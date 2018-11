Notable alto para el Valladolid en el primer tercio de la temporada

Concluido este primer tercio de la Liga Santander, el Real Valladolid se irá al parón de selecciones como séptimo clasificado, con 17 puntos, de un total de 36 disputados.

Si la Liga fuese una obra de teatro podríamos decir que la actuación del conjunto blanquivioleta se divide en dos actos. El primer acto, la era anterior a Ronaldo; y el segundo acto, la era Ronaldo.

El Real Valladolid comenzaba su camino en primera con un calendario complicado, siendo el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría y con un equipo bastante similar al que logró el ascenso el año pasado en segunda.

Debutó el Real Valladolid contra el Girona CF en Montilivi, contra un Girona que había cuajado una buena temporada el año pasado. Sin delanteros, Chris Ramos adquirió el rol de refente en punta. Dos empates fuera de casa contra Girona y Getafe (0-0 ambos) y dos derrotas en casa contra Barcelona y Alavés (0-1 ambas). En aquel momento Ronaldo Nazario adquirió el 51% del accionado del Real Valladolid, se renovó a Sergio y se fichó a dos delanteros con el fin de frenar la sequía del gol.

El club blanquivioleta se plantaba en la quinta jornada de liga como penúltimo clasificado, con tan sólo dos puntos y sin haber anotado. El encuentro ante el RC Celta de Vigo supuso un antes y después en el devenir del conjunto castellano. El partido acabó empate a 3, poniendo fin a la sequía goleadora, aunque habiendo encajado 3 goles ( uno más que las cuatro jornadas anteriores juntas).

Habiendo solucionado esta sequía de goles, el Real Valladolid recibía al Levante, con el fin de puntuar en casa y conseguir la primera victoria del curso. 2-1 acabó el partido para los de Sergio, en un partido que nos dejó el golazo de Nacho Martínez para culminar la remontada blanquivioleta.

Fue entonces cuando el Real Valladolid mediante una férrea defensa y optimizando al máximo las oportunidades en ataque encadenó 5 partidos sin perder. Cuatro victorias: 2-1 vs Levante, 0-1 vs Villareal, 1-0 vs Huesca y 0-1 vs Betis; y un empate 1-1 vs Espanyol. De esta forma el Valladolid conseguía 13 de 15 puntos posibles, saliendo así del descenso y colocándose en una cómoda posición en la tabla.

Finalmente el Real Valladolid perdía en el Santiago Bernabéu (2-0 vs Real Madrid) en un buen partido y empataba a 0 contra la SD Eibar en la última jornada.

Estadísticas destacadas del Real Valladolid en 12 jornadas:

Goles a favor: 9

Goles en contra: 9 (El Real Valladolid es el segundo equipo menos goleado de la Liga)

Máximo goleador: Leo Suárez y Enes Ünal (Dos tantos cada uno)

Máximo asistente: Toni y Nacho ( 2 asistencias cada uno)

Jugador con más recuperaciones: Rubén Alcaraz ( 93 recuperaciones)

Jugador que más minutos ha disputado: Masip, Calero y Nacho (1080 minutos, 12 partidos)