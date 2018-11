Griezmann: “El Balón de Oro sería una recompensa al esfuerzo que ha hecho mi familia”

El próximo tres de diciembre se hará entrega del Balón de Oro. 30 son los nominados y cada uno de ellos con sus méritos propios. Antoine Griezmann campeón del Mundo, de la Europa League y de la Supercopa de Europa es uno de los favoritos. Para el francés, sería una compensación por el esfuerzo realizado desde pequeño.

La temporada 2017-2018 ha sido sin duda una de las mejores en la carrera de Antoine Griezmann, aunque no comenzó bien. El Atleti era sancionado por la FIFA y no podía fichar. El delantero francés, tras otro verano en el que especuló con su futuro, no cumplía con las expectativas de la afición y se lo hizo saber. Para el recuerdo quedó aquel gesto mandando callar al Wanda Metropolitano, en un partido de Liga. Pero fue llegar invierno, la incorporación de Diego Costa al equipo y todo cambió. La Champions parecía olvidada, y la Europa League era la nueva meta. La Liga parecía posible, y la Copa era el gran título a conquistar.

La Copa se truncó cuando el Sevilla conquistó el Metropolitano y derrotó a los rojiblancos en el Pizjuán. Quedaban dos balas: Liga y Europa League. En Liga, el equipo no perdía la estela del Barça y conseguía ir abriendo brecha con un Real Madrid, que se empezó a centrar en la Champions. Y un Valencia que fue perdiendo fuelle. La conexión Griezmann-Diego Costa daba sus frutos, y el Atleti se ponía segundo. Pero donde llegaría el plato fuerte para el francés fue en la Europa League.

La conquista de la Europa League

El primer escollo en el camino colchonero iba a ser el Copenhaguen. La victoria en Dinamarca por 1-4 dejaba cerrada la eliminatoria. En ese partido el francés marcó uno y dio otro. En la vuelta sería suplente. En dieciseisavos llegaría un viejo conocido, el Lokomotiv de Moscú. La ida en el Metropolitano se saldó con un 3-0, “El Principito” dio una asistencia. La vuelta en Rusia fue el partido con el que el Atleti puso sobre la mesa su candidatura. Ganó 1-5 y Antoine marcó un gol y dio otro.

Pero el verdadero problema llegaría en cuartos. El Sporting de Portugal, con Gelson Martins a la cabeza venía sumido en un polvorín en su vestuario, pero no te puedes fiar. La ida en el Metropolitano se saldó con un 2-0, Griezmann volvió a mojar. Pero los lusos eran lobos con piel de cordero. En Portugal, el Atleti se tambaleó como nunca lo había hecho en la competición. Oblak fue el salvador de un estrepitoso partido, en el que Fredy Montero puso el miedo en el cuerpo con un gol.

Pero a partir de las semifinales se empezó a ver la mejor versión del Atleti. Las semifinales en el Emirates ante el Arsenal, se saldó con empate a uno en el que el francés fue el héroe. El partido se había complicado con la expulsión de Vrsaljko. La vuelta en Madrid, a cara de perro, se la llevó el Atleti por 1-0 con una asistencia de Griezmann para el gol de Costa. La final fue coser y cantar. 3-0 en el ante el Olympique de Marsella, con dos tantos del francés. El saldo para Griezmann de esta competición fue de: Campeón de la competición, mejor jugador de la final y mejor jugador de la competición.

Pocas jornadas después se certificaría el meritorio segundo puesto del Atlético de Madrid. El saldo para Griezmann en Liga sería de 32 partidos jugados, 19 goles y 9 asistencias. Mejor jugador del equipo colchonero.

El verano no sería todo lo placentero que podría haber sido para Griezmann y la parroquia colchonera. Ese mes entre que acabó la Liga y empezó el Mundial, sirvió para que se hiciesen todo tipo de especulaciones sobre su futuro. Especulaciones que el galo ni afirmaba ni desmentía. Finalmente con el documental “La Decisión”, Griezmann anunció que se quedaba en el Metropolitano.

Mundial para "Les bleus"

Pero una vez comenzó el Mundial, el francés se concentró en la máxima competición del mundo. El grupo C, donde estaban encuadrados los franceses tenía como compañeros: Australia, Dinamarca y Perú.

El primer partido, ante Australia, se saldó por 2-1 en favor de Francia. Fue el primer partido en el que intervino el VAR, y Griezmann transformó el penalti que había señalado. El segundo partido ante Perú, fue Mbappé quien decidió. Griezmann no terminaba de aparecer, y era el jugador del PSG quien lideraba a “Les bleus”. El tercer partido del grupo, con todo decidido fue un “biscotto” de libro. Ninguna de las dos selecciones quiso ir a por el partido, y Francia pasó como primera y Dinamarca como segunda. Las críticas para Griezmann no cesaban, pero las tapaban las buenas actuaciones de Mbappé.

Fue ante Argentina, en octavos, cuando se empezó a ver al verdadero Griezmann. Con Giroud por delante abriendo huecos, y con dos pulmones como Kanté y Matuidi, y un socio como Pogba, el galo se movía como pez en el agua. El partido fue una locura que acabó con 4-3 para Francia. Griezmann marcó un gol, Mbappé dos y Pavard uno de los goles del torneo. Por parte de Argentina los goles fueron de Di María, Mercado y Agüero. Este fue el primer partido en el que se vio a Antoine con la manija del equipo, pero Mbappé fue el que realmente brilló.

Los cuartos ante Uruguay, un partido muy rojiblanco. Con Giménez, Godín y Griezmann, se saldó con 0-2 para Francia. El siete del atlético fue el verdadero líder de “Les bleus”. Un golazo de falta, y una gran asistencia de córner que remató a la red Varane. Confirmó el liderazgo de “El Principito”. Las semifinales ante Bélgica, nos dejaron uno de los mejores partidos del Mundial. Venció Francia por 1-0 con gol de Umtiti, ¿a pase de quién? Bingo, Griezmann. El atlético fue junto a Hazard y los dos porteros, de lo más destacado.

La final fue apoteósica. 4-2 ganó Francia, en una de las mejores finales de un Mundial que se recuerdan. El primer gol lo metió Mandzukic en propia puerta, tras un centro de Griezmann. Empató Perisic, con un derechazo. Volvió a marcar Griezmann de penalti, marcado por el VAR. El tercero lo puso Pogba con asistencia de Griezmann incluida. El cuarto, para matar la final lo puso Mbappé. Y el segundo gol de Croacia fue de Mandzukic tras un fallo de Lloris.

Pese al gran papel que tuvo Griezmann en Francia, que ganó el Mundial. No fue premiado con ninguno de los galardones de la FIFA. En agosto se llevaría su tercer título a la vitrina, en la Supercopa de Europa ante el Madrid.

En los premios The Best, Griezmann no se llevó el premio a mejor jugador. No faltó la polémica en esta decisión. Pero parece que todo apunta a que El Balón de Oro se lo llevará él. En su última entrevista con Canal Football, medio francés, Griezmann reconoció que para él sería una “recompensa” por todo el esfuerzo que ha tenido que hacer su familia desde que él era muy pequeño, para que cumpliese su sueño.