Previa UD Almería - UD Las Palmas: duelo a cara o cruz ante uno de los equipos punteros de segunda

UD Almería y UD las Palmas se enfrentan este fin de semana en el partido que cierra la jornada sabatina. El Almería empezó el curso de la peor manera posible, si bien ha arrancado ya y ha frenado la sangría de puntos. Las Palmas ha hecho valer su condición de favorito para el ascenso en este inicio de temporada, ya que ha empezado la campaña como un tiro. Una derrota y un empate en sus dos últimos partidos, han frenado su progresión. Todo lo que no sea subir a Primera, va a ser considerado por el club como un profundo fracaso. El Almería, por su parte, pretende vivir un año más plácido que los tres anteriores. La permanencia es el objetivo.

Objetivo a corto plazo: recuperar las sensaciones y comenzar otra buena racha

El Almería disputó un gris partido contra el Córdoba, un equipo que conseguía así la primera victoria de la temporada. Su entrenador y el grueso de los jugadores no estuvieron a la altura, y lo pagaron con una derrota. Previamente, los rojiblancos habían encadenado cuatro victorias consecutivas (con el partido de Copa frente al Málaga), consiguiendo así alejar los viejos fantasmas. Tampoco quieren asentarse en una vieja encantada, como en años anteriores, donde el susto del descenso se producía cada vez más. Así, quieren abandonar esta propiedad y mudarse a una más tranquila. El mayor desempeño de sus jugadores, y el correcto funcionamiento del sistema (4-4-2) se destapan claves en esta nueva etapa. El Almería es undécimo con diez puntos.

Mientras tanto, las Palmas se encuentra afincada en cuarto lugar, empatada a puntos con el equipo revelación hasta el momento, el Alcorcón. Sus quince unidades se alejan del Málaga (22), si bien los boquerones jugaron el viernes. No obstante, su situación podría ser mucho mejor, ya que no ha conseguido la victoria en sus dos últimos compromisos ligueros. La derrota en el Molinón (1-0) fue un punto de inflexión y un descenso de la nube para los canarios, que no habían perdido en las seis jornadas anteriores. El empate sin goles ante el Alcorcón evidenció el buen momento de los madrileños, un muro inexpugnable a lo largo de todo el partido.

Juan Fernández en un entrenamiento de esta semana | Fuente: UD Almería

Antedentes

UD Almería y UD Las Palmas son equipos que en la última década se han movido entre las aguas de primera y segunda. Los rojiblancos han nadado más en el primer lustro, a lo que los amarillos en el segundo lustro. Esto provoca que no se hayan enfrentado los últimos años. De hecho, su última lucha data de un lejano 16 de junio de 2013.

Los dos son rivales comunes, a pesar de que no se enfrentan desde hace cinco años en competición liguera. Todos los registros desde inicios de siglo apuntan a quince enfrentamientos, con claro dominio almeriense. Siete victorias para los andaluces, solo dos para los canarios y seis empates. Los partidos más importantes entre ellos fueron los dos de los playoffs de ascenso de la temporada 2012/2013. Ese mismo año, el conjunto rojiblanco se imponía en la última ronda al conjunto canarión con un Charles y Aleix Vidal pletóricos y rebosantes de confianza.

Los últimos resultados fueron los siguientes:

Las Palmas 0 - 2 Almería / Nueve de Agosto de 2015 (amistoso)

Almería 0 - 0 Las Palmas / 18 de Diciembre de 2013 (vuelta de Copa)

Las Palmas 1 - 3 Almería / Ocho de Diciembre de 2013 (ida de Copa)

Almería 2 – 1 Las Palmas / 16 de Junio de 2013 (playoffs de ascenso)

Bajas:

El Almería no podrá contar S. de los Reyes (lesión en el tobillo), Fran Rodríguez (rotura del ligamento cruzado), Gaspar Panadero (rotura del ligamento cruzado) y Nano (lesión de tobillo).

Por su parte, las Palmas no podrá contar con Rivera (desconocido), Momo (lesión en la rodilla), David García (inminente paternidad) y Peñalba (lesión en la rodilla).

Posibles onces: