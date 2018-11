Antonio Puertas, el comodín que necesita el Granada CF

La competencia en el trabajo siempre está presente. De hecho, a veces provoca que algunos trabajadores aumenten su rendimiento y su nivel de dedicación por miedo a perder la lucha ante sus compañeros (y rivales). Otras veces, por otro lado, hace que el trabajador se frustre y termine por errar en todo lo que intente. Pero, el verdadero fin de instaurar esta competencia en el entorno laboral es, simplemente, el deseo de incrementar el nivel de la plantilla de trabajadores, para así obtener un mejor rendimiento que beneficie al conjunto de trabajadores y a los resultados del lugar de trabajo. Esto mismo ha sucedido durante esta temporada en el Granada CF, ya que el conjunto andaluz, liderado por Diego Martínez, cuenta con cuatro jugadores para ocupar solamente tres puestos de ataque en la medular.

El único jugador que parece intocable hasta ahora, debido a su gran rendimiento, es el extremo Álvaro Vadillo que, mediante sus goles y sus maravillosas jugadas, ha conseguido maravillar al técnico gallego y a los propios aficionados rojiblancos. Tras el crack sevillano, se encuentran los tres futbolistas restantes. Primeramente, el cordobés Fede Vico, que parece haberse asentado en el once después de que el segundo de la lista, Alejandro Pozo, lo relegara al banquillo en alguna ocasión debido a su gran rendimiento sobre el campo. Por este motivo, el jugador perteneciente al Sevilla FC también ha ocupado la tercera plaza del ataque nazarí, gracias a los goles que valieron las victorias ante el RCD Mallorca y la UD Almería, y a la velocidad y explosividad que tanto gusta al público del Nuevo Los Cármenes. Por ende, el que ha pasado a ocupar plaza en el banquillo en los últimos partidos ha sido el almeriense Antonio Puertas, lo que, por el contrario, no quiere decir que no haya cumplido las expectativas del míster natural de Vigo, puesto que actualmente es el ‘Pichichi’ del líder de la tabla con seis tantos a su favor.

Toni L. Juárez / VAVEL Granada

No obstante, esa competencia constante entre los cuatro atacantes, que seguramente se mantendrá a lo largo de todo el campeonato, no ha provocado una negativa reacción en el vestuario. Es más, Diego Martínez ha conseguido que estos cuatro futbolistas que componen la plantilla del Granada CF, al igual que el resto, noten su relevancia dentro del equipo y rindan de forma satisfactoria sobre el verde. Y esperemos que así sea el próximo viernes 16 de noviembre, cuando el conjunto andaluz visite el archipiélago canario para enfrentarse a la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria, porque Antonio Puertas, salvo que tenga lugar un hecho sorprendente en los próximos días, volverá a la titularidad para sustituir al sevillano Pozo, concentrado con la selección española sub21.

De esta manera, el atacante de Almería tendrá una nueva oportunidad para recordarle a su técnico por qué debe ser titular en lugar de alguno de sus compañeros. Para ello, deberá aportar en ataque y generar juego como en su gran inicio de liga, al igual que reencontrarse con el gol, puesto que su sexto y último tanto fue a principios del mes de octubre, ante el CF Reus, un tanto de cabeza que mandó los tres puntos a la ciudad de la Alhambra.

Toni L. Juárez / VAVEL Granada

Por tanto, Antonio Puertas aún tiene mucho que aportar al Granada CF y ojalá pueda continuar con su gran estado y con su situación de máximo goleador del conjunto andaluz. Con el delantero almeriense enchufado, el equipo granadino puede aspirar a todo lo que se proponga, como comenzar derrotando al conjunto canario.