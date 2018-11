Solari: "Bale tiene que salir a comerse el campo cada vez que juega"

Con rostro feliz y confiado ponía su primer pie en la conferencia de prensa el hombre del que todo el mundo habla en las últimas semanas. Santiago Hernán Solari, que parece estar acomodándose ya al banquillo merengue, respondió a todas las preguntas con una sencillez y serenidad cuanto menos significativa. La prensa, además del fútbol, es algo que se le da bien. El motivo de su presencia hoy en la sala de prensa de Valdebebas no era otro que el partido del domingo ante el Celta de Vigo. Un choque que, en caso de resultado favorable para los blancos, se transformaría en la continuidad hasta final de temporada.

El argentino reveló cuáles están siendo las claves de la mejora de este equipo desde que asumió el cargo: "Hay que tener seriedad, compromiso, orden, hambre, ganas de hacer gol. Esto hay que repetirlo siempre para ganar".

Se encargó de realizar una defensa en ultranza a Sergio Ramos por las críticas recibidas en el último partido ante el Viktoria Plzen dónde dio un codazo que le fracturó la nariz al rival: "Nuestro capitán es un hombre valiente y honesto. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que esto es un deporte de contacto. Son hombres de ochenta o noventa kilos moviéndose a su máxima velocidad disputando un balón ya sea por tierra o por aire. Esto es parte del juego. Nadie tiene la nariz más fracturada que Sergio Ramos, él sabe en carne propia lo que es este deporte. No tiene mala intención, es un deporte de contacto".

El Celta es un equipo que pondrá las cosas muy complicadas a los blancos. Solo ha perdido tres partidos esta temporada y sabe lo que es ganarle a un equipo de la capital de España: "Mañana tenemos tres puntos muy importantes. Será un partido muy difícil, fuera de casa, ante un rival que hace las cosas muy bien. Tenemos que estar muy serios y concentrados, como en los partidos anteriores, para traernos los puntos de allí. Es a lo que aspiramos, veo a los jugadores con ganas".

Si por algo se ha caracterizado Solari en estos primeros partidos al mando del Real Madrid es por darle continuidad a jugadores que con Lopetegui no habían podido reflejar su calidad: "No sé porque antes Vinicius, Odriozola y Reguilón no tenían minutos. Hay muchas circunstancias en el fútbol, como lesiones, sanciones u otras cosas. Lo cierto es que los minutos que han jugado lo han hecho muy bien, igual que el resto. No se les ha notado esa juventud, han jugado en el Bernabéu y en Europa sin notar el peso de la camiseta. Lo han llevado bien y eso tiene que ser una alegría para todos. Cuanto más competencia hay siempre es mejor para todos".

Ante la pregunta de cómo se maneja un vestuario con tantos futbolistas de peso, el argentino afirmó que el talento de esta plantilla no la va a descubrir él ahora, después de tantos éxitos: "Los vestuarios son siempre iguales, están llenos de futbolistas que viven por la ilusión de jugar. Esa esencia no cambia nunca. Ellos quieren divertirse y ganar y para eso hay que hacer muchas cosas. El nivel competitivo de este equipo no lo voy a descubrir yo ahora, vienen ganando muchas cosas en los últimos años".

Los puntos que se pierden no se pueden recuperar

Mandó un mensaje de apoyo a Gareth Bale que esta temporada no parece haber despegado como se esperaba. Le gusta en todas las posiciones del campo: "A mí Bale me gusta en todas partes. Tiene condiciones para jugar en la izquierda, en la derecha, de delantero y hasta de lateral izquierdo que es dónde empezó y conoce perfectamente la posición. Lo que tiene que hacer Gareth es comerse el campo cada vez que juega y sale, como hizo el otro día en Champions".

Desde que volvió de la lesión, Isco no ha encontrado su mejor nivel. Sin embargo, Solari asume que es por la falta de rodaje después de una lesión tan delicada como la que sufrió el malagueño: "Todos sabemos la calidad que tiene Isco y lo especial que es. Está entrenándose para ponerse lo mejor posible. Ha salido de una operación delicada y no es fácil salir al cien por cien tan rápido, pero está entrenando para ello".

Por último, sobre la titularidad en la portería, no quiso revelar si ha comunicado o no a Keylor Navas que Courtois será el portero titular esta temporada: "Si he hablado con Keylor Navas o no eso corresponde a nuestra intimidad. Repito lo que dije el otro día, él es un señor. Un hombre fuerte y de fe que se ha comportado perfectamente. Es muy querido en el vestuario, esto es un grupo de veinticuatro profesionales y saben cual es su trabajo".