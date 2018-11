Ernesto Valverde: "Los dos queremos jugar y que el rival no juegue"

El FC Barcelona recibe al Real Betis en un partido en el que los dos equipos quieren ser protagonistas con el balón. El conjunto entrenado por Ernesto Valverde marcha líder en solitario con todavía más ventaja que la jornada anterior, tras los tropiezos de Atlético de Madrid y Alavés. Por la otra parte, el Betis viene de empatar contra el Celta de Vigo (3-3) en uno de los mejores partidos disputados hasta la fecha en la Liga Santander.

El Betis llega al Camp Nou con un Quique Setién discutido en las últimas semanas, un entrenador que Valverde se ha encargado de elogiar: “Entrenadores como Setién, Machín, Rubi o Mendilibar solo los puedo valorar positivamente. Dotan de una identidad muy clara a sus equipos. Tienen un plan y su equipo lo asimila. Ellos lo consiguen y sus equipos son muy reconocibles”.

Sobre el fútbol del equipo verdiblanco, un equipo que busca tener superioridad a través de la posesión de balón, Valverde es consciente de la dificultad que tiene para su equipo controlar el partido en el día de mañana: “No te dejan jugar, luchan por tener la posesión, por tener el balón. Será ese tipo de partido en el que los dos queremos que el contrario no juegue y queremos jugar nosotros”.

Dembélé desconvocado

Ousmane Dembélé se ha caído de la convocatoria para el partido de mañana. Después de una semana en la que se ausentó de dos entrenamientos y estuvo hora y media sin dar señales a los servicios médicos a causa de una gastroenteritis, el extremo francés está en el punto de mira de club y afición.

El técnico azulgrana no ha querido entrar en polémicas pese al aluvión de preguntas y no relaciona la ausencia de Dembélé como un castigo: “Cada uno puede interpretarlo como quiere, intento hacer lo mejor para mi equipo. No es un castigo”.

Dembélé que ha sido desconvocado por decisión técnica ya que el club no ha facilitado ningún parte médico tras su gastroenteritis, tiene que demostrar a todos su compromiso con el equipo y el talento que tiene en sus botas. Sobre la situación que está pasando ha hablado el entrenador culé: “Dembélé esta vez no viene y ya está. Se trata de que todos vayamos aprendiendo, que den su mejor versión y que demuestren su talento cada día. El público quiere ver que se partan el pecho por su equipo”

En algunos medios se habla de la posibilidad de que el club le busque una salida en el mercado de invierno, idea que por las palabras de Valverde no se plantea: “En los mercados hay que intentar siempre es reforzarse y buscar lo mejor. El talento que tiene Dembélé es difícil de encontrar, tenemos que ayudar a sacarlo”.

Messi y Umtiti vuelven a la lista

Después de superar sus respectivas lesiones, Messi y Umtiti vuelven a una lista de convocados en la que se espera que puedan tener algunos minutos. “Entendemos que todos los jugadores que van en la lista pueden ser titulares. Después de un periodo hay que andar con cuidado.

Sobre el 10 azulgrana ha hablado el técnico y ha dejado claro que se encuentra 100% disponible, recuperado física y mentalmente: “Veremos mañana si esta para los 90 minutos. Le ha perdido el miedo a la caída, al apoyo y al forcejeo con el rival. Le veo bien y él está seguro”.

La vuelta de Samuel Umtiti hace que se pueda romper la pareja de centrales que viene jugando en los últimos partidos. Para Valverde esta situación no es un problema, sino más bien un alivio: “Lejos de ser un problema es algo perfecto, vamos a estar bien cubiertos".

La adaptación de Lenglet

El central francés viene siendo titular en los últimos partidos a causa de las bajas de Umtiti y Vermaelen. Lenglet está rindiendo a un gran nivel y Valverde ha valorado muy positivamente la adaptación del central: “Tiene que habituarse a nuestro juego. No es fácil para los defensas que vienen al club, jugamos con riesgo al tener que sacar el juego desde atrás y jugar con mucho espacio a la espalda. Sabíamos que él tiene un gran nivel técnico algo y en la disputa es muy fuerte. Es un jugador extraordinariamente concentrado en todos los niveles. Estamos muy contentos con él”.

Ter Stegen con molestias

El seleccionador alemán Joachim Löw ha dejado fuera de la convocatoria al portero azulgrana a causa de unas dolencias en el hombro. Para el entrenador blaugrana Ter Stegen podrá jugar y ha reconocido esas dolencias del portero germano: “Son cuestiones de la Selección. Es verdad que lo estamos cuidando, pero está disponible para el partido de mañana sin ningún problema”.

Malcom con confianza

Tras su gol ante el Inter de Milán en el último partido de la Champions, Malcom ha vuelto a recuperar sensaciones y parece que contará con más minutos en el once con la lesión de Coutinho o la no convocatoria de Dembélé. Para Valverde el gol ante el Inter puede haberle venido muy bien al brasileño: “Es un jugador que ha tardado en entrar, tiene buena actitud y tiene que aprender. La Liga es larga y tendrá opciones. El hecho de salir y marcar le genera a él una sensación de más seguridad”.