalidad pero manteniendo la posesión. El técnico asturiano ha optado también por introducir modificaciones en la plantilla. Marcos Alonso, Nacho y Saúl cubrieron las posiciones de Jordi Alba, Piqué e Iniesta, respectivamente. Además, ha apostado por una línea de tres en ataque con Isco, Iago Aspas y Rodrigo para aportar mayor velocidad al conjunto.

Continuando con la racha de Rusia

El conjunto croata no para de demostrar de lo que es capaz. Tras el excelente Mundial realizado por los de Dalić, han firmado un empate la pasada semana ante Portugal.

El combinado de los Balcanes busca reafirmar la imagen dada en el torneo mundialista, aprovechando el alto nivel físico de su centro de campo, contando con la presencia de jugadores como Luka Modric o Ivan Rakitic.

Los antecedentes sonríen a La Roja

Este será el sexto choque que enfrentará a Croacia y España. Dos partidos de Eurocopa (Polonia-Ucrania 2012, Francia 2016) y cuatro amistosos hacen que la balanza se incline a favor de los españoles con tres victorias en su historial, a pesar de que último encuentro se saldó con derrota para La Roja.

Los duelos, que comenzaron en 1994 con la victoria por 0-2 del conjunto croata, continuarán por partida doble en esta Liga de Naciones.

La palabra de los entrenadores

El seleccionador español destacó la presencia de jugadores de nivel dentro del combinado croata, de la talla de los ya mencionados Modric o Rakitic.

Luis Enrique también se deshizo en elogios a la afición, que no puede contener la alegría tras la victoria ante Inglaterra: "Una de las mejores cosas es hacer felices a tus aficionados, y si eso alegra al país, fantástico. Pero tenemos que estar un poco al margen del optimismo y centrarnos en la dificultad del partido ante Croacia. Estamos centrados en competir, pero nos encanta que haya ilusión."





Dalic: "Si queremos hacer algo tenemos que ser mejores que contra Portugal y ser más agresivos"



Zlatko Dalic también comentó en rueda de prensa la importancia de enfrentamiento, afirmando que el condicionante pasa por imponerse en el centro de campo y por luchar contra el historial desfavorable : "Me parece que esta es una competición fantástica que nos da la oportunidad de jugar contra España. No hemos llegado aquí para empatar o perder sino para ganar. Sé que España no ha perdido en 15 años en partidos clasificatorios pero hemos jugado contra la estadística y lo seguiremos haciendo"

Árbitro

El colegiado designado para arbitrar el enfrentamiento entre Croacia y España ha sido el francés Benôit Bastien, asistido en bandas por sus compatriotas Hicham Zakrani y Frédéric Haquette. Los árbitros asistentes adicionales serán Philippe Jeanne y Benôit Millot, y el cuarto árbitro Jérôme Miguelgorry.

Posibles alineaciones