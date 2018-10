¿Qué fue de Quique González?

Abandonó la disciplina rojilla en el pasado mercado de fichajes previo pago de su cláusula de rescisión con rumbo a un nuevo equipo, un Deportivo de la Coruña, donde parece estar viviendo en su comienzo una buena racha de la mano de Natxo González. A lo largo de este artículo, se expone la trayectoria de un jugador que, entre otros clubes, durante su estancia en Osasuna se puede decir que estuvo “peleado con el gol”, debido a su mala fortuna, pese a una innegable capacidad de trabajo. Hablamos de Enrique González Casín, más conocido como “Quique González”.

Un repaso a su trayectoria: de Pucela a Almería

Quique González nació en Valladolid el 16 de Mayo de 1990. Fue precisamente en su Pucela natal donde comenzaría a dar sus primeros pasos como futbolista, formándose en las categorías inferiores del Real Valladolid hasta llegar al Promesas. En la temporada 2010/11 lograría dar el salto al primer equipo, en una temporada en que el conjunto blanquivioleta recién había consumado su descenso a Segunda División. En su primera experiencia no contó con gran protagonismo, disputó 6 partidos (uno de ellos de Copa del Rey), de los cuales solo fue en uno de ellos titular.

El arranque en el primer equipo no fue el deseado y el jugador necesitaba minutos y progresar, razón por la que jugó una temporada cedido en el UD Logroñés. En cuanto a su faceta goleadora no pudo destaparse como ariete, entre esto y su participación con el equipo riojano, el jugador volvió a Pucela tras una temporada poco aprovechada.

Su primera gran temporada se dio en la 2013/14, cuando el jugador recaló en el CD Guadalajara. Frente a unas primeras temporadas sin haber logrado tener suerte, en el conjunto alcarreño se desquitó el delantero y firmó una brillante campaña disputando 38 partidos (37 de ellos como titular) y anotando la nada despreciable cifra de 24 goles.

Fue precisamente esta irrupción goleadora la que hizo que un Almería que por aquel entonces se encontraba en Primera División pusiera sus ojos en el jugador que tanto había destacado en el club manchego. En su primer año, no gozó de la misma suerte el jugador, apenas destacó, pocas presencias entre los jugadores convocados y no eran buenas las cifras goleadoras. Fue esa la razón la que hizo que un equipo de Segunda División, el Racing de Santander, se interesara en su cesión. Quique gozó de continuidad, disputando 19 partidos y anotando 4 dianas que desafortunadamente, no lograron ayudar a conseguir la permanencia de un conjunto cántabro, que acabaría descendiendo a 2ª B.

Aquella experiencia curtió al jugador, y su retorno a Almería no pudo ser más fructífero. En las dos temporadas que disputó antes de poner rumbo a Pamplona, el jugador disputó 82 partidos (75 de ellos como titular), anotando un total de 31 goles para el conjunto almeriense, reivindicándose esta forma como uno de los mejores arietes de la categoría.

Su paso por Osasuna y Deportivo

Sus fantásticas cifras en las dos últimas temporadas en el Almería acapararon el interés de un jugador franquicia para la escuadra andaluza. Uno de esos interesados fue Osasuna, que tras consumar su descenso a Segunda División, pretendió hacer borrón y cuenta nueva, con un equipo renovado tanto en la configuración del equipo como a nivel institucional, siendo del gusto del actual director deportivo rojillo Braulio Vazquez.

Se trató de uno de los jugadores de los que más se esperaba dadas las expectativas generadas. No se puede decir que no le faltaran oportunidades con Diego Martínez, disputó las 42 jornadas de la fase regular de Liga123, sin embargo la suerte no se terminó de aliar con el jugador. El técnico pontevedrés acostumbró a poner al delantero en banda, situación que le alejó del rol desempeñado en Almería. Entre esta circunstancia y la mala suerte de cara a puerta (muchos palos, paradas del portero rival), el jugador solo pudo acabar firmando 4 goles, en una temporada con tanto sacrificio como mala fortuna.

En el último mercado de fichajes, el jugador volvió a hacer las maletas rumbo al Deportivo de la Coruña, previo pago de la cláusula de rescisión del jugador. Bien saben los aficionados a la 2ª División que se trata de una competición competida y larga, pero ciertamente, el jugador ha arrancado de manera brillante a las órdenes de un Natxo González recién llegado también al banquillo coruñes. En 6 jornadas que ha disputado el delantero se puede decir que está rentabilizando a las mil maravillas las oportunidades ofrecidas por el técnico vasco, anotando ya hasta 6 dianas y promediando un gol por jornada.