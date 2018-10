Carvajal única baja del entrenamiento: llegan las rotaciones

Julen Lopetegui contó con la plantilla casi al completo, con la única baja de Dani Carvajal, el de Leganés trae molestias del último partido de Champions League frente a la Roma y no estará disponible para el encuentro de mañana, aunque el propio entrenador ha confesado en rueda de prensa que no es nada serio y que espera que Dani esté listo para el partido del miércoles ante el Sevilla. Todo hace indicar que Álvaro Odriozola por fin podrá debutar en partido oficial, el vasco se lesionó antes del primer partido oficial de la temporada y aún no ha dispuesto de minutos, de hecho, con la acumulación de partidos que tiene el conjunto blanco en estos días, Julen Lopetegui se va a ver obligado a hacer muchas rotaciones si quiere que el equipo llegue en buenas condiciones a la parte final de la temporada.

Estas semanas tan repletas de partidos pueden ser el momento perfecto para que jugadores como Reguilón, Fede Valverde o Vinicius, entren por fin en la dinámica del grupo y dejen de ser los descartes habituales. Tener un fondo de armario amplio y de calidad es clave en el fútbol actual, ya demostraron la importancia de las rotaciones Luis Enrique en el año 2015 cuando ganó el triplete con el F.C. Barcelona, haciendo que participase gran parte de la plantilla en muchos encuentros y más aún Zidane en 2017 con el doblete de Liga y Champions, el francés logró que 20 jugadores superaran la barrera de los 1.000 minutos, algo que nunca se había producido en equipos de primer nivel.

El Real Madrid vuelve a La Liga Santander tras su empate en San Mamés ante el Athletic club de Bilbao del “Toto" Berizzo, el conjunto blanco espera volver a la senda de la victoria para no perder confianza de cara a los próximos partidos, pues el Sánchez Pizjuán y la visita del Atlético de Madrid no son precisamente encuentros fáciles, además que si quieren seguir de cerca al Barça deben de ganar estos tres encuentros para tratar de presionar a los blaugrana, pues el Real Madrid se habría quitado tres partidos (dos cómo visitante) muy duros con tan sólo un empate, pero lo primero es tratar de ganar al Espanyol de Rubí mañana.