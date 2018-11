Preparación de los partidos masculinos y femeninos

La UD Almería se ha entrenado en la mañana del miércoles en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo con la mirada puesta en el partido que les enfrentará a uno de los equipos catalanes de la Liga 1|2|3, el Nástic de Tarragona.

Joaquín Arzura no se ha entrenado con el equipo debido a unas molestias que arrastra desde el lunes ni Yan Eteki, que aún no ha vuelto de la concentración con la selección sub-23 de Camerún. Hubo una gran presencia de jugadores del filial: Guille Lara, Tomás Cruz, Óscar Lozano, Mario Abenza, Fran Callejón e Iván Martos. Por su parte, Juan Ibiza, que recibió el alta médica el martes, se retiró de la sesión con molestias y parece que no arriesgará en el partido del sábado. Por su parte, Samu de los Reyes, Sergio Aguza, Fran Rodríguez y Pablo Caballero siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que Gaspar y Nano se estrenaron con el grupo.

Otros de los asuntos de actualidad del club es el gran desempeño del equipo Fundación de la U.D. Almería, que finalizó su andadura por Tarragona en La Liga Genuine Santander (un campeonato organizado por La Liga que reunió a 30 equipos y más de 500 jugadores con discapacidades intelectuales que promueve la integración), siendo uno de los grandes animadores del torneo gracias a su alegría y ganas de disfrutar del fútbol. Perdieron 2-1 contra el Córdoba CF, 3-0 contra el CA Osasuna y empataron 2-2 contra el CF Reus Deportiu.

El equipo femenino de la UD Almería presenta también algunas noticias recientes, como que su jugadora Fátima López ha sido convocada por la Selección Andaluza Sub-17 Femenina, siendo citada el martes en el Campo San Juan Bosco Municipal de Utrera (Sevilla). Además, el equipo de Carlos Hinojo se enfrentará al U.D. Loma de la Costa el domingo a las 16:00 horas en el Complejo Deportivo Municipal "Tito Pedro".