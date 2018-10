Sergi Gómez: "No hay tiempo para lamentarse"

Tras la sufrida derrota en contra el Getafe, algunos de los protagonistas del encuentro atendieron a los medios de comunicación para contar su valoración sobre el partido.

Wissam Ben Yedder, el único que consiguió marcar del equipo sevillista (aunque fue anulado por encontrarse en posición antirreglamentaria) y tuvo las ocasiones más claras valoró que el partido fue muy difícil y que tuvieron menos concentración. También, explicó que el primer gol del Getafe llegó muy rápido y puso el partido muy complicado, en la segunda mitad el equipo contrario ganó confianza a pesar de que tuvieron numerosas ocasiones para recortar la distancia en el marcador. La conclusión que saca el franco-tunecino es que hay que seguir haciéndose fuertes para seguir el resto de los encuentros y que no puede haber tranquilidad “porque cuando perdemos un partido no podemos tener tranquilidad, pero el jueves hay Europa League y es igual de importante ".

Sergi Gómez valoró como mala la sensación en el grupo porque no había sido un buen partido y han encajado un gol muy pronto que les ha condicionado el resto del tiempo, añadió que el Getafe presiona bien y podría haber seguido horas sin conseguirlo porque: "lo hemos intentado con todos los métodos y no ha entrado. Con la desventaja del 0-2 todo ha sido más difícil. Ahora sabemos que por suerte hay partidos cada tres días y eso es lo mejor que nos puede pasar. No hay tiempo para lamentarse y sí para corregir y seguir adelante, porque ahora viene un mes muy intenso".

Aleix Vidal dijo que el rival era muy duro y siempre cuesta marcarlo, además que con los dos goles se ha puesto el partido más difícil, pero que a pesar de eso el equipo ha hecho un buen partido, aunque no tuvieron suerte de encontrar el gol en las numerosas ocasiones que tuvieron. Aun así, comentaba, que el equipo no estaba contento con la situación pero que estaban tranquilos porque es muy difícil ganar todos los encuentros y van a trabajar para poder revertir la situación el próximo jueves. Por último, explicó con respecto a Machín que “hay que adaptarse lo más rápido posible a dónde te pone el míster. A pesar del resultado, sí me he sentido mejor de lo que me esperaba. A seguir trabajando para que siempre que el entrenador me necesite, estar ahí”.