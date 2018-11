Marcelino García Toral: ''Estoy convencido de que vamos a salir de esta situación''

Más allá del contexto de temporada, el Valencia necesita la victoria para seguir con opciones. Inclusive, si la Juventus le gana en Turín al United de Mourinho, el Valencia puede llegar a la quinta jornada como segundo de grupo.

El técnico asturiano, Marcelino García Toral, se volvió a mostrar muy positivo en la previa del partido. El míster del Valencia reconoce que está respaldado por el club y también traslada esa confianza a toda su plantilla. Prefiere no estar pendiente de las críticas: "Respeto la opinión de todos y lo sabéis. Me centro en mi trabajo, tengo una dilatada experiencia. Al principio me afectaban las críticas, pero ahora logro aislarme y me sirven para buscar soluciones que son el trabajo que lo percibo cada día en la plantilla para buscar soluciones''.

Marcelino indice en que el nivel de acierto no es el adecuado, pero aún así la confianza en sus delanteros es innegable: ‘’creemos en nuestros futbolistas y estamos convencidos de que se va solucionar esto de cara al gol”. Aunque esta falta de efectividad puede provocar efectos psicológicos, tanto en jugadores como en el entrenador: ‘’Yo estoy igual de fuerte, para mí esto es un reto, estoy convencido de que vamos a salir de esta situación porque estoy convencido de nuestro trabajo y del equipo humano que trabaja aquí. Ganamos muy poco pero estamos muy cerca de ganar’’.

Otras de las novedades del partido decisivo es la ausencia Dani Parejo en la lista de convocados, además de los lesionados Piccini y Cheryshev. Por lo que el centro del campo será el mismo que contra el Girona, la pareja formada por Kondogbia y Coquelin. Dos músculos con portento físico, ‘’forman una buena pareja, le dan consistencia, transición, juego mucho poderío’’, aseñaló Marcelino. Al igual que Wass, ‘’el otro día estuvo a buen nivel, no es un parche’’, toda una solución para el entrenador.

Mientras tanto, el extremo Guedes aseguró que ‘’está listo’’ para jugar el partido de vuelta contra el Young Boys. Después de la lesión que sufrió frente al FC Barcelona, el portugués estuvo varias semanas al margen, pero el pasado sábado ya reapareció de titular. Fue el mejor del equipo, pero no bastó para conseguir la primera victoria en casa.

Guedes se encuentran bien para volver a ser titular: "Después de jugar 90 minutos estar un poco cansado es normal. Pero estoy listo para jugar mañana”