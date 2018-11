Diego Martínez: "Tenemos que mostrarnos con personalidad"

El Granada CF se enfrenta este próximo fin de semana a la Unión Deportiva las Palmas. Como es habitual se ha producido la rueda de prensa previa al encuentro en la que el entrenador del conjunto granadino, Diego Martínez, ha comparecido ante los medios.

Además de la aparente complejidad que tendrá el encuentro frente a la UD Las Palmas, el Granada CF se encuentra inmerso en una gran polémica por las investigaciones que están teniendo lugar por el espionaje al club. No obstante, Diego Martínez ha animado a separar lo deportivo de lo extradeportivo con estas palabras: "Nosotros nos centramos en lo deportivo. El equipo ha trabajado muy fuerte y muy motivado y nosotros (los técnicos) al ser una semana más corta hemos cambiado el plan de trabajo. Vamos a jugar ante uno de los mejores equipos de la categoría y será uno de esos partidos en un escenario y ante un equipo de Primera división".

A lo anterior se suma la sanción impuesta al técnico tras el pasado partido con el Numancia; Diego no podrá estar ocupando el banquillo durante el enfrentamiento. El míster quiere que su sanción no afecte al desarrollo del partido y ha mostrado su confianza al cuerpo técnico del equipo y a sus jugadores; considera que están en buenas condiciones. "Nos hemos planteado todas las posibilidades tanto para iniciar el partido como durante el encuentro. Afortunadamente todos los jugadores están rindiendo a buen nivel, tienen confianza y manejamos todas las alternativas. En cuanto a mi sanción me toca asumir el error, pero lo que importa es lo que hagan los futbolistas y además confío plenamente en mi cuerpo técnico", ha comentado Diego Martínez.

Sobre dónde van a encontrarse las claves del partido el técnico ha dicho lo siguiente: "Es un partido donde el error penaliza mucho. Tenemos que ser muy fiables porque ellos son jugadores de mucha calidad y son jugadores como Araujo, Rubén Castro o Tana que te pueden desequilibrar el partido en cualquier acción. Además es un equipo que tiene muy buenas transiciones, que tiene mucho nivel técnico y necesitaremos tener personalidad. Necesitamos ser competitivos, un equipo con jerarquía, con autoridad, con alegría y esa jerarquía aplicada al control de los espacios, vivir cada jugada como si fuera la última del partido... Tenemos que seguir haciendo lo que nos ha llevado a sumar 27 puntos, que ahora está bien".

El pasado día trece se realizó un entrenamiento voluntario, se le ha preguntado al entrenador sobre cómo valora a los jugadores que fueron partícipes. "Voluntario es voluntario. Prefiero no darle mucha bola porque muchas veces otros vienen en su día de descanso y no sale a la luz. Estoy contento con todos y cada uno seguro que intenta aportar lo que el equipo necesita",ha respondido.

¿Existe la posibilidad de cambiar de delantero centro? Ante esta cuestión, el entrenador ha querido mostrarse inclusivo con toda la plantilla y ha respondido lo plasmado a continuación: "Queremos tener activados a todos, que todos los jugadores tengan la posibilidad de mostrarse, de jugar, de mostrar sus diferentes perfiles y tanto el gol como el no encajar goles es cosa de todos. Ahora creo que actualmente somos el segundo máximo goleador y el segundo menos goleado. Ojalá sigamos así porque sería una buena señal para todos. Las alternativas las utilizamos en función del partido y del interés colectivo. Si queremos ser un equipo con un rendimiento sostenible en el tiempo necesitamos la mejor versión de cada uno y que si algún jugador no está muy bien lo que necesitamos es darle confianza y apoyarlo. Esa es la idea".